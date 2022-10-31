Генри Кавилл и Эйса Гонсалес исполнят главные роли в шпионском боевике Гая Ричи о Второй мировой

Гай Ричи определился с центральными звездами своего следующего режиссерского проекта — военного боевика про шпионов под названием «Министерство неджентльменских приемов ведения войны». Как сообщает Deadline, ведущие роли в будущей ленте сыграют отказавшийся от «Ведьмака» Генри Кавилл и звезда «Скорой» Эйса Гонсалес. Исполнительным продюсером выступит создатель авиационного экшена «Топ Ган: Мэверик» Джерри Брукхаймер.

В основу повествования ляжет книга историка Дэмиена Льюиса, вдохновленная реальными событиями. В литературном первоисточнике речь идет о секретной боевой операции премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и писателя Яна Флеминга. В 1939 году политик организовал первое британское тайное подразделение с совершенно нетрадиционными методами ведения войны. Он инициировал создание команды бойцов, ставших секретным оружием ее величества. Их основной задачей было наносить болезненные удары в тылу врага. Они действовали с особой жестокостью, избегали клише и делали все необходимое для достижения цели, что в итоге помогло переломить ход войны, а само подразделение послужило основой для создания современных спецслужб. В состав команды войдет много колоритных персонажей, но Кавилл сыграет их лидера.

По жанру проект позиционируют духовным родственником «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, а адаптировали оригинал сам Ричи и Араш Амель («Частная война»). Фильм будет иметь крупный бюджет. Брукхаймер надеется запустить с его помощью новую франшизу.

Изначально экранизацией должна была заниматься студия Paramount Pictures, выкупившая права на книгу Льюиса еще в 2015 году, но теперь материалу подыщут новый дом. Сейчас этим как раз занимается компания Black Bear. Съемки начнутся в январе 2023 года в Турции.