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Киноафиша Новости Тим Бертон признается в любви к семейке Аддамс в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

Тим Бертон признается в любви к семейке Аддамс в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

20 октября 2022 17:43
Тим Бертон признается в любви к семейке Аддамс в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

Режиссер рассказал, чем его так привлекала перспектива шоу.

Потоковый сервис Netflix продолжает напоминать о приближающейся премьере многосерийной мистической комедии «Уэнсдэй». На этот раз медиагигант поделился свежим промороликом, в котором творческая команда и центральная звезда Дженна Ортега нахваливают режиссера Тима Бертона. Сам же кинематографист признался в любви к персонажам оригинальной семейки Аддамс и рассказал, чем его так привлекла возможность поработать над этим проектом:

«Семейка Аддамс» символизирует мое отношение к семьям. Я думаю, что все семьи в определенной мере странные. Уэнсдэй как персонаж мне нравится тем, что она полностью разделяет мое мировоззрение, поэтому мне и было так интересно исследовать ее. Мне хотелось создать мир, в котором действующие лица существовали бы в нашей реальности. Со школой, терапией и общением с родней. Героиня словно сама вела меня на всех стадиях производства».

Шоураннеры Альфред Гоу и Майлз Миллар позиционируют проект не как сериал, а как расширенный фильм. Судя по словам Бертона, он с ними всецело солидарен:

«Наблюдать за тем, как все оживает в многосерийном формате, особое удовольствие. Я никогда не делал ничего подобного и получил искреннее удовольствие от возможности стать частью мира «Семейки Аддамс».

Зрителям расскажут о безумных приключениях Уэнсдэй Аддамс (Ортега) в Академии Невермор. В специальном учреждении нелюдимая дочка Гомеса (Луис Гусман) и Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс) будет развивать свои экстрасенсорные навыки, но, разумеется, этим дело не ограничится. В процессе она познает трудности адаптации и вступит в противостояние с директрисой Лариссой Уимс (Гвендолин Кристи). Кроме того, при помощи эксцентричного дядюшки Фестера (Фред Армисен) она попытается раскрыть древнюю сверхъестественную загадку и предотвратить волну зверских убийств.

Премьера «Уэнсдэй» состоится на Netflix уже 23 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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