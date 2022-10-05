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Киноафиша Новости О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»?

О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»?

5 октября 2022 15:46
О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»?

Шоу посвящено секретам создания «Дома Дракона».

«Дом, который построили Драконы» — это документальное шоу от создателей «Дома Дракона», посвященное истории разработки приквела «Игры престолов».

В нем фанаты вселенной Джорджа Р.Р. Мартина смогут не только услышать интересные истории со съемок, но и узнать о художественных задумках тех или иных сцен, технических сложностях процесса и тонкостях работы над большим голливудским сериалом. Например, скорее всего, мало кто задумывается, насколько сложно построить целую арену для турнира, снять большую сцену с лошадьми, обеспечить безопасность всех актеров во время масштабной батальной сцены и многом другом. Создатели открыто делятся секретами того, как им удалось все это реализовать, интересными инсайдерскими фактами о «Доме Дракона», которые нельзя узнать даже на самом дотошном фанатском сайте, и, конечно же, своими успехами и неудачами на съемочной площадке.

Среди рассказчиков можно увидеть не только главных вдохновителей «Дома Дракона», шоураннера Мигеля Сапочника, продюсера Райана Кондала и художника Эндрю Эклэнда-Сноу, но и достаточно необычных членов съемочной команды, например, менеджера по строительству декораций Малькольма Робертса и специалиста по озеленению Роджера Холдена.

Новые серии шоу выходит параллельно с новыми эпизодами «Дома Дракона», чтобы двигаться по сюжету вместе с основным шоу. На данный момент в первом сезоне вышло уже семь серий, в будущем выйдут еще три. Премьера следующего эпизода документального сериала, как и премьера следующего эпизода самого «Дома Дракона», состоится 9 октября.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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