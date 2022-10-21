Во время съемок «Уэнсдэй» Дженне Ортеге приходилось бороться за целостность своей героини

Дженна Ортега, исполнившая главную роль в сериале «Уэнсдэй», рассказала, что ей приходилось много спорить с режиссерами на съемках шоу. Этой историей актриса поделилась во время недавнего разговора с журналистами издания Interview.

Дело в том, что сериал снимался тремя разными режиссерами: легендарным Тимом Бертоном, который выступил автором общей концепции и снял первые четыре серии, Ганджей Монтейро («Во тьме») и Джеймсом Маршаллом («О.С. — одинокие сердца»), которые сняли остальные эпизоды. По словам Ортеги, все трое хотели от нее и ее персонажа совершенно разных вещей:

«Мне приходилось постоянно работать то с Тимом, то с другим режиссером, то опять с Тимом, то снова с другим режиссером. При это казалось, что все они хотят от меня разных вещей. Я помню, Тим вообще не хотел, чтобы у Уэнсдэй на лице были хоть какие-то эмоции. Он хотел видеть абсолютно каменное лицо. Это забавно и здорово, но это сильно мешает, когда вы пытаетесь сдвинуть сюжет с мертвой точки, а вашей героине будто и не интересно то, что происходит вокруг нее».

Из-за таких нестыковок актрисе пришлось по-своему интерпретировать персонажа и защищать свое видение:

«Мы постоянно спорили, потому что я чувствовала, что люди не всегда доверяли моему видению, когда я пыталась по-своему интерпретировать свою героиню. В моем понимании Уэсндэй не должна в одном эпизоде ходить с каменным лицом, а в другом внезапно становиться эмоциональной. Не надо мыслить над ее историей кусками, надо видеть ее целиком. Поэтому на раннем этапе съемки были очень стрессовым и запутанным делом. Потом мы перенесли работу в Румынию, и уже там я была настолько занята, что эти проблемы отошли на второй план».

Премьера «Уэнсдэй» состоится 23 ноября.