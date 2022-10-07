Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вигго Мортенсен снимет вестерн с Вики Крипс в главной роли

Вигго Мортенсен снимет вестерн с Вики Крипс в главной роли

7 октября 2022 10:11
Вигго Мортенсен снимет вестерн с Вики Крипс в главной роли

Главной героиней станет сильная женщина, жившая во времена беззакония и произвола.

Кинокомпания Talipot Studio объявила о начале разработки вестерна The Dead Don’t Hurt («Мертвые не делают больно»).

Автором сценария, режиссером и одним из главных актеров фильма выступает звезда «Властелина колец», «Зеленой книги» и недавних «Преступлений будущего» Вигго Мортенсен. Вторую главную роль в картине исполнит Вики Крипс, которую многие могут знать по картинам «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Корсаж» Мари Кройцер.

Создатели описывают проект, как «смесь вестерна и мелодрамы», действие которой развернется в 1860-х годах. В центре сюжета — яростная и независимая Вивьен Ле Коди. Она заводит роман с датским иммигрантом Хольгером Олсеном. Герои решают переехать из Сан-Франциско в небольшой дом недалеко от тихого городка Элк-Флэтс, чтобы там начать совместную жизнь. Однако Америку охватывает Гражданская война, которая разделяет возлюбленных, и Вивьен попадает в руки к жестокому землевладельцу Альфреду Джеффресу.

Про свой новый фильм Мортенсен рассказывает:

«Моя цель — отдать дань уважения уникальной стойкой женщине, жившей в эпоху беззакония и произвола. Вивьен — смелая, честная и прямая, но в то же время способная к сочувствию. Я не просто хочу, чтобы женщина стала главной героиней вестерна, но и чтобы через свой яростный бескомпромиссный характер она повиляла на наше время».

Съемки The Dead Don’t Hurt начнутся 12 октября в Канаде.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Читать далее 8 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Читать далее 7 октября 2022
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Читать далее 7 октября 2022
Related video