В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен

Звезда отмененной «Бэтвумен» Джависия Лесли продолжит свою деятельность в супергеройской телевселенной DC. Согласно Entertainment Weekly, актриса появится в заключительном сезоне «Флэша», однако есть один важный нюанс — на официальном уровне ее роль пока не раскрывают.

Лесли в свое время заменила в «Бэтвумен» Руби Роуз, воплотив образ защитницы справедливости Райан Уайлдер. Инсайдеры полагают, что в заключительной главе истории Барри Аллена актриса может предстать в новом для себя образе. Подробностей об этом пока нет. Также неизвестно количество эпизодов, в которых будет задействована Лесли. Концепция мультивселенной позволяет авторам привлекать знакомых артистов в разных ролях.

Предполагается, что в финале «Флэша» заглавному герою предстоит противостоять антагонисту по прозвищу Красная смерть — злодею из альтернативной реальности, где Брюс Уэйн пытался получить силы Флэша. Недавно в сеть утекли несколько фотографий со съемок, намекающих на то, что Лесли воплотит переосмысленную версию этого персонажа.

Девятый сезон «Флэша» будет сокращенным. Он будет состоять лишь из тринадцати серий. Премьера новых эпизодов телекомикса с Грантом Гастином состоится в начале 2023 года.