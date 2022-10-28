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Киноафиша Новости Сериал «Союз спасения. Время гнева» вернулся в эфир онлайн-кинотеатра KION

Сериал «Союз спасения. Время гнева» вернулся в эфир онлайн-кинотеатра KION

28 октября 2022 16:57
Сериал «Союз спасения. Время гнева» вернулся в эфир онлайн-кинотеатра KION

В качестве извинения сервис преподнес своим подписчикам приятный сюрприз.

На прошлой неделе из онлайн-кинотеатра KION внезапно исчез масштабный российский сериал «Союз спасения. Время гнева». Трансляции прервались без объяснения конкретных причин за день до выхода пятого эпизода, из-за чего даже появились слухи о переносе шоу на 2023 год.

Теперь же сериал вернулся на стриминг, а в качестве извинения пред подписчиками видеосервис сделал доступными сразу все восемь серий. Тем не менее, причины неожиданного исчезновения шоу остались без уточнений:

«Мы приносим свои извинения подписчикам, которые не смогли продолжить просмотр киносериала на прошлой неделе по не зависящим от нас причинам, и надеемся, что релиз всех серий одновременно доставит приятные впечатления от просмотра сериала», — говорится в официальном заявлении.

Эпический сериал является одновременно продолжением и предысторией фильма «Союз спасения» (2019). Действие разворачивается в период с апреля 1814 по июль 1826 года. После того как русская армия изменила мир, сумев победить Наполеона, наступает пора менять уклад в стране. Но происходит внутренний раздор, власть медлит, а в кругу молодых офицеров военной элиты назревает заговор. На фоне постоянного давления возможность договориться уменьшается с каждым днем. Из-за этого свои становятся врагами, и наступает так называемое «время гнева».

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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