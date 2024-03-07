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Постер фильма Любви не бывает?
7.0
Любви не бывает? - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любви не бывает?
7.0

Любви не бывает?

, 2024
Lyubvi ne byvaet?
Россия / мелодрама, комедия / 18+
Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
Трейлеры
Постер фильма Любви не бывает?
7.0
Любви не бывает? - Трейлер
Любви не бывает?  Трейлер

О фильме

Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви – всего один шаг, даже если в любовь не веришь…

В ролях

Аня Чиповская
Аня Чиповская
Katya
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Sasha
Евгений Михеев
Евгений Михеев
Abramtsev
Юлия Франц
Юлия Франц
Lena
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Dima
Никита Плащевский
Bugay
Маргарита Галич
Sekretarsha
Ксения Лукьянчикова
Ксения Лукьянчикова
Reltor
Екатерина Шкуро
Екатерина Шкуро
Nastya
Евгения Шахнович
Zhena Bugaya
Николай Сердцев
Direktor
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Doktor
Режиссер Дмитрий Фикс
Сценарист Aleksandr Golovko, Максим Кудымов, Виктория Бугаева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 июня 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
1 мая 2024 Россия Вольга
1 мая 2024 Азербайджан 16+
7 марта 2024 Болгария
7 марта 2024 Кыргызстан
7 марта 2024 Молдавия
7 марта 2024 Узбекистан
Сборы в мире $508 377
Производство Motor! Film Studio, Покровка фильм
Другие названия
Lyubvi ne byvaet?, Любви не бывает?

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 23 голоса
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1882 В жанре «мелодрама»  238 В жанре «комедия»  453 В фильмах России  184 В фильмах 2024 года  102
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любви не бывает? - Трейлер
Любви не бывает? Трейлер
Любви не бывает? - Трейлер
Любви не бывает? Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Любви не бывает?

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Зрители отмечают легкость и юмор фильма: сюжет держит внимание, актеры играют уверенно. Сильные стороны — понятный сюжет и хорошая работа актеров, фильм выделяется среди сегодняшних картин. Слабые стороны — диалоги порой простые, местами заметна затянутость. В целом оценки положительные; рекомендуют к просмотру тем, кто ищет ненапряжённую комедию и спокойный вечер; подходит любителям лёгкого настроения.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

lena.k1980 5 мая 2024, 21:33
Неожиданно очень понравился. Рекомендую!!!
Yana Gargatova 1 мая 2024, 13:17
Отличный фильм легкий смешной интересный , сюжетная линия выдержана, актеры классно играют , на фоне других сегодняшних безпонтовых фильмов … Читать дальше…
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Новости о фильме

В прокат выходит ромком «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем
1 мая 2024 15:42 В прокат выходит ромком «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем Вражда вроде бы непохожих друг на друга молодых людей выливается в роман.
Аня Чиповская ненавидит и любит Владимира Яглыча в трейлере ромкома «Любви не бывает?»
13 марта 2024 14:23 Аня Чиповская ненавидит и любит Владимира Яглыча в трейлере ромкома «Любви не бывает?» Он неприязни к романтическим чувствам один шаг.
Аня Чиповская преподает урок Владимиру Яглычу в трейлере ромкома «Любви не бывает?»
6 февраля 2024 15:25 Аня Чиповская преподает урок Владимиру Яглычу в трейлере ромкома «Любви не бывает?» Яркое и легкое романтическое кино.

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