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Киноафиша Новости В российский прокат вышла бандитская притча «Сказка для старых»

В российский прокат вышла бандитская притча «Сказка для старых»

14 октября 2022 13:52
В российский прокат вышла бандитская притча «Сказка для старых»

В философском фильме Федора Лаврова каждый зритель сможет найти свой личный смысл.

13 октября в широкий российский прокат вышел фильм «Сказка для старых», бандитская притча о поиске смысла жизни.

По сюжету, бандиты узнают о том, что хранитель их «общака» Муля пропал вместе с деньгами. Мулю потом отыскали и наказали, а вот деньги так и не нашли. А тут, через некоторое время после похорон Мули, братва из трех разных городов России — Петербурга, Новосибирска и Ростова — сообщает: мол, видели, как живой Муля расхаживает по улицам как ни в чем не бывало. Криминальный авторитет Батя решает отправить трех своих людей, Стрелка, Среднего и Младшего, разобраться с происходящим.

Главные роли в фильме исполнили Федор Лавров («Закрыть гештальт») и Роман Михайлов, которые также выступили режиссерами картины, а также Кирилл Полухин («Дурак») и Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

По словам Михайлова, этот фильм — это очень личный для него проект, множество вещей в котором изложено с точки зрения его собственного жизненного опыта. Как и предполагается картине, снятой в жанре притчи, сюжет можно трактовать совершенно по-разному, и каждый зритель сможет найти в ней свой индивидуальный смысл.

Фото: Вольга
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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