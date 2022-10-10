Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего?

Ох уж этот завораживающий мир Вестероса: пиры, балы, войны, рыцари, игры и страшные дворцовые заговоры. К слову, о мужчинах: они там что надо! А борьба за них едва ли не ожесточеннее, чем за престол. Как минимум каждая девушка мечтала бы выйти замуж за лорда благородного происхождения или сильного и прославленного в турнирах и боях рыцаря. При этом важно, чтобы тот, кому ты отдашь свои руку и сердце, был еще и хорош собой, верно? Давай подберем тебе отличную партию из самых горячих мужчин Вестероса.