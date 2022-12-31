Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за декабрь 2022 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 декабря 2022
Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы
30 декабря 2022
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
На стриминге выходит новогодний спецвыпуск сериала «Зема»
Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Актер и телеведущий Джеймс Корден прослушивался на роль Сэма в трилогии «Властелин колец»
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»
Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат
Джеймс Кэмерон дал понять, что остаток своей режиссерской карьеры он посвятит «Аватару»
По слухам, Бен Аффлек претендует на роль злодея в киновселенной Marvel
Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения
«Фонд Кино» окажет государственную поддержку 14 новым фильмам
Вышел русскоязычный трейлер ромкома «При чем тут любовь?» с Лили Джеймс и Шазадом Латифом
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи
Кортни Лав утверждает, что мстительный Брэд Питт лишил ее роли Марлы в «Бойцовском клубе»
«Мажор в Сочи» превзошел сериал «Монастырь» по популярности на стриминге
Агата Муцениеце устает от капризов Александра Робака в трейлере комедии «Честный развод 2»
Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
29 декабря 2022
Искусственный интеллект следит за уровнем счастья Любови Аксеновой в новом трейлере сериала «Соцсети»
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году
В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»
Студия Marvel была готова к провалу «Железного человека»
«Топ Ган: Мэверик» установил новый рекорд стрим-сервиса Paramount+
У Дэмьена Шазелла есть двухчасовая версия «Вавилона», снятая на iPhone
Восьмой сезон сериала «СашаТаня» получил дату премьеры на ТНТ
Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года
Студия Paramount добилась наибольшего коммерческого успеха в 2022 году
Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Семейная комедия о суициде: появились первые отзывы о фильме «Мой ужасный сосед»
Marvel готовит документальный фильм о Стэне Ли
«Аватар: Путь воды» продолжает свое шествие в прокате: в активе фильма $1 млрд за две недели
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов
Российский канал Cinema представил свой список лучших зарубежных фильмов 2022 года
Онлайн-кинотеатр START выплатит Даниле Козловскому 682 млн рублей за сериал «Карамора»
«Союзмультфильм» разрабатывает отечественные аналоги «Гарри Поттера» и Marvel
28 декабря 2022
Новогодний стол как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах
Об ожидании главной ночи в году — Ида Галич в новом флешмобе ВКонтакте
Сериал «Сексификация»: сюжет и актерский состав
Сцены с перестрелками из «Аватара: Путь воды» были существенно урезаны при монтаже
Полицейский влюбляется по телефону в проповедницу в трейлере фильма «Снег, сестра и росомаха»
Триллер «Слон» с Павлом Прилучным получил дату премьеры на стриминге
В сети появился концепт-арт из отмененного фильма Джеймса Кэмерона о Человеке-пауке
Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario
Сериал «Йеллоустоун»: сюжет, где проходят съемки, актерский состав
Хью Джекман прокомментировал будущее Росомахи в MCU после «Дэдпула 3»
Любовь Аксенова оказывается в манипулятивных отношениях в трейлере сериала «Жить жизнь»
Министр культуры РФ считает, что имидж российского кино улучшится, «потому что другого нет»
Веселый хоррор: вышел новый проморолик фильма Джеймса Вана «М3ГАН»
Premier анонсировал многосерийный шпионский триллер «Русские»
Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников
Александр Петров соблазняет свою неуступчивую противницу в трейлере мелодрамы «Непослушная»
Вин Дизель сообщил, когда выйдет первый трейлер «Форсажа 10»
В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Феникс»
Русский кроссовер года: вышел трейлер спецвыпуска «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх»
27 декабря 2022
Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма
Актер Крис Сарандон ответил, возможен ли сиквел «Кошмара перед Рождеством»
9 января стартует российская социальная комедия «Стрим» о школьной жизни
В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D
В 2022 году самым популярным «пиратским» фильмом в России стал «Бэтмен»
Начались съемки российского шпионского сериала «Пилигрим»
Сериал «Агентство «Справедливость»: актерский состав и сюжет
Сериал «Джинни и Джоржия»: все, что известно о втором сезоне
Райан Джонсон недоволен официальным названием сиквела «Достать ножи»
По слухам, работа над сиквелом «Вечных» уже идет
«Монастырь» с Настей Ивлеевой: ждать ли второй сезон?
Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы?
Диего Луна рассказал о трансформации, которая ожидает Кассиана во втором сезоне «Андора»
Босс DC Studios опроверг слухи об отмене сериала о Зеленом Фонаре
Джеймс Кэмерон подтвердил давнюю легенду, связанную с «Чужими»
Шоураннеры «Уэнсдэй» поделились своими ожиданиями от второго сезона
Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников
В сериале «Одни из нас» жестокости будет меньше, чем в оригинальной видеоигре
Джеймс Кэмерон позаботился, чтобы подростки из «Аватара» не повзрослели, как дети из «Очень странных дел»
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» по итогам 2022 года
Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»
К выходу готовится сериал «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой
Погрязшая в быту пара решает разнообразить свою жизнь в трейлере фильма «Свободные отношения»
26 декабря 2022
Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике и Мишон будет «эпичной историей любви»
Режиссер Райан Куглер рассказал, каким был изначальный сюжет «Черной Пантеры: Ваканда навеки»
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» совершенно не понравился рядовым зрителям
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал
Дэйв Батиста предрекает апокалипсис в новом трейлере триллера «Стук в дверь»
Фильм «Треугольник печали» получил дату релиза в российских онлайн-кинотеатрах
Тома Хэнкса всё достало в дублированном трейлере семейного фильма «Мой ужасный сосед»
Кинокомпания Сарика Андреасяна экранизирует «Денискины рассказы»
Приключения и динозавры: вышел трейлер мультсериала по видеоигре ARK
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию»
Появился дублированный трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Николас Кейдж хочет сняться в мюзикле
Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда»
Монументальный «Вавилон» Дэмьена Шазелла проваливается в прокате
Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» Росомаха и герой Райана Рейнольдса будут ненавидеть друг друга
Клэр и Джейми сталкиваются с неопределенным будущем в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»
До конца года «Аватар: Путь воды» должен заработать более $1 млрд
Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»
Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»
ТНТ представил трейлер новогодней комедии «СамоИрония судьбы»
25 декабря 2022
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?
24 декабря 2022
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
23 декабря 2022
Кристина Орбакайте и Гоша Куценко превращаются в роботов в трейлере «Любовь-морковь 4»
Брендан Фрейзер поделился своей интерпретацией концовки фильма «Кит»
«Союзмультфильм» снова возьмется за перезапуск советской классики
Галь Гадот может вернуться к роли Жизель в «Форсаже 10»
Райан Джонсон отстаивает уместность «глуповатого» юмора в «Звездных войнах: Последние джедаи»
Четвертый сезон сериала «Тест на беременность» получил дату премьеры
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Дэниэл Крэйг считает, что Бенуа Блану из «Достать ножи» не нужна история происхождения
Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона
Мировые сборы «Аватара: Путь воды» достигли $600 млн
На Netflix состоялась премьера «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Хидэо Кодзима об экранизации видеоигры Death Stranding: «Я нацелен на артхаусный подход»
Критики не увидели ничего примечательного в байопике «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»
Фантастический боевик «65» с Адамом Драйвером получил новую дату релиза
Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»
Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»
На «Иви» состоялась премьера сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
По словам Чарли Кокса, новый «Сорвиголова» будет менее мрачным, чем оригинальный сериал
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком
Критики без энтузиазма приняли готический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом
Босс студии Sony подтвердил, что четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом состоится
22 декабря 2022
Второй сезон «Жены олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 9 января
В производство запущен спин-офф сериала «Бывшие» во главе с Полиной Гагариной
Джеймс Ганн утверждает, что отныне фильмам DC не грозит «студийное вмешательство»
Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую адаптацию
Судебный иск поклонников Аны де Армас может заставить студии изменить свой подход к трейлерам
Выяснилась причина смерти актрисы и модели Шарлби Дин
К выходу готовится вестерн «Рука мертвеца» с Джеком Килмером и Стивеном Дорффом
Финальный сезон криминального сериала «Снегопад» обрел дату релиза
В «Индиане Джонсе 5» расскажут, что случилось с сыном заглавного героя
Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»
Спортивный фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» выйдет в начале осени
Ридли Скотт переписал сценарий своего фильма «Наполеон» под влиянием Хоакина Феникса
Тимур Бекмамбетов продал своим партнерам кинокомпанию Bazelevs
В российский прокат вышел ремейк знаменитой французской комедии «Игрушка»
«Аватар: Путь воды» стал самой кассовой зарубежной премьерой в СНГ за 2022 год
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год
Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере
Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Полнометражный фильм «Лютер» с Идрисом Эльбой получил дату премьеры
Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении
Мальчик ставит свою мать перед тяжелой дилеммой в трейлере мистического триллера «Кровь»
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы»
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года
Съемки новой полнометражной части «Чужого» должны стартовать в феврале
Первое дело выдающегося русского сыщика: вышел трейлер сериала «Фандорин. Азазель»
21 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть?
Коля Герасимов встречает Алису из будущего в тизере фильма «Сто лет тому вперед»
Мир Майлза Моралеса переворачивается вверх дном на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»
В начале 2023 года состоится релиз документального фильма о создании «Робокопа»
В фильме «Ренфилд» Дракула в исполнении Николаса Кейджа будет фигурой в духе поп-арта
Прошлое встречается с настоящим в новом трейлере итальянского фильма «Ностальгия»
«Кинопоиск» представил финальный трейлер фильма «Гром: Трудное детство»
«Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2»
Фантастический сериал «Периферийные устройства» наверняка получит второй сезон
Ученые создают совершенного андроида в тизере корейского фантастического фильма «Чон-и»
Концерт группы BTS в Пусане выйдет в кинопрокат
Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»
«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд
Гэбриел Бирн пополнил актерский состав боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»
Еще попытка? Джеймс Кэмерон сообщил, что ведутся дискуссии о перезапуске «Терминатора»
Стало известно, когда выйдет сиквел «Смерча»
Подошли к концу съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo
Брюс Уиллис противостоит копу-самозванцу в трейлере боевика «Детектив Найт: Независимость»
Российский комедийный киберпанк: 1 января стартует сериал «Оливье и роботы»
Зло из лесного колодца: вышел трейлер фильма ужасов «С детьми что-то не так»
Cериал «Соцсети» c Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро обрел дату премьеры
Хью Джекман утверждает, что появление Росомахи в «Дэдпуле 3» не будет противоречить «Логану»
Дуэйн Джонсон сообщил, что Черному Адаму не нашлось места в первой главе новой киновселенной DC
20 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года
В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским
Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев»
Джеймс Кэмерон хотел бы, чтобы Мэтт Дэймон все-таки сыграл в «Аватаре»
Третий сезон «Эмили в Париже» завершится драматичным клиффхэнгером
Босс Amazon обещает, что сериал по видеоигре God of War будет верен первоисточнику
Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто
Канал «Настоящее страшное телевидение» составил список лучших хорроров всех времен
Принц Гарри и Меган Маркл готовят новый документальный сериал – доступен трейлер
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1923» мощно стартовал на стриминге
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени
Глава Amazon Studios намекнул, когда ждать второй сезон «Властелина колец: Кольца власти»
За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств
Режиссер «Индианы Джонса 5» опроверг информацию о съемках новых сцен и альтернативных концовок
Фильмы Джеймса Кэмерона сильны на дистанции: сумеет ли окупиться «Аватар 2»?
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
Сериал «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом «Кинопоиска»
В разработке находится документальный мини-сериал о романе «Анна Каренина»
«Хороший» и «озорной»: фильм Дэмьена Шазелла получил два новых трейлера
«Не пытаются копировать Голливуд»: Анастасия Бацуева — о секретах популярности турецкого контента
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Джеймс Ганн отрицает слухи о смене всего актерского состава киновселенной DC
Любовных хоровод трех пар: вышел трейлер ромкома «Знакомство родителей»
Джейн Фонда и ее подруги отправляются на девичник в Италию в трейлере комедии «Книжный клуб 2»
«Аватар: Путь воды» стартует в российском прокате 22 декабря
«Асока», второй сезон «Локи» и другое: Disney+ выпустил трейлер своих проектов 2023 года
19 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться
Кейт Уинслет рассказала, что ее дети очень любят «Вечное сияние чистого разума»
Netflix выпустил трейлер рождественского ромкома «Я верю в Санту»
В канун Нового года состоится премьера праздничной комедии «Оливье»
К выходу готовится новогодний телеспектакль с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и другими звездами
Сэм Мендес готовит пародийный сериал о супергеройском кино
София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли
Сценарист оригинального «Крика» назвал персонажа, об «убийстве» которого он сожалеет
Один из персонажей «Бесславных ублюдков» был создан специально для Адама Сэндлера
Вышел трейлер экшн-драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Джеймс Ван готовит хоррор-сериал по книге Роберта Маккаммона «Кусака»
Вышел трейлер фильма «Семь лиц Джейн», который сняли восемь режиссеров
Джеймс Кэмерон научно доказал неизбежность смерти Джека в «Титанике»
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»
Играют играючи: самые интересные сериалы про детей
Фрэнк Грилло спасает свою похищенную дочь в трейлере криминального фильма «Малышка Дикси»
«Аватар 2»: как выглядят актеры, сыгравшие на’ви в «Пути воды»
Том Круз выпрыгивает из летящего самолета в новом проморолике «Миссии: невыполнима 7»
Финальный сезон «Академии «Амбрелла» будет состоять из шести эпизодов
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Netflix выпустил трейлер своего нового южнокорейского сериала «Триумф»
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья в специальном видео для 11-летнего фаната
Киллиан Мерфи создает атомную бомбу в первом трейлере фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Двое грабителей попадает на адскую ферму в кровавом трейлере хоррора «Наша расплата»
По данным СМИ, второй сезон «Уэнсдэй» будет анонсирован после Нового года
Дональд Гловер сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о злодее Гипно-Хастлере
За первые дни в прокате «Аватар: Путь воды» собрал $435 млн
18 декабря 2022
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года
17 декабря 2022
Тест: кто ты из новогодних комедий?
Дух Рождества: 10 главных экранизация истории Скруджа
Пугающая реальность: 8 лучших фильмов ужасов 2022 года
16 декабря 2022
Кукла Марго Робби снисходит с небес в первом тизере фильма «Барби»
Завершились съемки фильма Ричарда Линклейтера, в котором Глен Пауэлл сыграл 12 персонажей
Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон претендовал на роли Джеймса Бонда и Зеленого Фонаря
Сиквел «Смерча» снимет режиссер «Минари»
Вышел трейлер фильма «Марс Один», который Бразилия выдвинула на «Оскар»
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding
Джон Уильямс обмолвился, что вскоре пройдут съемки новой концовки «Индианы Джонса 5»
Amazon выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Легенда о Vox Machina»
Появились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером
Джеймс Марсден и Аль Пачино снялись в нуар-триллере Майкла Китона
Сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом ограничится одним сезоном
Продюсер Нил Богарт меняет музыкальную индустрию в трейлере байопика «Быстрое золото»
Роберт Де Ниро сыграет в криминальном сериале Mr. Natural
Генри Кавилл договаривается о ведущей роли в сериале по игре Warhammer 40,000
Скульптор Мишель Уильямс переживает непростые времена в трейлере фильма «Появление»
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана
Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины»
Мелисса Маккарти сыграет в рождественской комедии от создателя «Реальной любви»
Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго
Флоренс Пью переживает горе вместе с Морганом Фриманом в трейлере драмы «Хороший человек»
Генри Кавилл не вернется в сериал «Ведьмак», несмотря на лишение роли Супермена
15 декабря 2022
Дед Захар воюет с новостройками в трейлере комедийного сериала «Против всех»
Вышел первый тизер-трейлер девятого и финального сезона сериала «Флэш»
Сериал «Сексуальная жизнь студенток» продлен на третий сезон
Нил Макдонаф, Кристофер Ллойд и другие сыграют в нео-вестерне «Человек в длинном черном плаще»
«Железный человек», «Кэрри» и другие фильмы пополнили Национальный кинореестр США
Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»
Появились первые кадры из детективного сериала Райана Джонсона «Покерфейс»
Сегодня на Okko стартует второй сезон сериала «Манюня»
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022
«Аватар: Путь воды» получил сертификат «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек
В производство запущен приквел «Винни-Пуха»
Джеймс Ганн подчеркнул, что «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет включен в киновселенную DC
Amazon готовит сериал по видеоигре God of War
Риз Уизерспун сыграет в комедийном сериале о чирлидинге
Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января
Режиссерская команда второго сезона «Колец власти» будет состоять исключительно из женщин
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино
Джереми Реннер пытается навести порядок в своем городе в трейлере второго сезона «Мэра Кингстауна»
Босс Netflix прокомментировал возможность продления «Уэнсдэй» на второй сезон
Джеймс Ганн готовит фильм о Супермене, но Генри Кавилл к этой роли не вернется
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2»
Бравые норманны ищут славы по ту сторону Каттегата в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхалла»
Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65»
Брендан Фрейзер налаживает отношения со своей дочерью-подростком в трейлере драмы «Кит»
Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»
14 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели
Глеб Калюжный стремится вернуться в мир живых в трейлере второго сезона «Территории»
Отец и сын разыскивают своего четвероногого друга в трейлере фильма «Пропала собака»
Брайан Крэнстон стремится к искуплению в новом трейлере второго сезона «Ваша честь»
Вышел трейлер фильма «Прекрасные создания», который Исландия выдвинула на «Оскар»
Фантастический сериал «Монахиня-воин» закрыт после второго сезона
Выход сериала Marvel «Эхо» откладывается
По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»
«Аватару: Путь воды» прочат стартовые сборы в размере $525 млн
Режиссер Шон Леви заверил, что «Дэдпул 3» останется верен себе даже в рамках MCU
Соблазнение королевы: о чем сериал «Казанова в России»
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия»
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года
Джанкарло Эспозито проворачивает дерзкие ограбления в трейлере сериала «Калейдоскоп»
Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix
Стивен Спилберг воспроизводит свои детские воспоминания в новом трейлере «Фабельманов»
Добро пожаловать во вселенную «Джона Уика»: Норман Ридус получил роль в боевике «Балерина»
Загадочное исчезновение еды: вышел новый трейлер мультфильма «Изумительный Морис»
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона
Джон Сина и Джейсон Момоа сыграют в экшен-комедии от студии Warner Bros
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй»
Пэтти Дженкинс высказалась о ситуации с «Чудо-женщиной 3» и своим фильмом по «Звездным войнам»
Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер
Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65»
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры
Дюжина Пауков сражается с Майлзом Моралесом в трейлере «Человека-паука: Через вселенные 2»
13 декабря 2022
START в забавном видео напомнил содержание первого сезона «Вампиров средней полосы»
Студия Ghibli огласила дату выхода нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
По словам актрисы Молли Рингуолд, Жан-Люку Годару не понравилось «Криминальное чтиво»
Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»
Сиквел «Квантового скачка» получит второй сезон, приквел «Опасных связей» ограничится одним сезоном
Спин-офф «Живой стали» находится на активной стадии разработки
Брайс Даллас Ховард возглавила актерский состав пилотного эпизода сериала «Ведьмина гора»
Netflix приобрел права на игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»
Выяснилось, кто станет антагонистом мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
Netflix опубликовал инфографику с хронологией телевселенной «Ведьмака»
Финн Вулфхард рассказал, о чем будет его дебютный полнометражный фильм
Роберт Родригес и Джон Ландау активно обсуждают сиквел «Алиты: Боевой ангел»
Неудачные дубли и создание Вещи: Netflix опубликовал два новых проморолика «Уэнсдэй»
Критики прохладно приняли мини-сериал «Ведьмак: Происхождение»
Вышел трейлер драмы «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля
Тест: какой ты Санта?
Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал
Филипп Авдеев находит свою биологическую мать в трейлере драмы «Просточеловек»
Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли
Тимоти Шаламе сообщил об окончании съемок «Дюны 2»
«Оппенгеймер»: Кристофер Нолан воспроизвел ядерный взрыв без применения компьютерной графики
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
Умер композитор Анджело Бадаламенти, сочинявший музыку для фильмов Дэвида Линча
12 декабря 2022
Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение»
Вышел трейлер микробюджетного фильма ужасов «Скинамаринк»
Продюсер «Во все тяжкие» готовит сериал о персонаже Ремо Уильямсе из книжной серии «Разрушитель»
Гильермо дель Торо собирается приступить к съемкам своего нового фильма в августе 2023 года
Райан Джонсон не видит смысла в создании приквела «Достать ножи»
Третий сезон «Белого лотоса» будет посвящен «смерти и восточной религии»
За первые сутки трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» набрал 238 млн просмотров
В нереализованных планах студии DC были два крупных проекта при участии Супермена
В «Аватаре 5» действие должно перенестись на Землю
Дженна Ортега и ее коллега по «Уэнсдэй» сыграют возлюбленных в фильме «Зима, весна, лето или осень»
По данным инсайдера, студия DC отменила новый фильм о Бэтмене во главе с Майклом Китоном
Американский институт киноискусства назвал топ-10 лучших фильмов 2022 года
Тейлор Свифт дебютирует в качестве кинорежиссера, сняв фильм по собственному сценарию
Кит Харингтон дал комментарий о спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу: «Он не в порядке»
К выходу готовится сериал «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II
Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент
Леди Гага воспроизвела знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй»
Джеймс Ганн заявил, что Супермен — ключевой персонаж в будущем киновселенной DC
Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2022 года «Треугольник печали»
Вуди Харрельсон проникает в отель «Уотергейт» в трейлере мини-сериала «Сантехники Белого дома»
Начались съемки «Джокера: Безумие для двоих»
По данным некоторых СМИ, «Аватар: Путь воды» имеет шанс выйти в России 16 декабря
Павел Прилучный наживает себе врага в лице Павла Майкова в трейлере фильма «Мажор в Сочи»
11 декабря 2022
5 рождественских фильмов для изучения английского
10 декабря 2022
«Ёлки 9»: полное обновление франшизы
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество
9 декабря 2022
Кристен Стюарт возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля
К съемкам готовится комедия «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым
Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»
Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала «Тень и кость»
Руби Роуз, Тайриз Гибсон, Лукас Тилл и Дон Джонсон снялись в боевике о киллерах «Коллектив»
Джеймс Кэмерон утверждает, что по части спецэффектов «Аватар» на порядок выше фильмов Marvel
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Мишель Йео пополнила актерский состав мюзикла «Злая»
Люк Уилсон и Энни Мерфи пополнили каст научно-фантастического фильма о любви «Ногти»
Национальный совет кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом 2022 года
Боб Оденкерк переживает локдаун в трейлере фильма «Жизнь вверх ногами»
Тэрон Эджертон исполнит главную роль в драматическом сериале «Поджигатель»
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе
Завершились съемки фильма «Байкеры» с Остином Батлером, Томом Харди и другими звездами
Гаспар Ноэ планирует снять фильм о детях в возрасте от трех до пяти лет
Антонио Бандерас намекнул, что «Шрэк 5» все-таки состоится
Джеймс Ганн о будущем киновселенной DC: «Не каждый останется довольным»
Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»
Тест: кто твой деймон?
Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют воров в новом фильме Дага Лаймана
Знаменитый сериал «Папины дочки» возобновится спустя десять лет
Джеки Чан сообщил о запуске в разработку «Часа пик 4»
Риз Уизерспун вернется к роли Трейси Флик в сиквеле «Выскочки»
Миа Гот увлекает Александра Скарсгарда в мир крови и похоти в трейлере хоррора «Бескрайний бассейн»
Майк Флэнаган готовит сериал по циклу романов Стивена Кинга «Темная башня»
8 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить
Неудачник Вася возвращается в родное село из города в трейлере комедийной драмы «Молодость»
Форест Уитакер не теряет хватку в трейлере третьего сезона сериала «Крестный отец Гарлема»
Рыжий кот спасает город в дублированном трейлере мультфильма «Изумительный Морис»
Появился первый кадр из фильма ужасов Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн»
Вышел трейлер экранизации книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»
Древний демон преследует Уну Чаплин в трейлере хоррора «Колыбельная»
По словам Мелиссы Барреры, «Крик 6» будет «в сто раз более зверским», чем предыдущие части
Эйса Баттерфилд рассказал, чего ждать от четвертого сезона «Сексуального просвещения»
Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»
В Австралии завершились съемки драмы «Новенький» с Кейт Бланшетт в главной роли
Харрисон Форд отрицает, что в «Индиане Джонсе 5» у его персонажа появится преемник
Джеймс Кэмерон уверен, что «Аватар 2» не провалится
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
В Москве и Санкт-Петербурге состоятся показы «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» Юрия Норштейна
Супергеройский блокбастер DC «Черный Адам» все-таки окажется прибыльным проектом
Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры
Джейк Джилленхол договаривается о роли в сериале «Презумпция невиновности»
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру
HBO представил трейлер второго сезона криминального сериала «Перри Мейсон»
Живая кукла бунтует и убивает в новом трейлере хоррора «М3ГАН»
Кристиан Бэйл расследует убийство вместе с Эдгаром Алланом По в трейлере триллера «Всевидящее око»
Фильм «Чудо-женщина 3» с Галь Гадот не состоится, сиквел «Человека из стали» под вопросом
7 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры
Тим Блейк Нельсон смотрит в разбитое зеркало на первом кадре из драмы о боксе Bang Bang
Стивен Грэм и звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон снимутся в новом фильме Стива МакКуина
«Ёлки 9» успешно стартовали в российском прокате
«Они были крутыми, они были первыми»: вышел трейлер российском комедии «Клипмейкеры»
О чем сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым?
Чарли Кокс возглавляет британскую разведку в трейлере шпионского мини-сериала «Госизмена»
Во время съемок «Вавилона» Марго Робби сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом
Начались съемки четырнадцатого сезона «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой
В ставшей знаменитой сцене танца из «Уэнсдэй» Дженна Ортега снималась, болея коронавирусом
Хью Грант сыграет с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Дворец»
Появились трейлеры полнометражного продолжения мультсериала «Леди Баг и Супер-кот»
Появились первые кадры из музыкального мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»
Кристиан Бэйл и другие: герои готического триллера «Всевидящее око» получили персональные постеры
Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса»
Ана де Армас стала самой популярной звездой 2022 года на IMDb
Анна Кендрик вырывается из пут обаятельного манипулятора в трейлере триллера «Элис, дорогая»
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой
Новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» выйдет летом 2023 года
Дэниэл Рэдклифф осваивается в мире «Безумного Макса» в трейлере четвертого сезона «Чудотворцев»
Сногсшибательный визуальный шедевр: появились первые отзывы об «Аватаре: Путь воды»
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс
6 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов
Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры
Компания Warner Bros уверена в успехе «Флэша» с Эзрой Миллером
Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»
Главные герои «Достать ножи: Стеклянная луковица» получили еще один набор персональных постеров
Квентин Тарантино отказался брать Джонни Деппа на роль Ринго в «Криминальном чтиве»
Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» снимет сценарист Гил Кинан
Стало известно, когда стартует девятый и заключительный сезон сериала «Флэш»
На данный момент «Черная Пантера 2» собрала в прокате почти вдвое больше «Черного Адама»
Питер Гринуэй иронично заявил, что со времен Чарли Чаплина кино не изменилось
Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов
Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» получил новый проморолик и красочный постер
Фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном получил дату релиза и первый тизер
Netflix выпустил новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл
Ридли Скотт готовится к съемкам «Гладиатора 2» в Марокко
Российские киносети начнут показывать «Аватар: Путь воды» после новогодних праздников
Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko
Появились дублированные трейлеры «Стражей Галактики 3» и «Индианы Джонса 5»
Видео: Дэвид Финчер снимает свой новый фильм «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели
Вуди Харрельсон ведет специфическую баскетбольную команду к славе в трейлере фильма «Чемпионы»
Джона Хилл хочет жениться на дочери Эдди Мерфи в тизере комедии You People
Нелл Тайгер Фри наводит страх на окружающих в новом трейлере финального сезона «Дома с прислугой»
5 декабря 2022
Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»
Вышел дублированный трейлер семейного фэнтези «Каспер. Легенда возвращается»
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Джеймс Мэнголд раскритиковал интернет-троллей, распускавших ложные слухи об «Индиане Джонсе 5»
Режиссер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» намекнул, что Канг превосходит Таноса
«Одни из нас»: по словам Педро Паскаля, он мгновенно нашел общий язык с Беллой Рэмси
Шоураннер «Ведьмака» ожидает, что рекаст Геральта «привнесет новую энергию» в сериал
Съемки сиквела «Никто» должны пройти в следующем году
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет перезапуском франшизы
В Москве на большом экране состоится эксклюзивный показ «Королевства: Исход» Ларса фон Триера
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма
«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Студия Pathé представила трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» со звездным кастом
Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»?
Киану Ривз раскрыл новые детали спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли
«Джон Уик 4» получил два новых постера
Marvel, «Аватар» и другое: что представила компания Disney на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами
Возвращение в Бейкон Хиллз: вышел трейлер «Оборотня: Фильм»
Вышел трейлер второго сезона японского сериала «Алиса в Пограничье»
4 декабря 2022
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Вы их не узнаете! Как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий?
Молодые суперы из вселенной «Пацанов»: вышел кровавый тизер сериала «Поколение «Ви»
Миры эльфов, людей и монстров сливаются воедино в новом трейлере «Ведьмака: Происхождение»
Педро Паскаль отправляется в опасное путешествие с Беллой Рэмси в трейлере сериала «Одни из нас»
3 декабря 2022
Ларс фон Триер допускает, что больше не будет снимать кино
«Пираты Карибского моря» с Марго Робби остаются в планах Disney
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Тони Коллетт возглавляет итальянский преступный синдикат в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»
Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу
Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима?
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн
2 декабря 2022
Появился дублированный трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли получил новое название
Синтия Эриво снимется в многосерийном триллере Raising Wild
На Netflix вышла последняя часть аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
Во втором сезоне «Властелина колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер
Дэйзи Ридли снимется в мини-сериале об исчезновении Агаты Кристи
В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт
Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»
Гильермо дель Торо планирует адаптировать «Хребты безумия» в виде анимационного фильма
Начались съемки сериала «Талисман» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»
Критики неоднозначно приняли фильм «Освобождение» с Уиллом Смитом
Вышел тизер документального сериала об истории любви принца Гарри и Меган Маркл
В сети появилась короткометражка, на основе которой был снят кассовый хоррор «Улыбка»
Райли Кио исполнит главную роль в мини-сериале о загадочном убийстве 14-летней девочки
Джон Красински не может никому доверять в новом трейлере третьего сезона «Джека Райана»
Леа Сейду заводит роман с Мельвилем Пупо в трейлере камерной драмы «Одним прекрасным утром»
Том Хэнкс ворчит и добреет в новом трейлере фильма «Мой ужасный сосед»
Пол Радд встречается с грозным злодеем в новом трейлере «Человека-муравья и Осы: Квантомания»
Эмоциональное окончание трилогии: вышел первый трейлер «Стражей Галактики 3»
Третий сезон «Мандалорца» получил дату премьеры и обновленный трейлер
Прайм встречает Праймала в первом трейлере фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Харрисон Форд вновь берет свои шляпу и кнут в первом трейлере «Индианы Джонса 5»
1 декабря 2022
Вышел трейлер франко-корейской драмы «Возвращение в Сеул»
Фильм DC «Флэш» получил новый логотип
Режиссер Баз Лурман обещает, что рано или поздно он выпустит четырехчасовую версию «Элвиса»
В российский прокат вышел фильм «Треугольник печали», завоевавший главный приз в Каннах
В прокат выходит триллер о выживании с Дмитрием Нагиевым «На ощупь»
Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр
У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»
Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах
Звезда трилогии «Властелин колец» считает сериал «Кольца власти» сугубо коммерческим проектом
Бен Аффлек обрисовал стратегию кинокомпании, которую он основал с Мэттом Дэймоном
Роберт Де Ниро сыграет экс-президента США в политическом триллере от Netflix
Хью Джекман рассказал, как он решился сыграть Росомаху в «Дэдпуле 3»
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Главные герои сериала «Одни из нас» получили персональные постеры
Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус
Мелиссу Барреру терроризируют страшные видения в трейлере хоррора «Призраки прошлого»
Сюжет «Уэнсдэй» распланирован на три или четыре сезона
Режиссер Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли со своим сыном в главной роли
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть
Харрисон Форд пренебрежительно хмыкает на Джейсона Сигела в тизере сериала «Психотерапия»
Лили Коллинз стоит перед сложным выбором в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»
У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»
Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне продлен на второй сезон
Зверь под кайфом наводит страх на людей в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить