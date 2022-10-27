Пилот Джерард Батлер спасает своих пассажиров в трейлере напряженного боевика «Самолет»

Студия Lionsgate презентовала первый официальный трейлер остросюжетного экшен-триллера с Джерардом Батлером «Самолет». Вместе со звездой «300 спартанцев» в ленте сыграл Майк Колтер, известный по сериалам «Люк Кейдж» и «Зло».

В центре повествования окажется отважный пилот коммерческого рейса Броуди Торранс (Батлер), которому из-за суровых погодных условий приходится совершить аварийную посадку в зоне военного конфликта. После приземления главный герой понимает, что падение было только началом его проблем — на авиалайнер нападают местные бандиты. Чтобы спасти экипаж и пассажиров, протагонисту приходится импровизировать — он объединяется с обвиняемым в убийстве бывшим агентом ФБР Луи Гаспаром (Колтер). Вместе они пытаются дать отпор злодеям.

В актерский состав картины также вошли Даниэлла Пинеда («Ковбой Бибоп»), Йосон Ань («Мулан»), Пол Бен-Виктор («Пэм и Томми»), Тони Голдуин («Страна Лавкрафта»), Реми Аделеке («Призрачная шестерка»), Ивэн Дэйн Тейлор («Сорвиголова»), Лилли Круг («Он тебя не отпустит») и модель Келли Гейл («Уродина»). Поставил фильм французский режиссер Жан-Франсуа Рише, снявший дилогию «Враг государства №1», а также боевики «Кровный отец» и «Нападение на 13-й участок». В основу легла книга Чарльза Камминга, адаптированная сценаристом Мэттом Куком («Три девятки»).

Премьера «Самолета» намечена на 27 января 2023 года.