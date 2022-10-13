Люси Лью сыграет с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в рождественском фильме «Красный»

В актерском составе многообещающей рождественской экшен-комедии с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом «Красный» произошло еще одно примечательное пополнение. Согласно Deadline, к крупнобюджетному проекту сервиса Amazon Prime Video присоединилась Люси Лью. Вместе с упомянутыми в картине также снимутся звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка.

Какие-либо подробности ролей или сюжета пока неизвестны. Концептуально проект описывают как масштабное семейное приключение, ориентированное на максимально широкую зрительскую аудиторию. Действие праздничной ленты развернется по всему миру. В случае успеха создатели запустят собственную жанровую киновселенную.

Автором оригинальной идеи будущей ленты выступает Хирам Гарсия, давний приятель и бизнес-партнер Джонсона. До полноценного сценария задумку развил штатный автор франшизы «Форсаж» Крис Морган. Режиссурой новогоднего блокбастера займется постановщик дилогии «Джуманджи» Джейк Кэздан.

Съемки должны стартовать до конца текущего года, чтобы представить готовый фильм в рождественский период 2023 года.