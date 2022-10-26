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Юлия Топольницкая получила роль в сериале «Девушки с Макаровым»

26 октября 2022 16:24
Юлия Топольницкая получила роль в сериале «Девушки с Макаровым»

Актриса сыграла уверенную в себе молодую девушку с крепкой верой в свои идеалы.

Питерская актриса Юлия Топольницкая присоединилась к актерскому составу третьего сезона сериала ТНТ «Девушки с Макаровым». Ранее в продолжении шоу к своим ролям уже вернулись Павел Майков («Сибирский цирюльник»), Алевтина Тукан («Волк»), Валерия Астапова («Готовы на все»), Влада Ермолаева («Триада») и другие.

Сериал повествует о суровом начальнике уголовного розыска Павле Макарове (Майков). Из-за очередного конфликта с руководством в его отделе полностью меняют весь личный состав: вместо сработанных опытных сотрудников служитель закона получает недавних выпускниц полицейских школ. Разумеется, между девушками и Макаровым сразу возникает нешуточный конфликт, из-за которого они решают доказать мужчине, что тоже могут стать достойными работницами уголовного розыска.

Юлия Топольницкая получила роль в сериале «Девушки с Макаровым»

Топольницкая играет новую стажерку отдела Макарова, которая с первых дней работы начинает испытывать симпатию к Криминалисту (Дмитрий Лысенков) и оказывает ему знаки внимания. По словам самой актрисы, ее героиня — смелая и уверенная в себе молодая девушка:

«Она очень непосредственная девушка, уверенная в своих решениях. Не волнуется из-за мнения других людей и всегда придерживается своих взглядов и своих идеалов».

Режиссером второго сезона выступила Радда Новикова, ранее работавшая над сериалами «Записки отеля #Гельвеция», «Коп» и «Интерны».

Премьера третьего сезона «Девушек с Макаровым» состоялась 24 октября 2022 года. На данный момент зрителям доступны первые три серии. Четвертый эпизод выйдет сегодня, 26 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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