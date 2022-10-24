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Киноафиша Новости Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»

Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»

24 октября 2022 11:20
Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»

Актриса исследует пресс своего партнера.

Студия Warner Bros. презентовала первый официальный кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец», на котором изображены главные герои истории в исполнении Ченнинга Татума и Сальмы Хайек. Производство ленты находится уже на стадии постпроизводства.

Подробности сюжета третьей части «Супер Майка» по-прежнему неизвестны, но очевидно, что зрителей ждет последняя встреча с персонажем Татума. Действие картины развернется в Лондоне. Татум сыграет отошедшего от дел стриптизера, который иногда возвращается к прежней деятельности. Этот образ частично основан на собственном опыте актера, который в молодости подрабатывал стриптизером. В третьем фильме создатели пообещали продемонстрировать нетривиальную любовную историю, но что под этим подразумевается, пока не совсем понятно.

Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»

Над «Последним танцем» работает вся оригинальная творческая команда франшизы. Режиссером выступает постановщик исходной ленты 2012 года Стивен Содерберг. Сценарий написал постоянный автор киносерии Рид Каролин, в этом году выпустивший вместе с Татумом дорожную трагикомедию «Лулу и Бриггс». В продюсерскую команду наряду с Содербергом, Каролином и Татумом вошел режиссер второй части «Супер Майка» Грегори Джейкобс. В остальном актерском составе задействованы Кейтлин Джерард, Гэвин Спокс, Кристофер Бенкомо, Лайам Эдвардс и Аюб Кхан-Дин.

Изначальной третья часть должна была стать эксклюзивом потокового сервиса HBO Max, но после смены руководства Warner картине решили организовать кинотеатральный прокат. Премьера намечена на 10 февраля 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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