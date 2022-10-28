Продюсеры «Улыбки» готовят новый хоррор

Продюсерская компания Temple Hill Entertainment, ответственная за создание недавнего популярного хоррора «Улыбка», приступила к производству нового фильма в жанре слэшер. Картина получила название Clown In A Cornfield («Клоун на кукурузном поле»).

Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе писателя Адама Чезаре. В книге повествуется о небольшом обедневшем городке на Среднем Западе США, в котором некогда главный маскот и символ успеха города, клоун Френдо, оживает и начинает убивать жителей.

Режиссером фильма выступит Илай Крэйг, ранее работавший над картинами «Убойные каникулы» и «Маленькое зло».

Temple Hill Entertainment также известна по таким популярным фильмам, как «Бегущий в лабиринте», «Сумерки» и «С любовью, Саймон». Компания уже выпустила заявление по поводу новостей о начале работы над экранизацией «Клоуна на кукурузном поле»:

«Нам нравится жуткий и веселый стиль Илая Крэйга. Поэтому мы очень рады возможности поработать с ним над этой устрашающей адаптацией современной и в то же время вневременной книги Адама Чезаре».

В августе этого года Чезаре выпустил продолжение своего романа. Сиквел получил название Clown in A Cornfield II: Frendo Lives («Клоун на кукурузном поле II: Френдо жив»). Кроме того, на данный момент автор уже работает над третьей книгой. Очевидно, что у «Клоуна на кукурузном поле» есть потенциал для целой франшизы.