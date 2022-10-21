К актерскому составу «Джокера 2» присоединился еще один исполнитель

В творческом штате «Джокера: Безумие на двоих» произошло очередное пополнение. Согласно Deadline, к актерскому ансамблю горячо ожидаемого продолжения накануне присоединился Гарри Лоути, известный по сериалу «Индустрия». Подробности его роли традиционно не разглашаются, но, по словам осведомленных лиц, роль достаточно объемная.

Действие второй части развернется в стенах психиатрической лечебницы Аркхем, куда герой Хоакина Феникса угодил в финале первого фильма. Там он познакомится с влюбившейся в него психиатром Харли Квинн в исполнении Леди Гаги. В картине будет много музыкальных номеров, поэтому частично ее позиционируют мюзиклом. Условная смена жанра заметно утяжелила бюджет — если первая часть стоила (с учетом налоговых льгот) всего $62,5 млн, то на продолжение студия Warner Bros. собирается потратить порядка $150 млн.

Наряду с упомянутыми в проекте Тодда Филлипса снимутся Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и звезда оригинала Зази Битц. Как и в случае с оригинальным фильмом, разработкой сценария Филлипс занимался вместе со сценаристом Скоттом Сильвером.

Съемки «Джокера: Безумие на двоих» стартуют уже конце ноября или в декабре и пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Премьеру намечена на 4 ноября 2024 года.