31 мая 2022
6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства
Киноляпы, клише и реклама: 10 вещей, которые моментально делают фильм плохим
«Жизнь как пани пури»: вышел трейлер индийского ремейка «Форреста Гампа»
KION анонсировал премьеру документального фильма о людях с вживленными чипами
Хавьер Бардем уже прочитал сценарий «Дюны 2»: «Зрители будут удивлены»
Пак Чхан-ук планирует снять вестерн, научно-фантастический фильм и ремейк «Ножа гильотины»
8 гениальных вещей, которым нас научил Сол Гудман
Стартовали съемки триллера о выживании с Дмитрием Нагиевым в главной роли
Появились первые кадры с Брэдли Купером из байопика «Бернстайн»
30 мая 2022
Кто такой Эдди Мансон: как актер из «Игры престолов» стал звездой «Очень странных дел»
От Москвы до Одессы: места съемок фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика»
15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили
Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино
В поисках новых союзников: вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Александр Петров снимется у Романа Поланского, Юра Борисов сыграет в фильме «Туман»
Джонатан Мэйджерс и Глен Пауэлл воюют в небе над Кореей в трейлере экшен-драмы «Двойная петля»
Когда будет продолжение 4 сезона «Очень странных дел»?
«Топ Ган: Мэверик» показал самые успешные стартовые сборы в карьере Тома Круза
Квентин Тарантино анонсировал книгу об истории кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали»
28 мая 2022
Тест: с кем из «Очень странных дел» ты бы распутывал мистические загадки?
27 мая 2022
Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака
5 самых интересных героев из вселенной Гарри Поттера, которые не учились в Хогвартсе
Эмма Робертс поселяется в доме с устрашающей историей в трейлере фильма ужасов «Заброшенный»
Видео: Марк Энтони рассказал о значении музыки в мультфильме «Коати. Легенда джунглей»
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
Покойный Рэй Лиотта успел завершить съемки в «Кокаиновом медведе» и сериале «Черная птица»
Официально: Джоди Фостер утверждена на ведущую роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
«Индиана Джонс 5» обзавелся первым промофото и датой релиза
Джуд Лоу сыграет в новом сериале из вселенной «Звездный войн» под названием «Команда скелетов»
Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»
26 мая 2022
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона
Кристен Стюарт о своем режиссерском дебюте: «Если я не сниму этот фильм до конца года, я умру»
Еще больше тайн и романтики: вышел трейлер второго сезона сериала «Мисс Скарлет и Герцог»
Джей Джей Абрамс готовит игровой сериал на основе манги «Спиди-гонщик»
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом
Фрида Пинто превращается в идеальную женщину в трейлере мелодрамы «Список мистера Малкольма»
Тим Рот сыграет вместо Иэна МакШейна в сериале «Последний король креста»
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть
После съемок «Элвиса» Остин Батлер попал в больницу и неделю провел в кровати
Идрис Эльба спасается от дьявольского льва в трейлере триллера «Зверь»
Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме «Земля короля»
25 мая 2022
Студия Warner Bros помышляла отказаться от участия Эмбер Херд в «Аквамене 2»
Начались съемки второго сезона «Вампиров средней полосы»
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала
Розыгрыш с похищением идет совершенно не по плану в трейлере фильма «Присвоение ночи»
8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться
Плейбэк у бассейна и поиск бара: за кадром сериала AMORE MORE
Разборки в «злом городе» на Диком Западе: вышел трейлер вестерна «Убийство в Эмигрант Галч»
9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает
Астронавты переживают смерть Земли в трейлере научно-фантастического фильма «Рубикон»
Рита Морено сыграет бабулю Вина Дизеля в «Форсаже 10»
В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас
Крис Эванс охотится за Райаном Гослингом в первом трейлере шпионского блокбастера «Серый человек»
24 мая 2022
Джордж Р Р Мартин хочет, чтобы «Дом дракона» оказался успешнее «Колец власти»
В новом трейлере «Тора: Любовь и гром» впервые показали Кристиана Бэйла в образе злодея Горра
Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Мужчина? Женщина? Робот? Вышел трейлер нового документального фильма о Дэвиде Боуи
Радиоведущий расследует смерть своей подруги в трейлере комедии «Месть»
8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней
Жуткий, но растянутый: критики поделились впечатлениями от четвертого сезона «Очень странных дел»
Остин Батлер перевоплощается в легенду рок-н-ролла в новом трейлере байопика «Элвис»
23 мая 2022
Том Круз колесит по миру в трейлере первой части «Миссии: Невыполнима. Смертельная расплата»
Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда
Студия Sony намерена продолжать франшизу «Охотники за привидениями»
Тест: Насколько хорошо ты помнишь первые три сезона «Очень странных дел»?
Энтони Хопкинс сыграет заглавную роль в фильме «Последний сеанс Фрейда»
Вышел трейлер многосерийной адаптации блокбастера «Правдивая ложь»
В разработку запущен сиквел «Законопослушного гражданина»
Актерский состав нового фильма Пона Джун-хо пополнили Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки
Какая любовная история из ромкомов подходит тебе по знаку зодиака?
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет почти на пять часов длиннее предыдущих сезонов
Тильда Суинтон выпускает из бутылки джинна Идриса Эльбу в трейлере фильма «Три тысячи лет желаний»
Короче говоря: Киноафиша приглашает на показ лучших короткометражных фильмов!
20 мая 2022
10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
6 раз, когда диснеевские принцессы преподносили неправильный пример
Жюли Дельпи, Ричард Э Грант и Дэрил МакКормак сыграют в триллере «Репетитор»
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно
Рэйф Файнс и Джессика Честейн совершают злодеяние в марокканской пустыне в трейлере триллера «Прощенный»
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
В разработке находится приквел «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
Сериал «Ривердейл» завершится седьмым сезоном
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
19 мая 2022
Альтернативный мир и угроза конца света: вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
7 нелепых ошибок, которые были допущены при экранизации «Гарри Поттера»
Майя Хоук сыграет со своей матерью Умой Турман в фильме «Убийственная комната»
Ченнинг Татум снимется в экранизации своей детской книги «Единственная и неповторимая Спаркелла»
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
Объявлена дата премьеры документального фильма о жизни и творчестве музыканта Басты
Сандра О и Джулианна Мур сыграют в экранизации рассказа Маргарет Этвуд «Каменная подстилка»
Роберт Де Ниро, Джейми Фокс и Скотт Иствуд возглавили актерский состав экшен-фильма «Оловянный солдат»
Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет либо в конце 2023-го, либо в 2024 году
Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в «Елках 9»
18 мая 2022
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР
«Алекс лютый. Дело Шульца»: отзывы и главные ляпы, которые отметили зрители
Развод по-голливудски: 10 звездных пар, чей брак закончился скандалом
Майкл Рукер и Ольга Куриленко устраивают бойню в трейлере боевика «Белый слон»
Алисия Викандер сливается со знаменитой киногероиней в трейлере мини-сериала «Ирма Веп»
Хелен Миррен и Харрисон Форд снимутся в приквеле «Йеллоустоуна» под названием «1932»
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
«Звездные войны»: Джон Уоттс готовит новый сериал, тогда как трилогия Райана Джонсона откладывается
Неудачник Павел Табаков притворяется подростком в трейлере комедии «Молодой человек»
Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк»
Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед»
Райан Гослинг сыграет в полнометражной адаптации сериала «Каскадеры»
17 мая 2022
«Кто убил Сару?»: отзывы и все, что нужно знать до премьеры третьего сезона
Брайан Крэнстон раскрывает секрет лотереи в трейлере фильма «Джерри и Мардж играют по-крупному»
Что смотрят кинозвезды: Андрей Бурковский делится списком любимых фильмов и сериалов
В разработке находится шестой сезон «Черного зеркала»
Начались съемки мистического сериала «Проект «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским
Джефф Бриджес расправляется с врагами в духе Джона Уика в трейлере сериала «Старик»
Студия Pixar анонсировала свой очередной мультфильм, получивший название Elemental
Стиль, мифология и плюрализм: чем «Хроники Нарнии» получились лучше «Гарри Поттера»
Эмма Томпсон нанимает секс-работника в трейлере фильма «Любовь по вызову»
Хоумлендер сходит с ума, а Мясник получает суперспособности в трейлере третьего сезона «Пацанов»
Новая часть «Хищника» получила первый тизер и дату релиза
16 мая 2022
Неожиданная слава: 8 знаменитостей, которые совсем не планировали сниматься в кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» надеется, что Джонни Депп еще вернется к роли Джека Воробья
Александр Скарсгард и Дэйн ДеХаан сыграют в фильме украинского режиссера
Узнай, какой ты Николас Кейдж по знаку Зодиака
Альба Рорвахер разыскивает своего любимого пса в трейлере итальянского фильма «Марсель!»
Начались съемки отечественного сказочного блокбастера «По щучьему велению»
Оливия Колман и Джесси Бакли снимутся в комедии «Злобные маленькие письма»
Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен любовной истории Пенелопы и Колина
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи
Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон получил роль в «Форсаже 10»
Не только братья Винчестеры: 5 сериалов, похожих на «Сверхъестественное»
13 мая 2022
Где снимали второй сезон сериала «Эпидемия»?
Стакан «Старбакс» – не самое страшное: 8 больших киноляпов в исторических фильмах
Сеть кинотеатров «КАРО» выпустит в прокат киноверсию сериала «Манюня»
Мадс Миккельсен сыграет наемного убийцу в триллере «Черный Кайзер»
10 незабываемых ритуалов красоты от киногероинь
Ищущий себя парень влюбляется в Дакоту Джонсон в трейлере комедийной драмы «В ритме ча-ча-ча»
Звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс сыграет главную роль в «Годзилле против Конга 2»
«Лиам идеален для этой роли»: интервью с режиссером «Флешбэка» Мартином Кэмпбеллом
Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино
Кристофер Уокен получил роль Императора Шаддама IV во второй части «Дюны»
Объявлен основной актерский состав фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»
12 мая 2022
Ричард Линклейтер выступит режиссером экшен-комедии «Наемный убийца»
Майкл Китон снимет нуар-триллер «Нокс уходит» и исполнит в нем главную роль
Эмили Блант получила ведущую роль в остросюжетном фильме Pain Hustlers
Дэвид Кроненберг готовит очередной фильм – главную роль исполнит Венсан Кассель
Розамунд Пайк снимется в новом фильме Эмиральд Феннел
Две молодые пары пробуют полиаморные отношения в трейлере сериала AMORE MORE
Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи и Изабелла Росселлини сыграют в триллере «Конклав»
Тест: насколько хорошо ты знаешь фильмографию Лиама Нисона
Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в новом фильме Кирилла Серебренникова
Узнай, какой суженый из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака
Роботы и путешествия во времени: 8 фильмов, похожих на «Терминатора»
5 причин пойти на захватывающий триллер «Флешбэк» в кино прямо сейчас
11 мая 2022
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ»
Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Интрига, эротизм и опасность: вышел трейлер нового фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»
Шарлиз Терон в «Докторе Стрэндже 2»: кто такая чародейка Клеа и каково ее будущее в MCU
Адам Сэндлер мотивирует обычного парня стать звездой баскетбола в трейлере фильма «Прорваться в НБА»
Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Джоди Комер сыграет главную роль в триллере о современном всемирном потопе
Что смотрят кинозвезды: актриса Ольга Дибцева делится списком любимых фильмов и сериалов
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
Вигго Мортенсен трансформирует свое тело в «красном» трейлере фильма «Преступления будущего»
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры
Удивительный мир планеты Пандора: вышел первый трейлер «Аватара: Путь воды»
10 мая 2022
12 новых фильмов в излюбленном жанре триллер, которые вы еще не видели
Телепрограмма на сегодня, 10 мая 2022 для всех каналов
9 мая 2022
От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest»
Телепрограмма на сегодня, 9 мая 2022 для всех каналов
8 мая 2022
Стокгольмский синдром: 7 киллеров в кино, которых мы любим больше, чем положительных персонажей
Телепрограмма на сегодня, 8 мая 2022 для всех каналов
7 мая 2022
Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд: все, что нужно знать о ходе разбирательств на данный момент
Телепрограмма на сегодня, 7 мая 2022 для всех каналов
6 мая 2022
5 самых жутких сцен в «Докторе Стрэндже 2»: как у Marvel появился кровавый хоррор
Рейтинг смертей в «Мультивселенной безумия»: от быстрой до душераздирающей
«Доктор Стрэндж и вселенская потеря потенциала»: за что в сети активно ругают фильм
Рейтинг камео героев из комиксов в «Докторе Стрэндже 2»: от очевидных до неожиданных
Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Ричард Гир и Эмма Робертс снимутся в ромкоме «Может быть, да»
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
Венди пытается оградить свою маленькую дочь от Питера Пэна в трейлере фэнтезийной драмы «Потерянная девушка»
Сложный тест: угадай как можно больше фэнтези по кадру
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Что значат сцены после титров для будущего Marvel
В своем новом фильме Кейт Бекинсейл сыграет агента ЦРУ, которого шантажируют террористы
Роль по наследству: 8 раз, когда младшую версию персонажа играл ребенок актера
Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр снимет боевик с Джейсоном Стэйтемом
8 лучших фильмов и сериалов Netflix, в основе сюжета которых лежит книга
Таргариены начинают гражданскую войну в новом трейлере сериала «Дом дракона»
Телепрограмма на сегодня, 6 мая 2022 для всех каналов
5 мая 2022
В разработку запущен многосерийный ремейк «Повелителя приливов»
Николай Костер-Вальдау сыграет с Дженнифер Гарнер в мини-сериале «Последнее, что он сказал мне»
Не только «Мстители»: 10 фильмов, где актеры Marvel встречаются на одном экране
Белла Торн снимется в триллере «Святая Клэр»
Что смотрят кинозвезды: Филипп Бледный делится списком любимых фильмов и сериалов
Вспоминая прошлое: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Найди свое «поттерианское» альтер эго согласно знаку зодиака
Фелисити Джонс и Джонатан Бэйли возглавили актерский состав комедии «Мария»
Дарт Вейдер собственной персоной: вышел новый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
Телепрограмма на сегодня, 5 мая 2022 для всех каналов
4 мая 2022
Девушка-подросток разыскивает своего внезапно пропавшего отца в трейлере драмы «Кьяра»
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза
По данным СМИ, режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с Вином Дизелем
KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком
Животные-супергерои спасают Супермена в новом трейлере мультфильма «Суперпитомцы»
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец»
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет на стриминге в конце мая
Мег Райан сыграет с Дэвидом Духовны в ромкоме «Что произойдет позже»
Дэниэл Рэдклифф зажигает на сцене в первом трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»
Телепрограмма на сегодня, 4 мая 2022 для всех каналов
3 мая 2022
Вышел трейлер документального фильма «Американская мечта Джорджа Карлина»
Режиссер Джон Ву снимет ремейк собственного фильма «Наемный убийца»
Джефф Дэниелс получил ведущую роль в сериале «Мужчина в полный рост»
«Самый жуткий фильм Marvel»: в сети появились первые отзывы о «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия»
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику?
«Форсаж 10» обрел нового режиссера
Звезда «Энолы Холмс» Луис Партридж сыграет с Кейт Бланшетт в сериале «Все совпадения случайны»
Флоренс Пью живет в утопическом мире в трейлере психологического триллера «Не волнуйся, солнышко»
Телепрограмма на сегодня, 3 мая 2022 для всех каналов
2 мая 2022
Съемки «Стражей Галактики 3» завершатся в этом месяце
10 правил моды из кино, которые должны быть у каждого на заметке
Комедийный сериал «Космические силы» со Стивом Кареллом ограничится двумя сезонами
Режиссер Сэм Рэйми рассказал, почему был отменен «Человек-паук 4» с Тоби Магуайром
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
Продюсер Барбара Брокколи о подборе нового актера на роль Джеймса Бонда: «Это займет некоторое время»
Джон Уоттс отказался от режиссерского кресла новой «Фантастической четверки»
Рассел Кроу и Лиам Хемсворт сыграют ведущие роли в триллере Land of Bad
Блейк Лайвли дебютирует в режиссуре, сняв фильм по сценарию Эдгара Райта
Телепрограмма на сегодня, 2 мая 2022 для всех каналов
1 мая 2022
Телепрограмма на сегодня, 1 мая 2022 для всех каналов
