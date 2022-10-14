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Киноафиша Новости В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»

14 октября 2022 14:30
В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»

Фильм внука Алисы Фрейндлих посвящен трудоголику, чья жизнь начала перематываться на самые интересные моменты.

13 октября в Санкт-Петербурге завершились фантастической комедии «Я на перемотке!».

В центре сюжета — трудоголик Максим, который так старается все успеть и никакого не подвести на работе, что у него не остается никакого времени на свою девушку и других близких людей. В годовщину знакомства со своей любимой герой умудряется поссориться с загадочной таксисткой Тамарой Петровной. После этого в его жизни начинают происходить необъяснимые мистические события: он мечтал о романтическом пикнике на пляже и уже через секунду оказался в будущем на этом самом пикнике. Время его жизни будто сжимается и перематывается на самые интересные моменты. У Максима наконец появляется шанс на полноценную жизнь, ведь лучшие события теперь не нужно откладывать ради работы. Однако через некоторое время герой понимает, что он никак не может остановить перемотку.

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»

Главные роли в фильме исполнили Андрей Бурковский («Доктор Лиза»), Ксения Теплова («ИП Пирогова»), Ирина Пегова («Иваново счастье. Новые истории») и Татьяна Догилева («Дважды рожденный»).

Автором проекта выступил Никита Владимиров, режиссер фильмов «Бабки» и «Родители строгого режима», а также внук легендарной актрисы Алисы Фрейндлих. По его словам, зрителей ждет легкий, но в то же время актуальное зрелище:

«Это волшебный, легкий, комедийный, но в то же время и очень актуальный фильм. Мы часто хватаемся за всё подряд, стремимся везде успеть, совершенно забывая о действительно важных вещах».

Дата премьеры картины «Я на перемотке!» пока не анонсирована.

Фото: Кинокомпания «Искусство для людей»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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