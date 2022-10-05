Телесеть CBS готовит спин-офф «Шерлока Холмса» о докторе Ватсоне

Телевизионная сеть CBS объявила о начале разработки нового шоу «Ватсон», посвященного сольным приключением и подвигам доктора Джона Ватсона, бессменного компаньона Шерлока Холмса. Сценарий сериала будет написан Крэйгом Суини. Он является исполнительным продюсером детектива «Элементарно», другой популярной современной интерпретации историй о легендарном сыщике.

Действие «Ватсона», как и в случае c «Элементарно», развернется в современности, через год после смерти Холмса от рук его заклятого врага Мориарти. Доктор Ватсон попытается восстановить свою медицинскую карьеру и станет главой клиники, занимающейся лечением редких заболеваний. Создатели описывают шоу как «медицинскую драму с большим добавлением детективных элементов». Главным злодеем выступит все тот же Мориарти, который будет пытаться разрушить все начинания Ватсона.

В создании сериала примет участие Шэрон Моалем, доктор генетики, философ и автор многочисленных бестселлеров. Он будет отвечать за научную достоверность шоу и ее совмещение с закрученным детективным сюжетом.

«Ватсон» — не единственная предстоящая экранизация рассказов о Шерлоке Холмсе. В следующем месяце на Netflix состоится премьера фильма «Энола Холмс 2». Также недавно в сети появлялись слухи о том, что Роберт Дауни — младший и Гай Ричи работают над продолжением картины «Шерлок Холмс: Игра теней» 2011 года.