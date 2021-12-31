Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за декабрь 2021 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 декабря 2021
Новогодний ТВ-эфир: программа передач на 1 января 2022 года
Разные экранизации сказки «Щелкунчик и Мышиный король»
Кто такой Крампус, и как отмечают его день?
Когда выйдет в России спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя» и где его посмотреть
Мультфильмы на новогодние каникулы 2022 в кинотеатрах: сиквел «Зверопоя» и бесстрашная квокка
30 декабря 2021
Самые ожидаемые новые сериалы 2022 года: интригующие проекты, о которых мы еще много услышим
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Что смотреть в кинотеатрах на новогодних праздниках: культовый ромком, возвращение трёх богатырей и сатира с Хавьером Бардемом
«Один дома» позади: неочевидная новогодняя киноподборка для интересных каникул
Кто такой Боба Фетт: 8 фактов, без которых вы не сможете понять сериал по «Звездным войнам»
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2021 года
Малоизвестные факты о «Гарри Поттере»: Век живи, век познавай волшебный мир
BadComedian раскрыл, ждет ли воссоединение «Гарри Поттера» судьба провального «Секса в большом городе»
29 декабря 2021
Продюсер «Кобры Кай» прокомментировал появление в четвертом сезоне Терри Сильвера из «Парня-каратиста 3»
Премьера второго сезона сериала «Триггер» состоится на «Кинопоиске»
Появился первый постер военного фильма «Однажды в пустыне» во главе с Александром Робаком
Во время съемок пятой части «Гарри Поттера» Эмма Уотсон подумывала оставить роль Гермионы
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн»
Netflix стал первым зарубежным онлайн-кинотеатром в реестре аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора
Джеймс Кэмерон подтвердил подлинность легенды о том, как он убедил студийных боссов снять сиквел «Чужого»
Каким было кино в 2021-м: в сети появились трейлеры с отрывками из фильмов, вышедших в уходящем году
За первые дни на Netflix «Не смотрите наверх» набрал 111 млн просмотренных часов
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Рождественский ромком-сериал Netflix «Дэш и Лили» имеет максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал о своей любимой фазе кинопроизводства
В духе «Нет пути домой»: Кевин Смит хотел бы, чтобы Кристиан Бэйл тоже вернулся к роли Бэтмена во «Флэше»
Джоан Роулинг все же пригласили в спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
Netflix представил трейлер второго сезона документального сериала «Чирлидеры»
Эмма Уотсон рассказала о случае, который заставил ее «влюбиться» в Тома Фелтона
Джон Сина соглашается на новую миссию в отрывке из сериала DC «Миротворец»
Канал CW опубликовал синопсис дебютной серии супергеройского сериала «Наоми»
Вышел трейлер четвертого сезона израильского сериала «Фауда»
Зои Кравиц рассказала о работе над образом Женщины-кошки из «Бэтмена»: «Длинных ногтей изначально не было»
Появление нового Морфеуса было запланировано с самого начала работы над «Матрицей: Воскрешение»
Кинотеатральный бокс-офис США в 2021 году составит около $4,4 млрд — это на 61% меньше, чем в 2019-м
Цири, Йеннифэр, знакомство с Эльфами: Netflix выпустил серию промороликов ко второму сезону «Ведьмака»
Режиссер Хлоя Чжао рассказала, что изначально задумывала для «Вечных» мрачную концовку
Появился трейлер драматического сериала о темной стороне мексиканского конкурса красоты
Звезду «Гарри Поттера» Кэти Льюнг вынуждали замалчивать расистские нападки со стороны фанатов
Киноафиша и кофе объединяют «Друзей»
Постановщик «Красного уведомления» выразил готовность снять сиквел и триквел
Актер Джош Гад поделился ожиданиями от предстоящего многосерийного приквела «Красавицы и чудовища»
New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов»
Disney+ и National Geographic представили трейлер документального фильма о Жаке Иве Кусто
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года
«Сергий – реальный герой»: интервью с Романом Маякиным о новом проекте KION
Видео: Леонардо ДиКаприо объясняет важность проблемы, затронутой в фильме «Не смотрите наверх»
Актриса Янина Гаванкар обещает, что фильм «Бордерлендс» будет верен оригинальной видеоигре
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Драма «Непрощенная» стала вторым фильмом с Сандрой Буллок, который попал в топ-10 Netflix всех времен
Продюсер «Матрицы: Воскрешение» опровергает, что Warner Bros планирует пятую часть
Умереть неоднократно: ученые высчитали факторы, которые грозили Джеймсу Бонду смертью на протяжении франшизы
Изначально главным злодеем сериала «Соколиный Глаз» должен был стать не Кингпин, а другой персонаж
«У поступков есть последствия»: вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»
Российская киноакадемия огласила номинантов на премию «Золотой орел» 2021
Краткое содержание фильмов про Гарри Поттера
Эксклюзив: появилось видео о создании предстоящего семейного фильма «Мой волк»
Как сейчас выглядит дом, где снимали фильм «Один дома»?
«Майор Гром: Чумной Доктор» вошел в топ-20 самых популярных фильмов Netflix по итогам 2021 года
Комедийный боевик «Вальдо» с Чарли Ханнэмом и Мэлом Гибсоном выйдет в феврале
HBO Max опубликовал кадры и видео со съемок спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
28 декабря 2021
Список патриота. Какие российские фильмы стоит посмотреть в Международный день кино?
«Особенности национальной охоты»: все части по порядку
«Запомни это чувство»: HBO показал постер второго сезона «Эйфории»
В разработку запущен байопик о звезде индийского кино Раджеше Кханне
Если бы Лана Вачовски отказалась снимать «Матрицу 4», студия Warner Bros пригласила бы другого режиссера
Лора Дерн, Шейлин Вудли, Джаред Лето и другие звезды Голливуда скорбят по режиссеру Жан-Марку Валле
«Человек-паук: Нет пути домой» может принести Sony рекордную прибыль
Режиссер «Игры в кальмара» поделился, что ведутся переговоры не только о втором, но и о третьем сезоне
Видео: звезды сериала «Соколиный Глаз» Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд соревнуются в меткости
Где снимали «Особенности национальной рыбалки»?
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто»
По объему аудитории на стриминге «Матрица: Воскрешение» уступила «Годзилле против Конга»
В онлайн-кинотеатре KION вышел новый документальный фильм о Сергее Бодрове – младшем
Элайджа Вуд до сих пор не дочитал роман «Властелин колец»
«Не смотрите наверх» пользуется популярностью у зрителей, но не нравится критикам
Джеймс Ганн утверждает, что в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» спецэффекты лучше, чем в «Стражах Галактики»
В сети появились первые отзывы о четвертом сезоне «Кобры Кай»
Гильермо дель Торо не собирается возвращаться к разработке видеоигр
Жизнь после Хогвартса: чем занимаются сейчас актеры из «Гарри Поттера»
За первые дни в прокате «Последний богатырь: Посланник Тьмы» заработал 305 млн рублей
Джеймс Франко даст показания по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
Кейт Уинслет допускает, что второй сезон «Мейр из Исттауна» будет о жестокости американской полиции
Сиквелы «Черной Пантеры» и «Человека-паука: Через вселенные» возглавили топ самых ожидаемых фильмов 2022 года
Где снимали «Особенности национальной охоты»?
В России «Возвращение в Хогвартс» и все части «Гарри Поттера» можно будет посмотреть у партнеров «Амедиатеки»
Топ-10 новогодних песен из фильма «Один дома»
Оператор «Матрицы: Воскрешение» рассказал, почему в фильме отказались от знаменитого зеленого фильтра
Женщина-кошка становится союзницей Брюса Уэйна в новом трейлере «Бэтмена»
Мелодрама «После. Долго и счастливо» получила тизер и дату выхода в России
Люди живут бок о бок с роботами и андроидами в тизере фильма Bigbug от режиссера «Амели» Жан-Пьера Жёне
Питер Динклэйдж высказался в защиту концовки «Игры престолов»: «Это ведь всего лишь выдумка»
27 декабря 2021
Интересные отсылки и пасхалки в сериале «Соколиный глаз», которые вы могли упустить
Четвертый сезон «Звездного пути: Дискавери» уходит на перерыв — сериал возобновится в феврале
Вышел тизер пятого сезона криминального сериала «Снегопад»
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет на стриминге через полтора месяца после театральной премьеры
Винсент Д’Онофрио утверждает, что в «Соколином Глазе» появляется тот же Кингпин, что и в «Сорвиголове»
Джейми называет Клэр ангелом в новом отрывке из шестого сезона «Чужестранки»
Ральф Маччио считает, что появление Джеки Чана в «Кобре Кай» смотрелось бы неуместным
Видео: Джада Пинкетт Смит показала свое пятичасовое перевоплощение в постаревшую Ниобе из «Матрицы 4»
Гильермо дель Торо вырезал из «Аллеи кошмаров» более часа отснятых сцен
В сети появились новые промофото «Бэтмена» Мэтта Ривза
Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле
«Мне уже пора негодяев играть»: интервью с актером Денисом Власенко
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
Джонатан Грофф призывает смириться с решением Дэвида Финчера не продолжать сериал «Охотник за разумом»
Мировые сборы «Матрицы: Воскрешение» достигли $70 млн
Стрижка Антона Чигура убедила Хавьера Бардема сняться в «Старикам тут не место»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сравнил «Человека-паука: Нет пути домой» с третьей частью «Властелина колец»
Тому Холланду было бы интересно выступить ведущим церемонии «Оскар»
Чисто английское Рождество: 5 британских фильмов на Новый год
Райан Рейнольдс показал первый тизер своего мюзикла «Рождественская история» по Чарльзу Диккенсу
Стал известен хронометраж «Морбиуса»
Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» будут продвигать фильм на номинацию в главной категории «Оскара»
Галь Гадот бьет себя по голове супергеройским лассо в смешном ролике со съемок «Чудо-женщины: 1984»
Режиссер новой экранизации «Кристины» Стивена Кинга обещает, что фильм будет «чрезвычайно сексуальным»
«Союзмультфильм» готовит новогодний выпуск «Вовки в Тридевятом царстве»
Джон Сина пританцовывает в костюме Миротворца в вирусном видео из TikTok
В очередном трейлере «Книги Бобы Фетта» показали новую загадочную героиню
Дональд Гловер и его друзья знакомятся с Европой в трейлере третьего сезона «Атланты»
Александр Роднянский выделил самые значимые российские фильмы 2021 года
Маньяк совершает убийства в рождественской обстановке на свежих постерах нового «Крика»
Джессика Хенвик едва не бросила актерскую карьеру перед тем, как получить роль Багз в «Матрице 4»
Рон Перлман поделился, что действие «Пиноккио» Гильермо дель Торо развернется в Италии времен Муссолини
Мировые сборы «Венома 2» превысили $500 млн
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате свыше 1$ млрд
Алек Болдуин о смерти оператора на съемках фильма «Раст»: «Не проходит и дня, чтобы я не думал об этом»
Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Бриджертонов»
Том Холланд высказался в защиту супергеройского кино: «Это настоящее искусство»
26 декабря 2021
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов
24 декабря 2021
Питер Динклэйдж обещает «безумный» ремейк «Токсичного мстителя»
Variety допускает, что «Человек-паук: Нет пути домой» получит номинацию на «Оскар» в главной категории
На IMDb новый турецкий сериал «Алп-Арслан» превзошел «Великолепный век»
«King’s Man: Начало» слабо стартовал в американском прокате
Актер Марк Райлэнс поделился информацией о новом фильме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе
«Человек-паук: Нет пути домой» набрал рекордный зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes
Ozon заключил соглашение с онлайн-кинотеатрами Megogo и KION
Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу рассказал о своем предстоящем фильме об Атлантиде
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени»
Джо Кири и Люси Лью шутят о падении Facebook в новом отрывке из мокьюментари «2021, тебе конец!»
Винсент Д’Онофрио рассказал, когда ему предложили вернуться к роли Кингпина в «Соколином Глазе»
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут
Симу Лю поделился мыслями насчет того, женится ли Шан-Чи на Кэти
На Netflix состоялась премьера сатирического фильма «Не смотрите наверх»
Пенелопа Крус хотела бы, чтобы после «Параллельных матерей» Педро Альмодовар снял мюзикл
«Окей, что будет, если мы пойдем еще дальше?»: интервью с создателем мультфильма «Зверопой»
Постановщик «Последнего богатыря» прокомментировал появление Филиппа Киркорова в образе Жар-птицы
Обвинители Джеймса Франко: «Ему совершенно безразлична боль, которую он причинил»
Джессика Хенвик пояснила, почему Райан Джонсон был обязан взять ее в сиквел «Достать ножи»
«Мечтать и следовать за мечтой — это нормально»: эксклюзивное интервью с Ником Кроллом
Кейт Уинслет рассказала об эмоциональном воссоединении с Леонардо ДиКаприо после трех лет разлуки
Режиссер «Соколиного Глаза» высказался о возможности второго сезона
Трисс предостерегает Геральта о Цири в удаленной сцене из второго сезона «Ведьмака»
Кэрри-Энн Мосс утверждает, что зрителям не обязательно смотреть первые три части «Матрицы» перед «Воскрешением»
Пол Дано рассказал о преимуществах самодельного костюма Загадочника из нового «Бэтмена»
Брэдли Купер и Руни Мара беседуют на карусели в новом отрывке из «Аллеи кошмаров»
Актер Билли Магнуссен утверждает, что спин-офф «Аладдина» остается в работе
Режиссер «Не время умирать» подтвердил судьбу Джеймса Бонда в прощальном фильме Дэниэла Крэйга
Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности
Хейли Стайнфелд считает, что Кейт Бишоп готова стать Мстителем
Александр Невский рассказал, каким будет его фильм ужасов «Ночь сиделки»
Режиссер Пол Фиг раскритиковал Sony за пренебрежение к его «Охотникам за привидениями»
Появилась очередная подборка кадров из нового «Крика»
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом времен пандемии
Тим Рот принимает солнечные ванны на кадрах из предстоящей драмы «Закат»
Подошли к концу съемки дебютного российского сериала Netflix «Анна К»
Уже пятая женщина обвинила Криса Нота в сексуальных домогательствах
Том Холланд и Марк Уолберг рискуют жизнью ради сокровищ в новом трейлере «Анчартед: На картах не значится»
23 декабря 2021
«Маленький город, большие секреты»: появился постер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
START выпустил новый трейлер новогодней серии «Вампиров средней полосы»
Церемония Critics Choice Awards отложена из-за COVID
Атланта превращается в Нью-Йорк: вышел ролик о съемках «Человека-паука: Нет пути домой»
Ассоциация афроамериканских критиков признала «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом лучшим фильмом 2021 года
В новом синопсисе «Аквамена 2» сообщили, что у Артура Карри появится неожиданный союзник
Сценаристы «Человека-паука: Нет пути домой» стремились избежать «ленивого фан-сервиса»
Наталия Орейро объявлена лицом телеканала «Суббота»
Чарли Кокс знал о возвращении Сорвиголовы в MCU уже не один год
Шоураннер «Ведьмака» объяснила смерть одного из персонажей во втором сезоне
Студия Warner Bros подтвердила участие Барри Кеогана в новом «Бэтмене»
В сети появились компиляции интервью, в которых Эндрю Гарфилд отрицает возвращение к роли Человека-паука
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Киану Ривз просто, но изящно объяснил, почему он любит быть актером
Александр Роднянский вновь попал в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии по версии Variety
Райан Рейнольдс рассказал, как долго продлится его актерский отпуск
Студия Lucasfilm выпустила ролик, посвященный полноценному возвращению Темуэры Моррисона к роли Бобы Фетта
Пятый сезон сериала «Снегопад» обзавелся датой премьеры
«Матрица: Воскрешение» получила рейтинг на Rotten Tomatoes
Юная поклонница Супермена обнаруживает у себя суперспособности в новом трейлере сериала DC «Наоми»
Том Холланд прокомментировал возвращение знакомых актеров в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Жюли Дельпи похвалила фильм Паоло Соррентино «Рука Бога»
Канал ABC собирается продлить «Анатомию страсти» на 19-й сезон
Создатели «Рика и Морти» отметили премьеру «Матрицы: Воскрешение» забавным кроссовером
Следующий шоураннер «Доктора Кто» поведал, что поиски преемника Джоди Уиттакер уже идут
Актриса Клэр Фой считает съемки в постельных сценах ужасным опытом: «Чувствуешь, что тебя используют»
Создатели нового «Бэтмена» стремятся затмить трилогию Кристофера Нолана о Темном рыцаре
В новом тизере «Соника 2 в кино» спародировали «Матрицу»
Предприниматель Джозеф Гордон-Левитт хочет завоевать мир в первом трейлере сериала Super Pumped
«Кинопоиск» опубликовал список своих самых просматриваемых фильмов и сериалов за 2021 год
Мозговой штурм: что показали в сцене после титров из «Матрицы: Воскрешение»
Третий сезон «Атланты» наконец получил дату премьеры
Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» достигли $751 млн
Майкл Шеннон вернется к роли генерала Зода во «Флэше»
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года
Релиз четвертой части «Джона Уика» перенесен почти на год
Майкл Китон сыграет Бэтмена в фильме «Бэтгерл»
Джеймс Франко впервые прокомментировал свои сексуальные преступления и прекращение дружбы с Сетом Рогеном
Бенедикт Камбербэтч встречает своего злого двойника в трейлере «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
22 декабря 2021
Стоит ли смотреть второй сезон «Ведьмака»: что говорят те, кто уже успел увидеть
Джада Пинкетт Смит поделилась впечатлениями от роли постаревшей Ниобе в «Матрице: Воскрешение»
Дублерша Зендеи опубликовала в Instagram массу фото и видео со съемок «Человека-паука: Нет пути домой»
HBO Max запустил в разработку мультсериал для взрослых «Легион супергероев»
«Нужно, чтобы было весело»: режиссер Мэттью Вон считает фильм «Бэтмен против Супермена» ошибкой
Стартовали съемки второго сезона сериала «Контейнер»
По данным СМИ, новый фильм с Элайджей Вудом получил финансирование путем финансовых махинаций
Из «Матрицы: Воскрешение» вырезали эпичную сцену битвы Морфеуса с механическим монстром
Фанаты требуют выпуска третьей части «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом
Режиссер Адам МакКей рассказал, как у него возникла идея фильма «Не смотрите наверх»
В тизере третьего сезона «Бэтвумен» показали Ядовитого Плюща
Студия Disney рассматривала разные варианты с удалением Арми Хаммера из «Смерти на Ниле»
Save the City: что показали в сцене после титров из финальной серии «Соколиного Глаза»
Алиа Шокат инициирует духовную революцию в трейлере финального сезона сериала «В поиске»
Генри Кавилл считает, что было бы здорово экранизировать видеоигру Red Dead Redemption 2
Элайджа Вуд полагает, что в нынешних условиях трилогия «Властелин колец» получилась бы иной
Вышел трейлер документального фильма об актере и комике Бобе Эйнштейне
Второй сезон «Ведьмака» успешно стартовал на Netflix, набрав уже 142 млн просмотренных часов
Хавьер Бардем рассказал забавную историю о забывании реплик во время съемок «007: Координаты «Скайфолл»
Продюсеры «Человека-паука» не исключают кроссовер при участии Блэйда и Морбиуса
Генри Кавилл по-прежнему открыт к роли Джеймса Бонда
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1883» стал крупнейшим хитом стрим-сервиса Paramount+
Критики определили лучшие российские сериалы 2021 года
«Человек-паук: Нет пути домой» вошел в топ-10 фильмов с наивысшим рейтингом на IMDb
Новый облик: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
Новый облик: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
На YouTube стали доступны первые девять минут фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски работает над экранизацией видеоигры Ghost of Tsushima
Кейт Бишоп и все-все-все: на новом постере «Соколиного Глаза» запечатлели всех героев и злодеев сериала
В спецвыпуске «Ведьмака» показали сцены, вырезанные из второго сезона
Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист нескольких номинаций премии «Оскар» 2021
Apple TV+ представил очередной тизер «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна
У Загадочника из нового «Бэтмена» появился секретный сайт с заданиями для посетителей
Колин Ферт, Тоби Джонс и другие артисты пополнили актерский состав фильма Сэма Мендеса «Империя света»
Netflix выпустил трейлер ромкома «В королевском стиле» со звездой «Аладдина» Меной Массудом
Лана Вачовски ответила, станет ли «Матрица: Воскрешение» началом новой трилогии
Эркюль Пуаро берется за новое расследование в трейлере детектива «Смерть на Ниле»
21 декабря 2021
Управление гневом: Киноафиша приглашает на показ сатирического альманаха «Бесит»
Антон Долин опубликовал свой список лучших фильмов 2021 года
Роберт Эггерс называет свой новый фильм «Варяг» смешением «Гамлета», «Конана-варвара» и «Андрея Рублева»
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
Звезда «Терминатора» Маккензи Дэвис хотела получить роль Фьюриосы в спин-оффе «Безумного Макса»
Сериал Данилы Козловского «Карамора» получил дату премьеры на видеосервисе Start
Яхья Абдул-Матин II обещает, что в «Аквамене 2» Черная Манта обретет индивидуальность
Стало известно, кто победил в телевикторине «Гарри Поттер: Турнир факультетов Хогвартса»
Роберт Паттинсон намекнул, что у нового «Бэтмена» будет продолжение
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин представил трейлер короткометражного мультфильма «Ночь Кутеров»
Киану Ривз объяснил появление режиссера «Джона Уика» в «Матрице: Воскрешение»
Взяточница Любовь Аксенова ищет себе донора в первом трейлере комедийного сериала «Почка»
Актрисы из «Секса в большом городе» отреагировали на обвинения в адрес Криса Нота
Фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» со звездным актерским составом провалился в прокате
Элайджа Вуд рад, что его знают прежде всего по роли Фродо во «Властелине колец»
Концовка «Не время умирать» была утверждена уже после начала съемок
Криса Нота лишили роли в сериале «Уравнитель» в связи с обвинениями в сексуальном насилии
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»
Том Холланд хотел бы выступить продюсером фильма о Человеке-пауке во главе с другим актером
Юлия Пересильд и Юра Борисов признаны самыми популярными российскими киноартистами 2021 года
Хэппи Хоган должен был погибнуть в «Железном человеке 3», но Джон Фавро попросил оставить его персонажа в живых
Студия Marvel выпустила новый проморолик «Соколиного Глаза», посвященный Елене Беловой
Юра Борисов сыграет в новом российском сериале Netflix под названием «Ничего особенного»
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила, что сценарии третьего сезона уже готовы
Создатели нового «Крика» выпустили документальный ролик в память об Уэсе Крэйвене
Киану Ривз не против, если зрители предпочтут посмотреть «Матрицу 4» онлайн
Герои готовятся к битве на первых кадрах из сериала «Ведьмак: Происхождение»
Готовясь к роли Женщины-кошки в «Бэтмене», Зои Кравиц изучала бои котов и львов
Несчастные влюбленные пытаются восстановить отношения с бывшими в трейлере комедии «Я хочу тебя вернуть»
В «Аватаре 2» будет свой Человек-паук — появился первый кадр с новым персонажем
Охотник за головами Темуэра Моррисон укрепляет свой авторитет в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта»
На свежем кадре из «Мира Юрского периода: Господство» показали новую разновидность велоцираптора
«Человек-паук: Нет пути домой»: Что значат сцены после титров для киновселенной Marvel
Властная бабуля охотится за дочкой и внучкой в трейлере российской комедии «Оторви и выбрось»
Стартовые сборы «Человека-паука: Нет пути домой» достигли $600 млн — это новый рекорд в истории Sony
Феникс устремляется к Хогвартсу на первом постере «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном будет существовать вне киновселенной DC
Снова вместе: вышел трейлер спецвыпуска «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс»
Викинг Александр Скарсгард клянется отомстить за смерть отца в первом трейлере фильма Роберта Эггерса «Варяг»
Зендея переживает любовь, утрату и зависимость в трейлере второго сезона «Эйфории»
20 декабря 2021
Спайк Ли заключил многолетний контракт с Netflix
Режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо сравнил Кейт Бланшетт с Годзиллой
Различные компании отказываются сотрудничать с Крисом Нотом, которого обвинили в сексуальном насилии
Терренс Ховард и Лэнс Реддик сыграют с Реджиной Кинг в байопике о первой женщине-конгрессмене в истории США
Некоторые европейские страны вновь закрывают кинотеатры в связи с обострением пандемии
Дэнни Трехо, Шеннон Элизабет и Фрэнк Уэйли исполнят ведущие роли в криминальной драме Alone Today
Начались съемки сериала о юных дуэлянтах «Черная весна» во главе с Глебом Калюжным
Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» завоевал приз на парижском кинофестивале Les Arcs
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила свое намерение выпустить семь сезонов сериала
«Они снимали за Родину»: вышел трейлер российской исторической драмы «Первый Оскар»
Появился первый кадр с актрисой Эллисон Оливер из сериала по роману Салли Руни «Разговоры с друзьями»
Завершились съемки сиквела «47 ронинов» — фильм получил официальное название
Apple готовит документальную картину, посвященную музыке в фильмах о Джеймсе Бонде
Дензел Вашингтон намекает на скорое завершение актерской карьеры
Джеффри Райт получил роль в фильме Netflix, производством которого занимаются Барак и Мишель Обама
Netflix решил закрыть музыкальный сериал «Джули и призраки» после первого сезона
Том Фелтон поделился впечатлениями от съемок в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс»
Адвент-календарь от Киноафиши: Ваше новогоднее настроение в надежных руках
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Кулик и Алексей Кривеня делятся личными списками фильмов и сериалов
Смышленая девушка очаровывает успешного бизнесмена в тизере ромкома по роману «Все запутано»
Настоящий нуар: «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо получит черно-белую версию
Астронавты сталкиваются с инопланетным монстром в новом трейлере фантастического триллера «Звездный разум»
«Кинопоиск» представил новые кадры из анимационного сериала Artificial Detective
Персонажи российского фэнтези-сериала «Этерна» обзавелись персональными постерами
Эллен Помпео хочет, чтобы сериал «Анатомия страсти» подошел к концу
Чарли Кокс, Ольга Куриленко и Уна Чаплин сыграют в шпионской драме от Netflix
Шоураннер «Кобры Кай» сообщил об окончании съемок пятого сезона
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала лучшим фильмом 2021 года «Сядь за руль моей машины»
Сценарист «Караморы» рассказал о сюжете предстоящего сериала с Данилой Козловским
Шоураннер «Ходячих мертвецов» экранизирует фантастический роман Ребекки Роанхорс «Черное солнце»
Во время съемок «Не смотрите наверх» Леонардо ДиКаприо прыгнул в замерзшее озеро, спасая свою собаку
Режиссер Мэтт Ривз признался, что Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона вдохновлен Куртом Кобейном
Пересъемки «Доктора Стрэнджа 2» подошли к концу — возможно появление дополнительных персонажей
«Человек-паук: Нет пути домой» феноменально стартовал в прокате, собрав по всему миру почти $600 млн
Том Холланд хотел бы получить камео в сериале «Эйфория», Зендея обещает помочь
По данным СМИ, Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в сиквеле «Шазама!»
Анонсирован приквел «Майора Грома: Чумной доктор», который будет посвящен детству главного героя
Холли Берри уверена, что Зендею ждет большое будущее в Голливуде
Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак: Происхождение»
Кевин Файги подтвердил, что Sony и Marvel Studios начали активную работу над следующим фильмом о Человеке-пауке
Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» обрел новую дату выхода в прокат
18 декабря 2021
За белым кроликом во имя любви: как «Матрица: Воскрешение» меняет старые представления о франшизе?
«Матрица», в которой мы уже были: как связан новый фильм с оригинальной трилогией?
17 декабря 2021
Проснись, вышла новая «Матрица»: самые яркие моменты четвертой части культовой франшизы
Психотерапевт с котом, замена агентам и милые роботы: 5 новых героев в «Матрице: Воскрешение»
Американские обозреватели поделились впечатлениями от «Матрицы: Воскрешение»
Стартовали съемки сериала «Сын» с Алексеем Серебряковым
Обратно в Матрицу: 7 культовых персонажей, которые вернулись в «Воскрешении»
На YouTube вышел документальный фильм об автомобиле DeLorean из трилогии «Назад в будущее»
Netflix выпустил трейлер анимационной антологии «Дом» в жанре черной комедии
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса
Завершились съемки четвертого сезона мокьюментари о вампирах «Чем мы заняты в тени»
Госдума одобрила законопроект о полном финансировании дебютных фильмов
Предстоит встреча с большим боссом: вышел трейлер финальной серии «Соколиного Глаза»
Российские кинотеатры значительно сократили количество показов «Спенсер» с Кристен Стюарт
«Крик» и «Матрица: Воскрешение» получили новые эффектные постеры
«Мы уже проиграли эту битву»: интервью с главными актерами фильма «Матрица: Воскрешение»
Уиллем Дефо согласился вновь сыграть Зеленого Гоблина только при одном условии
«Книга Бобы Фетта» будет углубленным исследованием одного из главных охотников за головами в мире «Звездных войн»
Энди МакДауэлл, Хизер Грэм и Патрик Фабиан пополнили актерский состав ромкома «Другая Зои»
«Красное уведомление» и «Не смотрите наверх» оказались в списке худших фильмов года по версии The Wrap
Роберт Родригес и Джеймс Кэмерон по-прежнему заинтересованы в выпуске сиквела «Алиты»
Вышел новый тизер-трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Импозантный Энди Гарсиа нанимает покалеченного им писателя в трейлере комедии «Большой золотой слиток»
Джеймс Кэмерон хочет выпускать по две версии своих будущих фильмов — для кинотеатров и стриминга
Благословенная семья возвращается: HBO представил трейлер второго сезона «Праведных Джемстоунов»
Мрачный Эдриан Броуди вовлекается в кровавые уличные разборки в трейлере фильма «Зачистка»
Две женщины обвинили в сексуальном насилии звезду «Секса в большом городе» Криса Нота
Студия Warner Bros объявила даты выхода «Синего жука», «Последнего поезда в Нью-Йорк» и «Тото»
Триллер Стивена Содерберга «Кими» с Зои Кравиц выйдет на HBO Max в феврале
Сериал «Шершни» с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис продлен на второй сезон
Хилари Дафф и ее друзья переживают массу неудачных свиданий в первом трейлере ситкома «Как я встретила вашего папу»
Режиссер Мэттью Вон обещает заново экранизировать комикс «Пипец»: «Это будет полное безумие»
Релиз хоррора «Черный телефон» с Итаном Хоуком смещен на лето 2022 года
Телеведущий Стивен Кольбер и звезды «Властелина колец» зачитали рэп-оду знаменитой кинотрилогии Питера Джексона
Ключевые персонажи сериала DC «Миротворец» получили персональные постеры
Финальный сезон «Убивая Еву» получил первый тизер и серию кадров
Драматический сериал Бена Стиллера «Разделение» обзавелся датой премьеры и первым тизером
Бен Аффлек заступился за Ридли Скотта, который нагрубил в интервью Антону Долину
Сандра Буллок и Ченнинг Татум бегут от маниакального Дэниэла Рэдклиффа в первом трейлере фильма «Затерянный город»
AppleTV+ показал первый кадр с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй из сериала «МыПрогорели»
Босс Netflix поделился, каким будет фильм Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли
16 декабря 2021
KION объявил дату премьеры сериала «Сергий против нечисти»
Джейсон Судейкис теряет свои усы в анимационном спецвыпуске «Теда Лассо»
В новом ролике о создании «Не время умирать» показали живописные локации, где проходили съемки
У Кристен Стюарт есть шансы получить «Оскар», но фавориткой считается Леди Гага
Джеймс Кэмерон уже отснял материал для «Аватара 4»
Вышел первый тизер документального сериала о звезде мирового футбола Неймаре
Генри Кавилл объяснил, почему он горит желанием вновь сыграть Супермена: «Это в какой-то степени личное»
Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех»
Появился новый постер спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс» с выпускниками школы чародейства и волшебства
Хавьер Бардем и Николь Кидман сомневались, правильно ли они сделали, согласившись сняться в «Быть Рикардо»
«Человек-паук: Нет пути домой» успешно стартовал в российском прокате, установив рекорд времен пандемии
Том Холланд и Зендея не хотят, чтобы в «Человеке-пауке» были постельные сцены с их персонажами
Джеймс Кэмерон не ощущает эпичности в фильмах Marvel
Кристофер Ллойд едва не отказался от роли в «Назад в будущее»
Босс Warner Bros заявила о желании студии выпускать больше сериалов в рамках вселенной «Гарри Поттера»
Соавтор «Спирали» сообщил о работе над сценарием новой части «Пилы»
Нео воссоединяется с Тринити в новом проморолике «Матрицы: Воскрешение»
В разработку запущен мини-сериал о крушении «Титаника» и роли в нем мистических сил
Вышел новый трейлер фильма «Голос любви», который вдохновлен жизнью Селин Дион
Режиссер «Мира Юрского периода: Господство» поведал, чем новый фильм будет отличаться от предыдущих частей
Появились первые кадры из мини-сериала о крахе компании Theranos с Амандой Сайфред в главной роли
Музыканты группы The Beatles имели шанс сыграть у Стэнли Кубрика в экранизации «Властелина колец»
Roku выпустил трейлер документального сериала о конкуренции между Marvel и DC
Потерявшая память Ванесса Кирби бродит по Нью-Йорку в трейлере драмы «Итальянские штудии»
Семейный портрет с эффектом сепии: появился новый постер второго сезона «Ведьмака»
Сериал «Почему женщины убивают» продлен на третий сезон
Ведьма Нуми Рапас переселяется в тела разных людей в трейлере «Ты не будешь одинока»
Аниме-режиссер Макото Синкай анонсировал свой новый фильм
Алисса Милано расследует убийство своей сестры в трейлере детективного триллера «Расплата за грехи»
Сергей Безруков обвиняет нацистов в преступлениях в первом трейлере военной драмы «Нюрнберг»
Бен Шварц присоединился к актерскому составу комедийного хоррора «Ренфилд»
Лоренс Фишберн представил первый тизер мультсериала по комиксам Marvel «Лунная девочка и Дьявольский динозавр»
Том Холланд и Марк Уолберг ждут приключений на постере фильма «Анчартед: На картах не значится»
AppleTV+ показал первые кадры из сериала «Подозрение» с Умой Турман
Гильермо дель Торо рассказал, почему Леонардо ДиКаприо отказался от главной роли в «Аллее кошмаров»
Студия 20th Century приобрела права на комедию, в которой Сандра О и Аквафина сыграют сестер
Дэйзи Ридли исполнит ведущую роль в инди-драме «Иногда я думаю о своей смерти»
Дени Вильнёв снимет фильм по знаменитому научно-фантастическому роману Артура Кларка «Свидание с Рамой»
15 декабря 2021
Канал CW готовит новую телеадаптацию подросткового книжного цикла «Школа в Ласковой Долине»
Бен Аффлек больше не намерен сниматься в крупнобюджетных фильмах
Йеннифэр разговаривает с Тиссаей после битвы при Соддене в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
«Этот фильм заставляет нас чувствовать себя прекрасно прямо сейчас»: интервью с ведущими актрисами «Вестсайдской истории»
Скарлетт Йоханссон прокомментировала свое сотрудничество с Marvel Studios в качестве продюсера
Аналитики предсказывают, что в 2022 году кинотеатральные сборы стремительно возрастут
В России спецвыпуск «Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» выйдет в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Бен Аффлек рассказал, как Ридли Скотту удается так быстро снимать свои фильмы
Том Холланд хотел бы сыграть злодейскую версию Человека-паука в одном из будущих фильмов
Лука Гуаданьино снял 40-минутный рекламный фильм для Zara c Джоном Си Райли в роли Санта-Клауса
По словам брата Чедвика Боузмана, покойный актер хотел бы, чтобы роль Т’Чаллы унаследовал другой исполнитель
Критики прохладно приняли «The King’s Man: Начало»
Меган Фокс, Руби Роуз, Колсон Бэйкер и другие артисты сыграют в драме о музыкальной индустрии Taurus
Аврил Лавин планирует выпустить фильм на основе своего давнего хита Sk8er Boi
Студия Lionsgate приобрела права на триллер «Добыча»
Релиз боевика «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом перенесен на лето 2022 года
Боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Гаем Пирсом выйдет весной 2022 года
Гильермо дель Торо хотел включить путешествия во времени в свою версию «Тихоокеанского рубежа 2»
«Кинопоиск» представил тизер первой части «Этерны» и объявил дату премьеры
Ава ДюВерней опубликовала постер предстоящего сериала DC «Наоми»
Премьера второго сезона «Воспитанных волками» состоится в начале февраля
Сценарии третьего сезона «Ведьмака» уже написаны
Николас Кейдж знакомится с Педро Паскалем в первом трейлере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Режиссер Джо Руссо сообщил, когда выйдет шпионский триллер «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом
На Rotten Tomatoes критический рейтинг «Человека-паука: Нет пути домой» близок к 100%
Леонардо ДиКаприо был против сцены с обнаженной Мэрил Стрип в «Не смотрите наверх», но актриса «даже не моргнула»
Карманник Мистер Волк решает стать хорошим в трейлере анимационной комедии «Плохие парни»
Уилмер Вальдеррама исполнит заглавную роль в сериале «Зорро»
На съемках «Матрицы 4» Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс двадцать раз спрыгивали с 46-этажного небоскреба
Тиффани Хэддиш расследует убийство в особняке в трейлере комедийного сериала «Афтепати»
Появились первые кадры из ромкома «Затерянный город Д» с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом
Мишель Йео спасает мультивселенную от великого зла в трейлере фильма «Всё, повсюду и одновременно»
«Человеку-пауку: Нет пути домой» предсказывают стартовые сборы в районе $150 млн
«Братство кольца», «Возвращение джедая» и еще 23 картины пополнили национальный реестр кинофильмов США
Релиз драматического боевика «Скорая» перенесен на апрель 2022 года
Финальный трейлер «The King’s Man: Начало» посвятили сильным и слабым сторонам злодеев
HBO Max опубликовал постер спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс»
Джеймс Кэмерон опасается, что сиквелы «Аватара» окажутся убыточными
«Форсаж 10» выйдет на месяц позже намеченного срока
Хоррор-сериал «Дом с прислугой» продлен на четвертый и заключительный сезон
14 декабря 2021
Ирина Пегова соблазняет Илью Носкова в эксклюзивном отрывке из комедии «Свингеры»
Критики опубликовали первые отзывы о «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Вышел тизер пятого сезона сериала «Династия»
Угадайте, чья футболка: Киноафиша и ЯМАЙКА объявляют суперквиз!
Николай Наумов организовывает ограбление в трейлере комедии «Яйцо Фаберже»
Бен Аффлек рассказал, какое влияние на него оказал Робин Уильямс во время работы над фильмом «Умница Уилл Хантинг»
Сериал «И просто так» стал хитом онлайн-кинотеатра Amediateka
Появился первый кадр из фильма Please Baby Please, в котором сыграли Андреа Райзборо, Гарри Меллинг и Деми Мур
Заключительный эпизод третьего сезона «Наследников» привлек рекордное для сериала число зрителей
Изначально студия Sony хотела держать в секрете появление старых злодеев в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Молодожены попадают в авиакатастрофу в тизере российского триллера «Одна»
Amazon выпустил видео о съемках первого сезона «Колеса времени»
Второй сезон «Ведьмака» получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Нью-Йорк на сломе эпох: HBO представил трейлер костюмированного сериала «Позолоченный век»
Никита Михалков останется председателем Союза кинематографистов России
Netflix анонсировал часовой спецвыпуск «Ведьмака»
Школьница обретает суперспособности в трейлере сериала DC «Наоми»
В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка
Дэвид Аркетт и Скотт Фоули получили роли в фильме по роману Габриэль Зевин
50 Cent и Снуп Догг готовят новую часть антологии о криминальных событиях, связанных с историей хип-хопа
Морфеус предлагает Нео красную таблетку в новом отрывке из «Матрицы: Воскрешение»
Видео: Том Холланд зажигает в Лондоне в преддверии премьеры «Человека-паука: Нет пути домой»
Apple TV+ приобрел права на сериал с Колином Фарреллом
Астронавтов сносит странной ударной волной во вступительной сцене фильма-катастрофы «Падение Луны»
Темуэра Моррисон готовится к войне в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта»
Появились новые кадры из сериала DC «Наоми»
Ромком «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном получит гибридный релиз
Режиссер Мэттью Вон сообщил, когда начнутся съемки третьей части Kingsman с Тэроном Эджертоном
Сценаристы «Бэтвумен» разрабатывают для канала CW сериал «Рыцари Готэма»
Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» выбыл из российского проката
Николас Кейдж в роли Николаса Кейджа: появились первые кадры из комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Паук в отражении: тест «Какой ты Человек-паук?»
Триллер с Аной де Армас и Беном Аффлеком «Глубокие воды» выйдет сразу на стриминге
«Проблемы Питера Паркера – это всегда человеческие проблемы»: интервью с продюсерами Кевином Файги и Эми Паскаль
Компания BBC выпустила трейлер и постер новогодней серии «Доктора Кто»
Найдите убийцу: появился последний постер нового «Крика» со всеми ключевыми персонажами
Сериал «Контейнер» станет первым русскоязычным проектом на стрим-сервисе Apple TV+
Тернерам не удается вернуться к нормальной жизни в трейлере третьего сезона сериала «Дом с прислугой»
Грин-де-Вальд объявляет войну маглам в первом трейлере «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2022
Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
Пол Томас Андерсон не считает, что супергеройские фильмы наносят вред кинематографу
13 декабря 2021
ВЦИОМ опубликовал результаты опросов о любимых советских и новогодних фильмах россиян
Съемки фильма о менеджере The Beatles «Человек-Мидас» возобновятся не раньше конца января
Документальный фильм Терренса Малика «Путешествие времени» выйдет на стриминге — доступен новый трейлер
Генри Кавилл подтвердил, что ему было бы интересно сняться в сериале по видеоигре Mass Effect
Netflix выпустил ролик о съемках мюзикла «Тик-так…БУМ!» с Эндрю Гарфилдом
Жюлия Дюкорно рассказала, что сценарий «Титана» — самый трудный в ее карьере
Несмотря на критику, дебютная серия «И просто так» стала хитом стрим-сервиса HBO Max
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года
«Веном 2» получил трейлер в стиле рождественского ромкома
Двое охотников разыскивают последнюю колонию вампиров в трейлере австралийского сериала «Огненный укус»
HBO готовит продолжение сериала «Клиент всегда мертв»
Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня стремятся разбогатеть в первом трейлере комедийного сериала «Два»
Ужасное Рождество Дуэйна Джонсона: появились кадры из праздничного спецвыпуска «Молодого Скалы»
По данным инсайдеров, работа над «Человеком-пауком 4» уже идет
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала
Студия Universal приобрела права на новую интерпретацию «Призрака оперы»
Фильм Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» завоевал главный приз Европейской киноакадемии
Клэр Фой разводится с Полом Беттани в трейлере сериала «Очень британский скандал»
Компания Peloton выпустила рекламный ролик с персонажем, которого «убили» в первой серии «И просто так»
Джеймс Ван обещает, что «Аквамен 2» будет веселым, но в то же время «более зрелым», чем оригинальный фильм
Режиссер Николас Виндинг Рефн оказался под шквалом критики из-за убийства свиньи во время съемок сериала
Съемки третьего сезона «Теда Лассо» начнутся в феврале
Режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон снимет игровой сериал о Фрэнке Синатре
Цири тренируется в Каэр Морхен в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Звезда «Джеймса Бонда» Наоми Харрис утверждает, что во время прослушивания к ней приставал актер с мировым именем
Киану Ривз рассказал о своей реакции на предложение вернуться к роли Нео в «Матрице: Воскрешение»
Disney выпустит комедийный сериал о семье суперзлодеев, вынужденных вести жизнь обычных людей
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Мюзиклы не пользуются популярностью: «Вестсайдская история» слабо стартовала в прокате
Несмотря на слухи, съемки «Черной Пантеры 2» продолжатся с Летишией Райт
София Буш конкурирует с Джейсоном Айзексом в трейлере медицинской драмы «Хорошая Сэм»
По данным СМИ, Warner Bros тестирует две разные версии «Бэтмена» — возможно, в одной из них есть Джокер
Том Хэнкс получил роль в вестерн-сериале «1883», который является приквелом «Йеллоустоуна»
Загадочник раскрывает правду о Брюсе Уэйне в японском трейлере «Бэтмена»
Психотерапевт Билл Мюррей выслушивает Дэйва Франко в трейлере комедийного мини-сериала «Сейчас»
Дэниэл Крэйг наконец прокомментировал концовку «Не время умирать»
В сети появились три новых отрывка из «Человека-паука: Нет пути домой»
В первом тизере «Фантастических тварей 3» показали Мадса Миккельсена в образе Грин-де-Вальда
10 декабря 2021
«Мне гораздо важнее показать “Вестсайдскую историю” тем, кто не знает такого мюзикла»: интервью со Стивеном Спилбергом о фильме его мечты
«Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз»
Группа исследователей открывает страшные тайны Луны в трейлере корейского сериала «Море Спокойствия»
Вышел трейлер байопика о выдающемся шведском футболисте Златане Ибрагимовиче
Юрий Стоянов записал новогоднее обращение в образе деда Славы из «Вампиров средней полосы»
Том Холланд считает, что Тимоти Шаламе подошла бы роль Гарри Озборна в киновселенной Marvel
Бывшие любовники попадают во временную петлю в трейлере сериала KION «В раю мест нет»
Возвращение спустя более десятка лет: начались съемки двадцать первого сезона «Закона и порядка»
«Это красивая история стойкости и объединения»: интервью с актерами сериала «Станция одиннадцать» Маккензи Дэвис и Химешем Пателем
Студия Warner Bros выпустила отрывок из «Матрицы: Воскрешение», а также проморолик о любви Нео и Тринити
Эксклюзивное видео: на прямой связи из Нью-Йорка Большой красный пес Клиффорд
Джош Хартнетт сожалеет, что не снялся с Хоакином Фениксом в «Горбатой горе»
Вышел трейлер документального фильма «Ирландия» с Лиамом Нисоном в качестве рассказчика
Showtime представил трейлер шестого сезона «Миллиардов»
У Джессики Честейн и Себастиана Стэна крадут сумку в отрывке из шпионского боевика «Код 355»
Режиссер «Черного Адама» обещает, что его фильм разорвет шаблоны супергеройского кино
Второй сезон «Засланца из космоса» выйдет в двух частях — шоу вернется в январе
«Игра в кальмара» и «Лига справедливости» стали самыми обсуждаемыми кинопроектами в Twitter по итогам 2021 года
По словам Оливии Уайлд, фильм «Не волнуйся, солнышко» убедит зрителей, как редко они видят женское удовольствие
С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании
Барабанщик Queen Роджер Тейлор уверен, что Саша Барон Коэн ужасно бы смотрелся в роли Фредди Меркьюри
Съемки «Аквамена 2» подошли к концу
Студия Disney анонсировала свой следующий мультфильм — доступен первый кадр
Мастер Чиф готовится к подвигам в первом трейлере сериала по видеоигре Halo
Сквозь снег: Крис Хемсворт опубликовал пару фото со съемок «Тайлера Рейка 2»
Алисия Сильверстоун борется за выживание в окружении больших белых акул в трейлере триллера The Requin
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Кобры Кай»
Знакомство с Тейлзом и Наклзом: вышел первый трейлер «Соника 2 в кино»
Журнал Entertainment Weekly представил списки лучших и худших фильмов 2021 года
Появился первый постер триллера «Скорая» с Джейком Джилленхолом
Карла Гуджино, Марк Хэмилл и другие артисты вошли в актерский состав сериала «Падение дома Ашеров»
«Что в наушниках у Паука?»: три плейлиста для трех Паркеров
Эль Фаннинг и Сет Роген договариваются о ролях в фильме о мужской стриптиз-группе Chippendales
HBO представил первый трейлер сериала о баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х
Флоренс Пью, Рами Малек и Бенни Сэфди пополнили актерский состав нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
«Они разрушили всё»: зрители призывают бойкотировать новый «Секс в большом городе» после смерти персонажа
Осторожно, спойлер: важного героя «Секса в большом городе» убили в первой же серии
Эротический триллер «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас лишился проката
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Джейсон Стэйтем и его команда предотвращают преступную сделку в первом трейлере «Операции «Фортуна» Гая Ричи
9 декабря 2021
«Московский кинорынок 2021»: презентации независимых прокатчиков и Universal Pictures
Появился первый кадр с Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом из спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс»
В разработку запущен документальный фильм о молодости Уитни Хьюстон
Стив Зан присоединился к Джессике Честейн и Майклу Шеннону в касте сериала о кантри-музыке «Джордж и Тэмми»
Пол Томас Андерсон ставит Алану Хаим из «Лакричной пиццы» в один ряд с Хоакином Фениксом и Дэниэлом Дэй-Льюисом
Появился первый постер нового фильма Роберта Эггерса «Северянин»
Продюсер Джон Ландау поделился подробностями о сюжете сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона
HBO Max продлил на второй сезон комедийный сериал «Сексуальная жизнь студенток»
Том Холланд спорит с Марком Уолбергом на новом кадре из фильма «Анчартед: На картах не значится»
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Семейный сериал о дружбе двух армянских девочек: вышел трейлер приключенческой комедии «Манюня»
В сети появилась информация о том, когда начнутся съемки «Чудо-женщины 3» и второго сезона «Локи»
Завершились съемки научно-фантастического хоррора «Дети против инопланетян»
Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит»
Стало известно, когда пройдет Международный московский кинофестиваль 2022
IMDb опубликовал списки самых лучших фильмов и сериалов 2021 года на основе популярности среди пользователей
По словам шоураннера Дона Манчини, хоррор-сериал «Чаки» был вдохновлен «Ганнибалом»
Звезда корейского кино Сон Кан-хо снимется в экспериментальном фильме Ким Джи-уна
Съемки многосерийного спин-оффа «Идеального голоса» начнутся в январе
Дженнифер Энистон хотела бы сняться в фильме Уэса Андерсона
Режиссер «Наследников» снимет сериал Александра Роднянского о визите немецких геев в СССР
Роль нового Джеймса Бонда достанется британскому актеру, независимо от его расовой принадлежности
Канал CW и Джаред Падалеки готовят многосерийный приквел «Уокера»
Продюсер «Кобры Кай» обещает, что сериал не ограничится пятью сезонами
Хлоя Грейс Морец не против вернуться к роли Убивашки в фильме «Пипец 3»
Хавьер Бардем похвалил «внеземной» голос Холли Бэйли в игровом ремейке «Русалочки»
Студия DreamWorks выпустила первый трейлер спин-оффа «Как приручить дракона»
Появился новый проморолик «Человека-паука: Нет пути домой», посвященный многочисленным злодеям
Принцесса Кая Скоделарио заводит дружбу с русалкой в трейлере фильма «Дочь короля»
В очередном тизере нового «Крика» показали убийцу в металлической маске
Сериал «Вторжение» продлен на второй сезон
Кристен Белл галлюцинирует и становится свидетелем убийства в трейлере сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»
Доктор Роботник гонится за Соником и Тейлзом на первом постере фильма «Соник 2 в кино»
Вампиры и чудища превращаются в людей в новом трейлере мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
Темуэра Моррисон возвращается из мертвых в новом трейлере сериала «Книга Бобы Фетта»
8 декабря 2021
Рождественские фильмы на Netflix, которые настроят на праздничную волну
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Сериал «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» получит третий сезон
Канал CW представил трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
Проекты Marvel стали главными победителями кинопремии People’s Choice Awards
Актер Ник Уэкслер впервые предстал в образе Синего Ястреба из третьего сезона «Пацанов»
Том Холланд назвал свои любимые сцены из фильмов о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом
Звезда предстоящего мюзикла «Сирано» Хейли Беннетт будет героически спасать цыплят в фильме «Выводок»
На первом кадре из второго сезона «Куколки» показали Кэт Деннингс и новую героиню в исполнении Лилли Сингх
Майкл Шеннон сыграет с Джессикой Честейн в мини-сериале о кантри-музыкантах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
Энди Серкис хочет участвовать в создании «Венома 3»
Кайл Ричардс договорилась о съемках в «Хэллоуин заканчивается»
Звезда «После» Джозефина Лэнгфорд сыграет ведущую роль в ромкоме «Другая Зои»
Юлий занимает престол киевский в новом трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
KION готовит сериал «Почка» во главе с Любовью Аксеновой — доступны первые кадры
Гильермо дель Торо хотел бы экранизировать «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга
Дж К Симмонс был очень расстроен из-за отмены «Человека-паука 4» Сэма Рэйми
Детективный сериал «По правде говоря» с Октавией Спенсер продлен на третий сезон
Уилл Феррелл и Джейми Фокс озвучат бродячих псов в предстоящей комедии от студии Universal
По словам Джереми Реннера, на съемках «Прибытия» Дени Вильнёва почти не использовался зеленый экран
Режиссер «Мира Юрского периода 3» ответил, сколько экранного времени получат звезды оригинальной трилогии
Тандиве Ньютон присоединилась к актерскому составу «Супер Майка 3»
Стало известно, какую именно роль получил Ник Офферман в сериале «Одни из нас»
Генри Кавилл вновь выразил желание вернуться к роли Супермена: «Я жду звонка»
«Московский кинорынок 2021»: презентации Megоgo Distribution и Disney
Журнал Total Film опубликовал несколько кадров со съемок «Черного Адама»
Дженнифер Лоуренс сыграет одиозную предпринимательницу Элизабет Холмс в фильме «Дурная кровь»
Появились первые кадры из нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»
Генри Голдинг сыграет человека с амнезией в триллер-сериале по циклу книг Дина Кунца
Netflix продлил сериал «Внешние отмели» на третий сезон
В поисках теплого Эдема: вышел трейлер третьего сезона «Сквозь снег»
Майкл Шин будет жертвовать почти весь свой заработок на благотворительность
Появился новый тизер сериала по видеоигре Halo
7 декабря 2021
Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Что посмотреть на Новый год, когда хочется праздничного настроения
Во время съемок «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс потеряла зуб
Холли Берри рассказала, что она сделала с «Золотой малиной», полученной за «Женщину-кошку»
Зак Эфрон страдает и выживает в пустыне в первом трейлере триллера «Жажда золота»
Алессандро Нивола договаривается о роли в байопике Тодда Хейнса о певице и актрисе Пегги Ли
Гильдия сценаристов США назвала лучший киносценарий XXI века
Пол Верховен и сценарист «Робокопа» работают над политическим триллером «Молодая грешница»
Netflix опубликовал синопсис новой «Техасской резни бензопилой»
Во время съемок фильма C’mon C’mon Хоакин Феникс не хотел, чтобы дети называли его Джокером
Бенедикт Камбербэтч хотел бы попробовать себя в режиссуре
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в расширенный список номинантов на «Оскар»
Дружелюбный сосед или безумный ученый: тест «Кто это сказал?» по всем фильмам о Человеке-пауке
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира»
Анархист Данила Козловский меняет историю в первом трейлере сериала «Карамора»
Девушка становится жертвой страшных видений и абьюзивного мужа в трейлере хоррора «Свободное падение»
Кевин Файги объяснил появление старых злодеев в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Сценарист «Джона Уика» экранизирует комикс о разношерстной группе героев, борющихся против темных сил
Грозный Дуэйн Джонсон в образе Черного Адама украсил обложку журнала Total Film
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
«Московский кинорынок 2021»: презентации «Кинологистики» и «Централ Партнершип»
Российские сети кинотеатров отказались от проката «Ёлок 8»
Глава студии Marvel обещает скорые анонсы новых проектов в рамках MCU
Экшен, тупость и злодей Билли Зейн: вышел трейлер пародийного сериала «МакГрубер»
Сильвестр Сталлоне снимется в драматическом сериале Тейлора Шеридана и Теренса Уинтера «Канзас-Сити»
Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что «Веном 3» находится в разработке
Звезда «Наследников» Джереми Стронг получил роль в новом фильме Джеймса Грэя «Время Армагеддона»
Ник Офферман сыграет в сериале «Одни из нас»
Фильм «Фабельманы» по мотивам детства Стивена Спилберга обзавелся датой релиза
Студия Marvel работает над сиквелом «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Джеймс Кэмерон рассказал о своем неснятом фильме о Человеке-пауке
Пэтти Дженкинс покинула режиссерское кресло фильма «Клеопатра» с Галь Гадот
Брайс Даллас Ховард скрывается от хищного ящера на первом кадре из «Мира Юрского периода: Господство»
Дэйв Батиста сыграет в следующем фильме М Найта Шьямалана
Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина в многосерийном спин-оффе нового «Бэтмена»
Нео и Тринити вспоминают все во втором трейлере «Матрицы: Воскрешение»
6 декабря 2021
Новогодние музыкальные фильмы для самого праздничного настроения
Американские новогодние фильмы, которые вы еще не смотрели
Хит-парад злодеев: рейтинг противников Человека-паука
Создатели мультфильма Disney «Аладдин» готовят анимационный проект по комиксам DC «Металлические люди»
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» продлен на восьмой сезон
«Где ответы, Файги?»: вопросы, оставшиеся после трех франшиз о Человеке-пауке
Нью-йоркские критики признали лучшим фильмом года «Сядь за руль моей машины»
Джорджу Маккэю поручают секретную миссию в трейлере шпионского триллера «Мюнхен. На грани войны»
Джоэл Коэн ответил, каково ему было впервые снимать фильм без своего брата Итана
Актер Адам Родригес представил трейлер своего предстоящего ромкома «Рождественское предложение»
Полина Гагарина сыграет в игровой адаптации мультфильма «Летучий корабль»
Юный геймер стремится попасть на косплей-фестиваль в трейлере новогодней комедии «Мой папа не подарок»
Джордж Клуни отказался от баснословного гонорара за один съемочный день
Холли Берри готова вернуться к роли Шторм в перезапуске «Людей Икс»
Netflix выпустил первый трейлер британского криминального мини-сериала «Прошлое не отпустит»
Вышел трейлер мелодраматического сериала Amazon «С любовью»
Мировые сборы мультфильма «Энканто» достигли $116 млн, а российские зрители активно смотрят «Дом Gucci»
Создатели нового «Крика» выпустили свежий проморолик и серию постеров с ключевыми персонажами
Карл Урбан и Эрик Крипке анонсировали анимационную антологию в рамках вселенной «Пацанов»
Звезды «Гарри Поттера» прибывают на платформу 9¾ в первом тизере спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс»
В ожидании нового трейлера: появился свежий тизер «Матрицы: Воскрешение»
Воры вторгаются в дом слепой девушки в трейлере триллера «Будь моим зрением»
Рок-группа Foo Fighters сталкивается с демонами в первом тизере комедийного хоррора «Студия 666»
Кровавые истоки семьи Даттон из «Йеллоустоуна»: вышел трейлер сериала «1883»
HBO Max представил трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Ридли Скотт нагрубил Антону Долину, но кинокритик не считает инцидент сколько-нибудь значимым
Кевин Файги подтвердил, что Сорвиголову в киновселенной Marvel сыграет Чарли Кокс
Брэд Питт снимется у режиссера «Топ Гана: Мэверик» в фильме об автогонках
Том Холланд исполнит роль легенды Голливуда Фреда Астера в предстоящем байопике от студии Sony
Ана де Армас заменит Скарлетт Йоханссон в романтическом экшен-фильме Декстера Флетчера
Николь Кидман едва не отказалась от роли Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо»
Рефлексирующий Джон Сина борется за всеобщую безопасность в трейлере сериала DC «Миротворец»
Кожаное лицо возвращается: вышел первый тизер новой «Техасской резни бензопилой»
Джаред Лето превращается в вампира и устраивает бойню в эффектном отрывке из «Морбиуса»
Подтвержден хронометраж «Человека-паука: Нет пути домой»
Студия Sony показала первый тизер «Человека-паука: Через вселенные 2» — мультфильм выйдет в двух частях
3 декабря 2021
От «Дюны» до «Игры в кальмара»: Чем запомнился 2021 год настоящим киноманам?
Компания Disney сместила российские премьеры новых частей «Аватара» Джеймса Кэмерона
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов
Алек Болдуин о том, кто виноват в смерти Галины Хатчинс: «Знаю, что это не я»
Первый выпуск викторины «Гарри Поттер: Турнир факультетов Хогвартса» стал хитом американского телевидения
Во время съемок в «Доме Gucci» Леди Гага ежедневно проводила по 4–5 часов у стилиста
Amazon выпустил два новых тизера четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Netflix опубликовал постер четвертого сезона «Кобры Кай»
Видео: Сара Силверман и Сет Роген поют рождественскую песню в честь премьеры мультсериала «Корпорация «Санта»
Джек Уайтхолл рассказал, почему съемки в семейном фильме «Большой красный пес Клиффорд» оказались жуткими
Видео: Питер Динклэйдж вживую исполняет песню из мюзикла «Сирано»
Мишель Монахэн, Джоди Тернер-Смит и Мередит Хагнер снимутся с Винсом Воном в сериале «Плохая обезьяна»
Человечество переживает последствия смертоносной пандемии в новом трейлере сериала «Станция 11»
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга удерживает впечатляющий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
«Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона признана лучшим фильмом 2021 года по версии Совета кинокритиков США
Закари Ливай уверен, что «Шазам! 2» будет лучше, чем оригинальный фильм
Тони Коллетт, Анна Фэрис и Томас Хейден Чёрч сыграют в комедии о борьбе за наследство
Аня Тейлор-Джой ожидает, что после съемок в фильме «Фьюриоса» она уже не будет прежней
Стивен Спилберг готовится снять первый вестерн в своей карьере
Суровый Алан Ричсон расправляется с плохими парнями в трейлере сериала «Джек Ричер»
В Саудовской Аравии начались съемки нового боевика с Джерардом Батлером
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в научно-фантастическом триллере с Люком Граймсом
Съемки байопика о Робби Уильямсе пройдут в Австралии
Звезда «Наследников» Сара Снук заменит Элизабет Мосс в хорроре «Беги, кролик, беги»
Netflix снимет фильм о женщине, которая случайно пригласила незнакомца на праздничный обед
Стартовали съемки второго сезона «Убийств в одном здании»
Новая традиция? Netflix выпустит мокьюментари «2021, тебе конец!»
2 декабря 2021
Стивен Спилберг объяснил, почему снимать «Вестсайдскую историю» было сложнее, чем «Спасти рядового Райана»
Паутина вселенных: 9 фильмов, которые стоит посмотреть перед выходом нового «Человека-паука»
Конец бойкота: в Китае впервые за шесть лет выйдет корейский фильм
Алек Болдуин утверждает, что он не спускал курок во время стрельбы на съемках вестерна «Раст»
По словам Кристины Риччи, сериал «Шершни» понравится женщинам, которые любят «Бешеных псов»
Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить
В Скандинавии снимут сериал по роману Ю Несбё «Охотники за головами»
Лили Рейнхарт допускает, что седьмой сезон «Ривердейла» станет последним
Netflix представил новый трейлер второго сезона «Ведьмака», а также видеопересказ предыдущих серий
«Лучшая роль Брэдли Купера»: появились первые отзывы о фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров»
В преддверии выхода финальных серий «Бумажного дома» Netflix выпустил новый трейлер сериала
Режиссер «Секса в большом городе» объяснил, почему решил перезапустить сериал
Гильермо дель Торо ожидает выхода своего анимационного мюзикла о Пиноккио: «Для меня это очень личный фильм»
«Человек-паук: Нет пути домой», «Мир Юрского периода: Господство» и новый «Крик» получили прокатный рейтинг
KION объявил дату премьеры сериала Евгения Кулика «Два»
Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Том Круз помог юной Кирстен Данст получить роль в «Интервью с вампиром»
Тимур Бекмамбетов возьмется за создание киновселенной на основе хоррор-комиксов Стэна Ли
HBO потратил $30 миллионов на пилотный эпизод отмененного приквела «Игры престолов»
Невеста была в черном: 5 хорроров о свадьбах, обернувшихся кровавым адом
Фиби Дайневор и Олден Эренрайк сыграют в драме «Честная игра»
Итан Хоук сообщил, что его роль в «Достать ножи 2» — лишь камео
Miramax TV выпустит мини-сериал по роману о таинственном исчезновении Агаты Кристи
В третьем сезоне «Пацанов» будет раскрыта история корпорации Vought
Том Холланд утверждает, что сцены боев в «Человеке-пауке: Нет пути домой» будут «очень ожесточенными»
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes
Тим Блейк Нельсон сыграет в режиссерском дебюте своего сына
Кара Делевинь сыграет во втором сезоне «Убийств в одном здании»
Гильермо дель Торо по-прежнему хочет экранизировать «Хребты безумия» и намерен переписать старый сценарий
Пенелопа Крус и Педро Альмодовар готовят документальный мини-сериал против браков среди несовершеннолетних
Джиллиан Андерсон, Роберт Дювалл и другие именитые артисты пополнили каст фильма Скотта Купера «Всевидящее око»
Кейт Бланшетт и Кевин Клайн сыграют в триллер-сериале Альфонсо Куарона
Аквафина пополнила звездный актерский состав фильма «Ренфилд»
В новом тизере шестого сезона «Острых козырьков» вернулся персонаж Тома Харди
Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Испытайте дежавю: вышел новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» с фрагментами из предыдущих фильмов
1 декабря 2021
Все вместе за одним столом: новогодние семейные фильмы для уютных вечеров
Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv
Вышел первый трейлер «Ёлок 8»
Ридли Скотт отказался экранизировать «Дюну», прежде чем за фильм взялся Дэвид Линч
Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс поделились своими впечатлениями от сюжета «Матрицы: Воскрешение»
Актриса Ханна Джон-Кэймен сообщила, что фильм «Рыжая Соня» по-прежнему в разработке
Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда
Starz анонсировал второй сезон сериала «Мужчины в килтах» о путешествиях Сэма Хьюэна и Грэма Мактавиша
Netflix заказал спин-офф «Бумажного дома» о Берлине
Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт поют песню Tonight в новом отрывке из «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Эксперт по динозаврам прокомментировал пролог к фильму «Мир Юрского периода: Господство»
Леонардо ДиКаприо и режиссер Адам МакКей 15 раз переписывали одну из сцен в фильме «Не смотрите наверх»
Четвертый сезон «Удивительной миссис Мейзел» получил дату премьеры и первый тизер-трейлер
Один из режиссеров нового «Крика» намекает, что франшиза может продолжиться за счет новых сиквелов
Дени Вильнёв встретился с командой «Звездных войн», чтобы предотвратить съемки в одной и той же пустыне
Яхья Абдул-Матин II основал собственную продюсерскую компанию и заключил партнерское соглашение с Netflix
Анна Шазелл снимет хоррор на основе древнегреческого мифа о горгоне Медузе
Робби Амелл вернется к роли Огненного Шторма в восьмом сезоне «Флэша»
Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» обзавелся режиссером
Генри Кавилл поделился селфи в образе Геральта со съемок второго сезона «Ведьмака»
Риз Ахмед и Лулу Ванг выпустят комедийный сериал о приключениях филиппинского подростка в Сан-Франциско
Дэнни ДеВито хотел бы снова сыграть Пингвина в фильме о Бэтмене
Видео: Ридли Скотт снимает сцену жестокого рыцарского поединка из фильма «Последняя дуэль»
Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей»
Джессика Хенвик пожертвовала ролью в «Шан-Чи» ради «Матрицы: Воскрешение»
Приквел «Игры престолов» о Дунке и Эгге обрел шоураннера
Во время съемок «Дракулы» Гари Олдман каждую ночь спал в гробу
Давид Дастмалчян сыграет с Кирой Найтли в криминальной драме «Бостонский душитель»
Режиссер «Дома Gucci» Ридли Скотт ответил на критику со стороны реальной семьи Гуччи
По объему предпродаж билетов «Человек-паук: Нет пути домой» уступает только «Мстителям: Финал»
Hulu выпустил трейлер документального фильма о лунатике-убийце
Вечно худею, борюсь с альтер эго или убегаю от любви: Тест «На какой российский фильм или сериал похожа твоя жизнь»
От путешествий во времени до вечной классики: 5 новогодних фильмов для создания праздничного настроения
Душа нараспашку: 6 русских комедий, которые рассмешат до слез
4 российских сериала с нетипичной идеей
Звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су сыграет в корейском ремейке «Бумажного дома»
Режиссер Джордан Пил завершил съемки своего нового фильма под названием «Нет»
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году
Сериал «Кевин может пойти на***» завершится вторым сезоном
Возвращение Кэрри и девочек: вышел трейлер возрождения «Секса в большом городе»
На фоне успеха «Ударов» Холли Берри заключила контракт с Netflix на производство новых фильмов
«Офицер Барбара Гордон»: съемки фильма «Бэтгерл» официально начались
Николас Кейдж сыграет Дракулу в комедийном фильме «Ренфилд»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить