Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой

За долгие годы существования кинематографа зрители пресытились всевозможными роялями в кустах и скелетами в шкафу. Далеко не каждому детективу или триллеру удается по-настоящему удивить искушенных киноманов своей развязкой. Однако среди подобного кино все еще встречаются истинные жемчужины, предсказать финал которых практически невозможно. Мы подобрали несколько фильмов, которые не дадут вам расслабиться до последних кадров.

Здесь есть загадочное исчезновение, пикантный любовный треугольник, сильные феминистичные героини, неожиданные флешбэки и потрясающий дуэт Анны Кендрик и Блейк Лайвли – что еще нужно для прекрасного вечера? В тихом американском пригороде живет образцово-показательная домохозяйка, молодая мать и блогерша Стефани. Ее скучная жизнь переворачивается с появлением новой подруги – эксцентричной и обаятельной Эмили, которая к тому же вскоре исчезает… оставив Стеф «в наследство» своего маленького сына, красавца-мужа и целый ворох тайн.

Простая просьба

Фильм объединяет в себе детективную линию в стиле Агаты Кристи, атмосферу классического вестерна, потрясающую игру Сэмюэла Л. Джексона и лихой сюжет в лучших традициях Квентина Тарантино. История развивается по принципу детской считалки: на захудалом постоялом дворе во время снежной бури оказываются заперты восемь крайне колоритных персонажей. Среди них охотник за головами Джон Рут в исполнении Курта Рассела, сопровождающий на виселицу опасную преступницу Дейзи Домергу. А еще кто-то из присутствующих – тайный подельник Дейзи, который может в любой момент всех перестрелять, если его не вычислить…

Омерзительная восьмерка

Психологический фантастический триллер М. Найта Шьямалана, в котором легенда боевиков Брюс Уиллис предстает в неожиданно глубоком и драматичном образе. Этот фильм – нестареющая классика с буквально энциклопедическим примером внезапной развязки. Если вы по какой-то причине до сих пор его не посмотрели, советуем вам сделать это ближайшим же вечером. Детский психолог, переживающий непростой разрыв с супругой, проводит терапию для маленького мальчика, который уверяет, что видит призраков. Герой не верит в сверхъестественное, но постепенно ему приходится усомниться в своей точке зрения.

Шестое чувство

Итальянская драматическая комедия Паоло Дженовезе вышла сравнительно недавно – и уже успела обзавестись десятью ремейками в разных странах. Кстати, один из них под названием «Громкая связь» успешно запустили в России ребята из знаменитого «Квартета И». По оригинальному сценарию, семеро друзей собираются отдохнуть и повеселиться в доме одного из них. Ребята затевают невинную игру: они складывают все телефоны в центр стола и отвечают на абсолютно все звонки по громкой связи. В ходе «развлечения» на поверхность всплывают тайны, о которых лучше было никому не знать.

Идеальные незнакомцы

Этот корейский комедийно-драматический триллер (да, неожиданная смесь из трех жанров!) стал первым в истории «Оскара» иностранным проектом, взявшим статуэтку в номинации «Лучший фильм». Согласитесь, неплохая рекомендация! В центре сюжета находится очень бедное семейство Ким, которому дарят «камень, приносящий удачу». Этот талисман работает, и вскоре сын Кимов находит место репетитора в сказочно богатом доме семьи Пак. Постепенно все его родственники обманом «присасываются» к этой кормушке. Кстати, снял этот шедевр режиссер Пон Чжун-хо, которому мы обязаны еще одной уникальной в своем роде картиной «Сквозь снег».

Паразиты

Женская ревность – это страшная сила… особенно когда у женщины есть ключи от немецкого военного бункера. Красотка Белен подозревает своего чересчур идеального жениха Адриана в измене и решает его испытать. Хозяйка дома, который снимает пара, рассказывает ей, что в шкафу спальни спрятан вход в тайное убежище. Из него удобно наблюдать за происходящим в доме, чем девушка и решает заняться. Вот только, прячась в бункере, она случайно теряет от него ключ… На первый взгляд, сюжет может показаться предсказуемым, однако зрители практически до последних кадров не догадываются об истинном исходе этой пугающей ситуации.

Бункер

Картина точно не разочарует любителей неожиданных развязок. Вирджил Олдман – замкнутый в себе одинокий оценщик произведений искусства. Однажды он получает заказ от загадочной незнакомки Клэр, которая просит его найти покупателя для ее огромной коллекции живописи и скульптур. Но у женщины есть проблема: она страдает агорафобией и не может выйти из своего дома, чтобы встретиться с искусствоведом. Вирджил заинтригован ее бесценным собранием великих мастеров, но еще больше его интересует сама заказчица. Потрясающая игра Джеффри Раша задает тон всему фильму.

Лучшее предложение

Свежий атмосферный шедевр от маэстро Гильермо дель Торо с Брэдли Купером и Кейт Бланшетт в главных ролях. В основу сюжета лег одноименный роман Уильяма Линзи Грэшема. Профессиональный мошенник Стэн Карлайл постигает искусство обмана в бродячем цирке и становится мировой знаменитостью – «магом», выходящим на связь с мертвыми. Вот только однажды он встречает роковую женщину-психотерапевта Лилит, которая оказывается еще хитрее самого Стэна. Куда приведет героя витиеватый и сложный жизненный путь, не может представить ни он сам, ни тем более зрители.

Аллея кошмаров

Не говори никому (2006)

Действительно качественный французский детектив режиссера Гийома Кане с огромным количеством сюжетных линий и продуманных деталей. Счастливые супруги Александр и Марго Бек романтично прогуливаются по лесу, когда мужа неожиданно бьют по голове. Когда он приходит в себя, любимая женщина мертва. Раскрыть убийство по горячим следам не удается, но через восемь лет на том же месте обнаруживаются еще два тела… у одного из которых в кармане лежит предмет, принадлежавший Марго. Картину высоко оценили как критики, так и простые зрители по всему миру.