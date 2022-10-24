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Киноафиша Новости «Черный Адам»: что сцена после титров значит для будущего киновселенной DC?

«Черный Адам»: что сцена после титров значит для будущего киновселенной DC?

24 октября 2022 10:16
«Черный Адам»: что сцена после титров значит для будущего киновселенной DC?

Фанаты продолжают просить показать на экране битву Супермена и Черного Адама.

Дуэйн Джонсон, исполнивший главную роль в блокбастере «Черный Адам», ни раз обещал, что этот фильм именит «расстановку сил во вселенной DC». Теперь, когда картина, наконец, вышла в мировой прокат, многие фанаты супергероики задаются вопросом: какие именно нововведения она привнесла во франшизу?

Безусловно, центром внимания для многих зрителей стала сцена после титров, в которой на экране после нескольких лет отсутствия вновь появился Супермен в исполнении Генри Кавилла. Поклонники DC давно мечтали увидеть бой богоподобного Черного Адама со всемогущим Человеком из стали. Хотя самого сражения пока не произошло, между в коротком разговоре между двумя персонажами ощущалась явная враждебность.

Кроме того, в фильме дебютировали еще несколько культовых персонажей DC, таких как Человек-Ястреб (Элдис Ходж), Доктор Фэйт (Пирс Броснан), Атомный Крушитель (Ной Сентинео) и Циклон (Куинтесса Суинделл). Вполне возможно, что они также станут важной частью разрастающейся киновселенной в будущем.

Когда же мы сможем увидеть этих героев снова? На данный момент в расписании проектов DС нет фильма, в котором теоретически мог бы состояться бой между персонажами Кавилла и Джонсона. Однако продюсер Хирам Гарсия уже заверил фанатов, что эти герои обязательно встретятся в будущем, причем не раз:

«Речь не идет об одной их драке или одной встрече. Мы хотим создать большую историю, в которой этим двум персонажам придется сосуществуют в одной вселенной, придется часто взаимодействовать друг с другом в разных формах».

Также ранее в сети появлялись слухи о разработке второго сольного фильма о Супермене, но никакого подтверждения этой информации от студии пока не поступало.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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