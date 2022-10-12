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Киноафиша Новости Адам Сэндлер сыграет в новом фильме братьев Сэфди

Адам Сэндлер сыграет в новом фильме братьев Сэфди

12 октября 2022 14:34
Адам Сэндлер сыграет в новом фильме братьев Сэфди

Уже известно, когда стартуют съемки.

Давние слухи подтверждаются: Адам Сэндлер вновь поработает с режиссерами «Неограненных алмазов» братьями Бенни и Джошем Сэфди. Более того, их второй совместный полнометражный проект станет следующим фильмом комика. Об этом актер лично заявил в недавнем подкасте Vanity Fair.

Детали сюжета и название предстоящей картины пока тщательно скрываются, но Сэндлер отметил, что съемки начнутся уже в начале 2023 года:

«Я готовлюсь к новой ленте братьев Сэфди. Мы планируем запустить производственный процесс где-то в конце зимы. Обожаю этих парней, мы полностью посвятим себя материалу и будем работать на износ — это отнимет много времени».

В прошлый раз сотрудничество исполнителя с режиссерским дуэтом чуть было не обернулось для него номинацией на премию «Оскар», поэтому от нового проекта ожидают не меньших амбиций.

Какая студия займется фильмом, пока неясно, но буквально на днях появился слух, что одну из ролей в картине может сыграть Тимоти Шаламе («Дюна»), однако подтверждения данная информация пока не получила.

В следующем году Сэндлера можно будет увидеть в двух крупных проектах Netflix: в продолжении хитовой комедии «Убийство на яхте» и научно-фантастической драме «Астронавт».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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