Военные противостоят неведомому монстру в трейлере экшен-хоррора «Логово»

Кинокомпания RLJE Films представила полноценный трейлер жуткого экшен-хоррора Нила Маршалла «Логово» — нового остросюжетного проекта от режиссера «Спуска», «Псов-воинов» и «Хеллбоя».

В центре повествования окажется лейтенант британских военно-воздушных сил Кэйт Синклэр. Во время выполнения боевого задания главную героиню сбивают над Афганистаном. Успев катапультироваться, она оказывается на вражеской территории. Чтобы уйти от преследования летчица, к своему несчастью, прячется в заброшенном подземном бункере. В этом неблагополучном месте безумные ученые когда-то разводили опасные гибриды людей и пришельцев. Теперь с опасным неведомым монстром придется столкнуться и самой Синклэр.

Ведущую роль в ленте сыграла Шарлотта Кирк, ранее снявшаяся у Маршалла в «Проклятии ведьмы». В остальной актерский состав вошли Джейми Бамбер, Джонатан Ховард, Тандзи Кибонг, Леон Окенден, Марк Стрепан, Хади Ханъянпур, Трой Александр, Чезаре Таурази и Марк Арендс. Маршалл выступает не только как режиссер, но и как сценарист и исполнительный продюсер проекта.

Мировая премьера «Логова» прошла в августе в рамках лондонского кинофестиваля FightFest. Широкий релиз фильма запланирован на 28 октября. Фильм одновременной выйдет в кинотеатрах и на стриминге.