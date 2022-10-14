В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»

13 октября в Санкт-Петербурге завершились фантастической комедии «Я на перемотке!».

В центре сюжета — трудоголик Максим, который так старается все успеть и никакого не подвести на работе, что у него не остается никакого времени на свою девушку и других близких людей. В годовщину знакомства со своей любимой герой умудряется поссориться с загадочной таксисткой Тамарой Петровной. После этого в его жизни начинают происходить необъяснимые мистические события: он мечтал о романтическом пикнике на пляже и уже через секунду оказался в будущем на этом самом пикнике. Время его жизни будто сжимается и перематывается на самые интересные моменты. У Максима наконец появляется шанс на полноценную жизнь, ведь лучшие события теперь не нужно откладывать ради работы. Однако через некоторое время герой понимает, что он никак не может остановить перемотку.

Главные роли в фильме исполнили Андрей Бурковский («Доктор Лиза»), Ксения Теплова («ИП Пирогова»), Ирина Пегова («Иваново счастье. Новые истории») и Татьяна Догилева («Дважды рожденный»).

Автором проекта выступил Никита Владимиров, режиссер фильмов «Бабки» и «Родители строгого режима», а также внук легендарной актрисы Алисы Фрейндлих. По его словам, зрителей ждет легкий, но в то же время актуальное зрелище:

«Это волшебный, легкий, комедийный, но в то же время и очень актуальный фильм. Мы часто хватаемся за всё подряд, стремимся везде успеть, совершенно забывая о действительно важных вещах».

Дата премьеры картины «Я на перемотке!» пока не анонсирована.