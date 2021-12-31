Все вместе за одним столом: новогодние семейные фильмы для уютных вечеров

Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv

Вышел первый трейлер «Ёлок 8»

Ридли Скотт отказался экранизировать «Дюну», прежде чем за фильм взялся Дэвид Линч

Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс поделились своими впечатлениями от сюжета «Матрицы: Воскрешение»

Актриса Ханна Джон-Кэймен сообщила, что фильм «Рыжая Соня» по-прежнему в разработке

Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда

Starz анонсировал второй сезон сериала «Мужчины в килтах» о путешествиях Сэма Хьюэна и Грэма Мактавиша

Netflix заказал спин-офф «Бумажного дома» о Берлине

Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт поют песню Tonight в новом отрывке из «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

Эксперт по динозаврам прокомментировал пролог к фильму «Мир Юрского периода: Господство»

Леонардо ДиКаприо и режиссер Адам МакКей 15 раз переписывали одну из сцен в фильме «Не смотрите наверх»

Четвертый сезон «Удивительной миссис Мейзел» получил дату премьеры и первый тизер-трейлер

Один из режиссеров нового «Крика» намекает, что франшиза может продолжиться за счет новых сиквелов

Дени Вильнёв встретился с командой «Звездных войн», чтобы предотвратить съемки в одной и той же пустыне

Яхья Абдул-Матин II основал собственную продюсерскую компанию и заключил партнерское соглашение с Netflix

Анна Шазелл снимет хоррор на основе древнегреческого мифа о горгоне Медузе

Робби Амелл вернется к роли Огненного Шторма в восьмом сезоне «Флэша»

Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» обзавелся режиссером

Генри Кавилл поделился селфи в образе Геральта со съемок второго сезона «Ведьмака»

Риз Ахмед и Лулу Ванг выпустят комедийный сериал о приключениях филиппинского подростка в Сан-Франциско

Дэнни ДеВито хотел бы снова сыграть Пингвина в фильме о Бэтмене

Видео: Ридли Скотт снимает сцену жестокого рыцарского поединка из фильма «Последняя дуэль»

Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей»

Джессика Хенвик пожертвовала ролью в «Шан-Чи» ради «Матрицы: Воскрешение»

Приквел «Игры престолов» о Дунке и Эгге обрел шоураннера

Во время съемок «Дракулы» Гари Олдман каждую ночь спал в гробу

Давид Дастмалчян сыграет с Кирой Найтли в криминальной драме «Бостонский душитель»

Режиссер «Дома Gucci» Ридли Скотт ответил на критику со стороны реальной семьи Гуччи

По объему предпродаж билетов «Человек-паук: Нет пути домой» уступает только «Мстителям: Финал»

Hulu выпустил трейлер документального фильма о лунатике-убийце

Вечно худею, борюсь с альтер эго или убегаю от любви: Тест «На какой российский фильм или сериал похожа твоя жизнь»

От путешествий во времени до вечной классики: 5 новогодних фильмов для создания праздничного настроения

Душа нараспашку: 6 русских комедий, которые рассмешат до слез

4 российских сериала с нетипичной идеей

Звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су сыграет в корейском ремейке «Бумажного дома»

Режиссер Джордан Пил завершил съемки своего нового фильма под названием «Нет»

«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году

Сериал «Кевин может пойти на***» завершится вторым сезоном

Возвращение Кэрри и девочек: вышел трейлер возрождения «Секса в большом городе»

На фоне успеха «Ударов» Холли Берри заключила контракт с Netflix на производство новых фильмов

«Офицер Барбара Гордон»: съемки фильма «Бэтгерл» официально начались

Николас Кейдж сыграет Дракулу в комедийном фильме «Ренфилд»