Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В эфире" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен

В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен

26 октября 2022 15:06
В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен

Актриса может предстать в новом образе.

Звезда отмененной «Бэтвумен» Джависия Лесли продолжит свою деятельность в супергеройской телевселенной DC. Согласно Entertainment Weekly, актриса появится в заключительном сезоне «Флэша», однако есть один важный нюанс — на официальном уровне ее роль пока не раскрывают.

Лесли в свое время заменила в «Бэтвумен» Руби Роуз, воплотив образ защитницы справедливости Райан Уайлдер. Инсайдеры полагают, что в заключительной главе истории Барри Аллена актриса может предстать в новом для себя образе. Подробностей об этом пока нет. Также неизвестно количество эпизодов, в которых будет задействована Лесли. Концепция мультивселенной позволяет авторам привлекать знакомых артистов в разных ролях.

Предполагается, что в финале «Флэша» заглавному герою предстоит противостоять антагонисту по прозвищу Красная смерть — злодею из альтернативной реальности, где Брюс Уэйн пытался получить силы Флэша. Недавно в сеть утекли несколько фотографий со съемок, намекающих на то, что Лесли воплотит переосмысленную версию этого персонажа.

Девятый сезон «Флэша» будет сокращенным. Он будет состоять лишь из тринадцати серий. Премьера новых эпизодов телекомикса с Грантом Гастином состоится в начале 2023 года.

Фото: The CW
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Related video