Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы

Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы

4 октября 2022 17:02
Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы

От «Универа» до феминистического постапокалипсиса.

Ольга Веникова родилась 29 июня 1992 года в Москве. Родители девочки были людьми творческих профессий: отец работал художником и снимал клипы для Лады Дэнс и группы «Сплин», а мать посвятила себя писательству. Родители Ольги развелись вскоре после ее рождения, хотя с обоими у нее остались теплые отношения. Она еще в достаточно юном возрасте определилась с тем, чем хочет заниматься в жизни, поэтому после школы поступила Высшее театральное училище имени Щепкина, в актерскую мастерскую Бориса Клюева.

Юная актриса начла работать в кино еще во время учебы в университете. Ее актерским дебютом стала эпизодическая роль в отечественном зомби-триллере «Выжить после». В следующем году она появилась в популярном комедийном сериале ТНТ «Универ. Новая общага» в роли Никитиной. Также ей достались постоянные второстепенные роли в сериалах СТС «Отель Элеон» и «Ивановы-Ивановы»

Поворотными проектами в карьере Вениковой стали комедийное шоу «Звоните ДиКаприо!» от знаменитого режиссера Жоры Крыжовникова, психологический триллер «Колл-центр» и российский блокбастер «Последний богатырь» 2017 года.

Самой крупной работой актрисы в кино на сегодняшний день является роль Насти в драматическом сериале «Своя земля». Он посвящен молодому военному, который вернулся из армии в родное село, только чтобы узнать, что его дом был полностью разорен. Партнерами Ольги по съемкам выступили Игорь Скляр и Егор Тимцуник.

Последним на данный момент проектом Вениковой является российский постапокалиптический сериал «Два холма» с Пелагеей Невзоровой и Никитой Кологривым. По сюжету, Земля была разорена бесконечными войнами мужчин, поэтому женщины решили отделиться от них и создать новое идеальное общество без болезней, старения и страданий.

Фото: kinolift.com
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Читать далее 30 сентября 2022
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Читать далее 1 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Читать далее 30 сентября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Читать далее 30 сентября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Related video