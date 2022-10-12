Хейли Беннетт неожиданно встречает своего бывшего мужа в трейлере драмы «Сама любовь»

Кинокомпания Signature Entertainment выпустила трейлер своей будущей мелодрамы «Сама любовь».

По сюжету, главная героиня Патриция приезжает в небольшой загородный отель в британском графстве Корнуолл. Неожиданно она обнаруживает, что заведение принадлежит ее бывшему мужу Идрису, которым он управляет вместе со своей новой возлюбленной Луизой. Отношения в отеле становятся по-настоящему неловкими, ведь Идрису приходится каждый день общаться с обеими женщинами. Проводя много времени под одной крышей, бывшие супруги невольно начинают наверстывать упущенные десять лет разлуки. Однако Луизу такой расклад совсем не устраивает.

Главные роли в фильме исполнили Хейли Беннетт («Девушка в поезде»), номинант на премию BAFTA Сэм Райли («Контроль») и Мариса Абела («Шпион, которого не было»).

Режиссером картины выступил Джэми Адамс, который уже успел зарекомендовать себя как мастер жанра мелодрамы благодаря фильмам «Горько-сладкая симфония» и «Бунтарка без причины». «Сама любовь» уже была отобрана в основную программу международного лондонского кинофестиваля BFI.

Фильм выйдет в широкий прокат и на цифровых платформах 3 февраля 2023 года.