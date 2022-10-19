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Киноафиша Новости От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс

19 октября 2022 12:00
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс

К 55-летнему юбилею любимой актрисы. 

 

Все знают Джулию Робертс по фильму «Красотка», в котором она сыграла современную Золушку. Как часто бывает, после одной громкой роли звезды гаснут, но не в этом случае. Джулия Робертс продолжает завоевывать экраны своей голливудской улыбкой и пробует себя в разных амплуа: от девушки с низкой социальной ответственностью до ответственной матери. Предлагаем вспомнить самые знаковые роли актрисы, благодаря которым она получила любовь зрителей по всему миру.

Ешь, молись, люби (2010)

Элизабет Гилберт просыпается в постели со своим мужем и понимает, что проживает не свою жизнь. Женщина бросает все и уезжает в кругосветное путешествие, чтобы понять себя и начать с чистого листа. Джулия Робертс воплотила на экране портрет современной леди, которая стремится навстречу своим желаниям и чувствам, преодолевая на пути тяжелые испытания одиночеством, соблазнами и искушениями. Возлюбленных героини сыграли Джеймс Франко, Хавьер Бардем и Билли Крудап.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Ешь, молись, люби

Улыбка Моны Лизы (2003)

Не такая популярная, но знаковая драматическая роль Джулии Робертс. Фильм рассказывает об истории зарождения феминизма в 60-е годы в США. В университет искусств приходит преподавательница Кэтрин Энн Уотсон, которую сразу начинают душить патриархальными взглядами остальные сотрудники вуза. Прогрессивная леди не намерена сдаваться: она остается и меняет жизни своих студентов, а также переосмысливает свою.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Улыбка Моны Лизы

Эрин Брокович (2000)

Свой первый (и пока единственный) «Оскар» Джулия Робертс получила за роль в фильме «Эрин Брокович». Она сыграла прототип реальной активистки, которая без должного образования и опыта берется за раскрытие громкого дела о загрязнении окружающей среды в маленькой юридической фирме. Помимо построения карьеры, женщина старается воспитывать троих детей, платить по счетам и устраивать личную жизнь. Актриса воплотила на экране образ сильной, решительной и грубоватой особы, которая добивается справедливости.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Эрин Брокович

Сбежавшая невеста (1999)

Еще один проект с участием пары Робертс–Гир. Сюжет рассказывает о женщине Мегги Карпентер, которая бросает своих женихов прямо перед алтарем, так как до смерти боится выходить замуж. Все меняется, когда она встречает журналиста Айка, готового поменять ее жизнь. За эту комедийную историю Робертс была номинирована на премию MTV.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Сбежавшая невеста

Мачеха (1998)

Драматическая история о разлучнице, которой предстоит стать настоящим членом семьи. Робертс сыграла Изабель – молодую возлюбленную мужчины, который ушел из-за нее от жены. Она проходит тяжелый путь от ненависти его наследников и бывшей супруги до принятия и становится другом и помощником семьи. Партнерами по съемкам Робертс были популярные актеры Сьюзен Сарандон, Эд Харрис и другие.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Мачеха

Чудо (2017)

В фильмографии Джулии Робертс также немало работ, в которых она играет второстепенного персонажа. Одна из таких – «Чудо». Сюжет рассказывает про особенного мальчика, который страдает от тяжелого заболевания, изуродовавшего его лицо. Робертс сыграла заботливую и понимающую мать, которая помогает сыну справиться с адаптацией в обществе, а также решает трудности, возникающие из-за этого у его старшей сестры.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Чудо

Вернуть Бена (2018)

Любящая и ответственная мать Холли Бернс встречает своего зависимого от наркотиков сына дома в канун Рождества. Вместо празднования ей приходится спасти 24-летнего парня, сбежавшего из реабилитационного центра. За работу в фильме Джулию Робертс удостоили награды AARP Movies for Grownups как лучшую актрису.

От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Вернуть Бена

Фото: Реклама. ООО «Окко». JapBIVoWY.
Алина Маркина
Алина Маркина
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