Вигго Мортенсен снимет вестерн с Вики Крипс в главной роли

Кинокомпания Talipot Studio объявила о начале разработки вестерна The Dead Don’t Hurt («Мертвые не делают больно»).

Автором сценария, режиссером и одним из главных актеров фильма выступает звезда «Властелина колец», «Зеленой книги» и недавних «Преступлений будущего» Вигго Мортенсен. Вторую главную роль в картине исполнит Вики Крипс, которую многие могут знать по картинам «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Корсаж» Мари Кройцер.

Создатели описывают проект, как «смесь вестерна и мелодрамы», действие которой развернется в 1860-х годах. В центре сюжета — яростная и независимая Вивьен Ле Коди. Она заводит роман с датским иммигрантом Хольгером Олсеном. Герои решают переехать из Сан-Франциско в небольшой дом недалеко от тихого городка Элк-Флэтс, чтобы там начать совместную жизнь. Однако Америку охватывает Гражданская война, которая разделяет возлюбленных, и Вивьен попадает в руки к жестокому землевладельцу Альфреду Джеффресу.

Про свой новый фильм Мортенсен рассказывает:

«Моя цель — отдать дань уважения уникальной стойкой женщине, жившей в эпоху беззакония и произвола. Вивьен — смелая, честная и прямая, но в то же время способная к сочувствию. Я не просто хочу, чтобы женщина стала главной героиней вестерна, но и чтобы через свой яростный бескомпромиссный характер она повиляла на наше время».

Съемки The Dead Don’t Hurt начнутся 12 октября в Канаде.