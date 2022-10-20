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Киноафиша Новости Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории

Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории

20 октября 2022 15:12
Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории

Пожилая звезда считает вольности авторов оскорбительными.

Икона кинематографа Джуди Денч написала объемное открытое письмо с критикой в адрес создателей сериала «Корона». Пожилую звезду раздражают неточности и вольные интерпретации событий, показанные в исторической драме Питера Моргана — она их считает оскорбительными.

Ниже приведена выдержка из ее эмоционального сообщения британскому изданию The Times:

«Настало время сервису Netflix пересмотреть свое решение — ради семьи и нации, которые недавно понесли тяжелую утрату, в знак уважения к монархине, которая покорно служила своему народу в течение 70 лет, и чтобы сохранить свою репутацию в глазах своих британских подписчиков».

В следующем фрагменте Денч ссылается на эпизод пятого сезона, порочащий память Елизаветы II и ее сына:

«Стоит обратить внимание на некоторые оскорбительные предположения, содержащиеся в новых сериях — например, о том, что король Чарльз замышлял организовать отречение своей матери от престола, или о том, что однажды он воспринял воспитание матери несовершенным, из-за чего посчитал, что она заслужила тюремное заключение. Это очень жестоко и несправедливо по отношению к отдельным лицам».

Несмотря на свое негодование, 87-летняя актриса является ярким приверженцем творческой свободы и признает качество сериала. Вместе с тем она считает, что чем ближе проект приближается к современности, тем сильнее происходящее расходится с реальными фактами. Обладательница премии «Оскар» предлагает Netflix перед сериями вставлять дисклеймер, поясняющий, что шоу является «вымышленной драмой».

Пятый сезон «Короны» выйдет на Netflix 9 ноября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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