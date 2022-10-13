Чем закончился мини-сериал «Дикая река»?

Многие зрители еще с самого начала знали, чем все закончится.

В прошлое воскресенье, 9 октября, на телеканале ABC состоялась премьера шестой заключительной серии мини-сериала «Дикая река».

Шоу повествует о бывшей заключенной Мики Андерсон. Отсидев положенный срок в тюрьме, она возвращается в родной провинциальный город. Сразу после ее приезда в нем происходит жестокое убийство, и главной подозреваемой, конечно же, сразу объявляют Мики. Теперь девушке предстоит самой провести расследование, чтобы доказать свою невиновность и вернуть доброе имя.

Финальный эпизод начинается с воспоминаний об убитом Хью Лэнге, Он выкапывает капсулу времени Жасмин, в которой хранится ее личный дневник с подробным описанием неразборчивых сексуальных похождений девушки. Мики пытается выяснить, кого обозначает загадочный акроним «К», и след приводит ее к Коннору Кирби, фармацевту, мужу мэра и отъявленному мерзавцу. Именно он оказывается тем самым убийцей.

Мужчина собирается уехать из города и начать новую жизнь, но девушки заманивают его на мясокомбинат. Дело доходит до драки, в конце которой Коннор падает и разбивается насмерть. В последних кадрах Мики уезжает из города.

Финальный твист шоу не стал большим откровением для зрителей. Многие с самого начала подозревали, что именно Коннор стоит за убийством. Тем не менее, сам путь к разгадке длинной в шесть серий пришелся по душе аудитории сериала.