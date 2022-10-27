Впереди эпическая концовка: вышел интригующий трейлер финального сезона «Дома с прислугой»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер четвертого и заключительного сезона хоррор-сериала «Дом с прислугой». Главные роли в последних сериях вновь исполнили Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Тоби Кеббелл («Ты видишь луну, Даниэль?»), Нелл Тайгер Фри («Сломленные») и Руперт Гринт («Гарри Поттер»).

В центре сюжета — супружеская пара в лице Шона (Кеббелл) и Дороти (Эмброуз) Тернер. Однажды в их доме случилась страшная трагедия: пара потеряла своего трехмесячного ребенка. Будучи не в силах справиться с горем, Дороти начинает нянчить куклу, похожую на ее погибшего малыша, ухаживать за ней и обращаться, как с настоящим младенцем. Шон увидел, как забота об игрушке улучшает состояние его жены, поэтому решил подыграть ей и даже нанять в дом настоящую няню Лиенн (Фри). Девушка соглашается на странную работу и сама, будто бы ничего не замечая, тоже начинает обращаться с куклой, как с реальным младенцем. К изумлению Шона, вскоре после прибытия в дом няни игрушка действительно превращается в живого ребенка.

Первые серии «Дома с прислугой» вышли на Apple TV+ в 2019 году, на данный момент сериал состоит уже из трех сезонов. За это время Тернеры узнали, что Лиенн состоит в зловещем культе, который стоит за превращением куклы в ребенка. Судя по новому ролику, магические силы девушки стали по-настоящему безграничны и теперь она уверена, что никто не может остановить ее соратников.

Автором сериала является знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан, номинант на «Оскар» и создатель культовых психологических триллеров «Время», «Явление» и «Таинственный лес».

Премьера четвертого сезона «Дома с прислугой» состоится 13 января 2023 года.