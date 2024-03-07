Любви не бывает, 2024

Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви – всего один шаг, даже если в любовь не веришь…