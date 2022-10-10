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Киноафиша Новости Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего?

Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего?

10 октября 2022 12:00
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего?

Юный и добрый Робб Старк или властный и сильный Кхал Дрого? 

 

Ох уж этот завораживающий мир Вестероса: пиры, балы, войны, рыцари, игры и страшные дворцовые заговоры. К слову, о мужчинах: они там что надо! А борьба за них едва ли не ожесточеннее, чем за престол. Как минимум каждая девушка мечтала бы выйти замуж за лорда благородного происхождения или сильного и прославленного в турнирах и боях рыцаря. При этом важно, чтобы тот, кому ты отдашь свои руку и сердце, был еще и хорош собой, верно? Давай подберем тебе отличную партию из самых горячих мужчин Вестероса.

Алина Маркина
Алина Маркина
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