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Киноафиша Новости Павел Прилучный спешит спасти своего больного сына в трейлере триллера «Слон»

Павел Прилучный спешит спасти своего больного сына в трейлере триллера «Слон»

10 октября 2022 14:05
Павел Прилучный спешит спасти своего больного сына в трейлере триллера «Слон»

Фильм сделан по формуле «Лока» с Томом Харди.

На YouTube-канале прокатной компании «Централ Партнершип» появился дебютный трейлер драматического триллера «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли. Концептуально картина очень напоминает монодраму с Томом Харди «Лок», действие которой разворачивается внутри салона автомобиля. Эта картина во многом держится на харизме центральной звезды. Такой же подход, судя по ролику, использован в «Слоне».

В центре сюжета окажется мужчина по имени Сергей (Прилучный). Главный герой издалека мчится по трассе к своему сыну в столичную клинику. У ребенка больное сердце и ему требуется срочная операция, но проблема в деньгах. Счет идет на минуты. Отец направляется с внушительной суммой, чтобы оплатить операцию, только вот как Сергей достал такое состояние и машину, вопрос открытый. По пути мужчину ждет ряд непредвиденных преград, которые ему любой ценой необходимо преодолеть, ведь на кону — жизнь родного человека.

В остальной каст вошли Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Давид Мхитарель, Александр Рожковский и Любовь Рубцова. За сценарий и постановку «Слона» отвечает режиссер-дебютант Гарик Петросян («Стриптизеры»).

Картина выйдет в российский прокат 17 ноября.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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