Действие «Звездных войн» Дэймона Линделофа развернутся после событий «Скайуокера. Восход»

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter поделился подробностями нового полнометражного фильма по вселенной «Звездных войн», которым занимаются сценарист многосерийных «Хранителей» Дэймон Линделоф и режиссер сериала «Мисс Марвел» Шармин Обаид.

Согласно источнику, фильм находится в активной разработке уже несколько месяцев, а в середине лета студия Lucasfilm начала формировать творческую команду. Над обсуждениями идей участвовали соавтор «Станции одиннадцать» Патрик Соммервиль, ранее сотрудничавший с Линделофом над «Оставленными», а также Райна МакКлендон — сценарист грядущего фэнтези «Уиллоу» и продюсер-консультант «Оби-Вана Кеноби». Кроме того, в сценарную комнату входили Энди Гринвальд, один из создателей сериала «Терновый куст» с Розарио Доусон, и еще пара лиц, чьи имена пока не раскрываются. Журналисты полагают, что в их числе мог быть и Дэйв Филони («Мандалорец»). Сейчас вместе Линделофом сценарием засекреченного блокбастера занимается Джастин Бритт-Гибсон («Двойник», «Штамм»).

Предполагается, что действие предстоящей картины развернется после событий девятого эпизода «Звездных войн», но это точно не будет прямое продолжение Саги о Скайуокерах. Несмотря на тот факт, что авторы хотят дистанцироваться от предыдущих полнометражных проектов, в будущем фильме могут появиться некоторые герои из новой трилогии. Сейчас еще ничего не решено и пока что команда трудится с расчетом на один фильм, но в случае успеха будут сиквелы.

Сроки реализации в данный момент неясны. Параллельно Lucasfilm разрабатывает ряд других проектов по космической франшизе, но ни один из них пока не получил конкретную дату выхода. Предполагается, что следующий фильм киносерии выпустят на большие экраны в декабре 2025 года.