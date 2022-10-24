Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»

Студия Warner Bros. презентовала первый официальный кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец», на котором изображены главные герои истории в исполнении Ченнинга Татума и Сальмы Хайек. Производство ленты находится уже на стадии постпроизводства.

Подробности сюжета третьей части «Супер Майка» по-прежнему неизвестны, но очевидно, что зрителей ждет последняя встреча с персонажем Татума. Действие картины развернется в Лондоне. Татум сыграет отошедшего от дел стриптизера, который иногда возвращается к прежней деятельности. Этот образ частично основан на собственном опыте актера, который в молодости подрабатывал стриптизером. В третьем фильме создатели пообещали продемонстрировать нетривиальную любовную историю, но что под этим подразумевается, пока не совсем понятно.

Над «Последним танцем» работает вся оригинальная творческая команда франшизы. Режиссером выступает постановщик исходной ленты 2012 года Стивен Содерберг. Сценарий написал постоянный автор киносерии Рид Каролин, в этом году выпустивший вместе с Татумом дорожную трагикомедию «Лулу и Бриггс». В продюсерскую команду наряду с Содербергом, Каролином и Татумом вошел режиссер второй части «Супер Майка» Грегори Джейкобс. В остальном актерском составе задействованы Кейтлин Джерард, Гэвин Спокс, Кристофер Бенкомо, Лайам Эдвардс и Аюб Кхан-Дин.

Изначальной третья часть должна была стать эксклюзивом потокового сервиса HBO Max, но после смены руководства Warner картине решили организовать кинотеатральный прокат. Премьера намечена на 10 февраля 2023 года.