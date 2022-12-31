Вышел трейлер франко-корейской драмы «Возвращение в Сеул»

Фильм DC «Флэш» получил новый логотип

Режиссер Баз Лурман обещает, что рано или поздно он выпустит четырехчасовую версию «Элвиса»

В российский прокат вышел фильм «Треугольник печали», завоевавший главный приз в Каннах

В прокат выходит триллер о выживании с Дмитрием Нагиевым «На ощупь»

Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр

У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах

Звезда трилогии «Властелин колец» считает сериал «Кольца власти» сугубо коммерческим проектом

Бен Аффлек обрисовал стратегию кинокомпании, которую он основал с Мэттом Дэймоном

Роберт Де Ниро сыграет экс-президента США в политическом триллере от Netflix

Хью Джекман рассказал, как он решился сыграть Росомаху в «Дэдпуле 3»

Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»

Главные герои сериала «Одни из нас» получили персональные постеры

Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

Мелиссу Барреру терроризируют страшные видения в трейлере хоррора «Призраки прошлого»

Сюжет «Уэнсдэй» распланирован на три или четыре сезона

Режиссер Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли со своим сыном в главной роли

Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть

Харрисон Форд пренебрежительно хмыкает на Джейсона Сигела в тизере сериала «Психотерапия»

Лили Коллинз стоит перед сложным выбором в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»

У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»

Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне продлен на второй сезон

Зверь под кайфом наводит страх на людей в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»