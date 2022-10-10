Киану Ривз отказался от съемок в сериале «Дьявол в белом городе»

Один из самых крупных телевизионных кастингов 2022 года больше не актуален. По информации издания Variety, Киану Ривз внезапно отказался от участия в сериале по роману Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Актер был связан с проектом как минимум с начала этого года. В августе сериал был официально запущен в разработку, но очевидно, что не все пошло по плану. Представители стрим-сервиса Hulu и звезды пока никак не комментируют ситуацию. Недавно Ривз вписал в свой рабочий график сиквел «Константина».

В начале нулевых «Дьяволом в белом городе» интересовался Том Круз, а позднее книгу планировали экранизировать в формате полнометражного фильма Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо. Сейчас последние числятся исполнительными продюсерами шоу.

В многосерийной адаптации кровавого документального бестселлера расскажут про блестящего архитектора Дэниела Х. Бернхэма (его должен был сыграть Ривз), мечтающего оставить свой след в истории. На всемирной выставке в Чикаго в конце XIX века его судьба переплетается с обаятельным доктором Генри Холмсом. Под ликом приятного джентльмена скрывался жестокий маньяк, превративший один из городских гостиничных комплексов в так называемый «Замок смерти». Серийный убийца заманивал своих жертв в отель-лабиринт, где позже пытал их и расправлялся самым жестоким образом.

В качестве сценариста и шоураннера сериала выступает Сэм Шоу («Касл-Рок»). Сейчас творческая команда будет заниматься поисками новой центральной звезды. Съемочный процесс «Дьявола в белом городе» планируют запустить в начале 2023 года.