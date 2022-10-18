СМИ: Мэтт Ривз работает над спин-оффами «Бэтмена» о злодеях

Предстоящий сериал про Пингвина с Клином Фарреллом и возможное шоу HBO Max о лечебнице Аркхем оказались не единственными проектами в рамках вселенной вселенной нового «Бэтмена». Согласно инсайдерским данным, собранным в новом объемном материале The Hollywood Reporter, сейчас внутри Warner Bros. Discovery зреет целый ряд ответвлений мрачного кинокомикса с Робертом Паттинсоном.

Согласно THR, режиссер Мэтт Ривз готовит большое расширение своего автономного мира. На данный момент он встречается с потенциальными постановщиками и сценаристами. Ривз в буквальном смысле выполняет функции архитектора своей вселенной. На рассмотрении находятся как полнометражные, так и многосерийные спин-оффы о различных героях, в числе которых Пугало, Глиноликий и Профессор Пиг. Параллельно Ривз пишет сценарий «Бэтмена 2».

Кроме того, создатель «Миротворца» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн вместе с продюсером Питером Сафраном обсуждают с Warner Bros. некий секретный фильм. По словам знакомых с ситуацией, кинокомпания всецело идет навстречу постановщику.

Также, очевидно, не без влияния Дуэйна Джонсона управленцы Warner наконец запустили «Человека из стали 2» с Генри Кавиллом в титульной роли. Сейчас ведутся поиски «правильного» сценариста. В числе возможных кандидатов упоминается создатель франшизы «Миссия: невыполнима» Кристофер МакКуорри. Продюсером заявлен Чарльз Ровен.

Что касается проекта о темнокожем Супермене, за который отвечает драматург Та-Нехиси Коутс («Неверный ответ») и Джей Джей Абрамс, то он все еще актуален, но будет существовать вне расширенной вселенной DC, т.е. как «Джокер» Тодда Филлипса и «Бэтмен» Ривза.

Кроме того, в этом же материалы отметили, что у Warner уже есть полностью готовый сценарий «Флэша 2» — его написал автор сиквела «Аквамена» Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик. Студия невероятно воодушевлена восторженными тестовыми показами и надеется на внушительную кассу.