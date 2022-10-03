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Киноафиша Новости На этой неделе в прокат выходит отечественный блокбастер «Сердце пармы»

На этой неделе в прокат выходит отечественный блокбастер «Сердце пармы»

3 октября 2022 15:55
На этой неделе в прокат выходит отечественный блокбастер «Сердце пармы»

Создатели фильма надеются, что он спасет российские кинотеатры.

6 октября в российский прокат выйдет отечественный фэнтези-блокбастер «Сердце пармы».

Фильм основан на одноименном историческом романе писателя Алексея Иванова. Действия разворачивается в XV веке на суровых землях пармы, пропитанных силой старых языческих богов. Правитель этих краев, князь Михаил, встречает загадочную ведьму Тиче и влюбляется в нее. Хотя Михаил уверяет, что любовь между ним и колдуньей чистая и искренняя, его ближайшие соратники убеждены, что появление проклятой женщины может быть знаком рока для всего княжества. Теперь он вынужден совершить непростой выбор между долгом перед отечеством и своей тягой к самой прекрасной женщине на свете.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова и Евгений Миронов. Также этот проект стал последним для актера Сергея Пускепалиса, который трагически погиб в ДТП 20 сентября этого года. Режиссером выступает Антон Мегердичев, автор российского блокбастера «Движение вверх».

При том, что отечественный кинопрокат переживает тяжелые времена из-за западных санкций, создатели «Сердца пармы» уверены, что картина сможет спасти российские кинотеатры от разорения. С этим согласен Алексей Васясин, директор «Формулы кино» и «Синема парк»:

«Это достаточно ожидаемый релиз, поэтому в связи с его выходом мы прогнозируем рост интереса к кинотеатрам. Безусловно, мы надеемся, что фильм станет сильным драйвером для рынка, потому что иначе, к сожалению, надо вешать замок на наши заведения и разбегаться».

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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