Норман Ридус получил роль в фильме Джеффа Николса «Байкеры»

В картине о дерзком мотоклубе также сыграют Том Харди и Джоди Комер.

В актерском составе криминальной драмы «Байкеры» произошло еще одно яркое пополнение. По сведениям Deadline, к исполнительскому ансамблю грядущего фильма присоединился Норман Ридус. Звезда «Ходячих мертвецов» и известный любитель мотоциклов составит экранную компанию Тому Харди («Веном»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Остину Батлеру («Элвис») и Бойду Холбруку («Песочный человек»). В картине также снимутся Майкл Шеннон («Человек из стали»), Дэймон Херриман («Охотник за разумом»), Карл Глусман («Любовь»), Эмори Коэн («Машина войны»), Бо Напп («Левша») и Хэппи Андерсон («Больница Никербокер»).

Предстоящая лента вдохновлена культовой серией черно-белых снимков Дэнни Лайона. Действие развернется в 1960-х годах, а в центре сюжета окажется вымышленный мотоклуб со Среднего Запада. За десятилетие он превращается из крохотного пристанища для безликих изгоев с большой дороги в зловещую и невероятно опасную банду, угрожающую обыденному образу жизни оригинальной команды.

За сценарий и режиссуру проекта отвечает создатель «Мада», «Укрытия» и «Лавинг» Джефф Николс. Производство курируют студии Tri-State и New Regency. Съемки «Байкеров» начнутся уже в ближайшее время.