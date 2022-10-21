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Киноафиша Новости Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию

Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию

21 октября 2022 16:26
Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию

Одной из главных героинь продолжения, скорее всего, вновь станет Таня в исполнении Дженнифер Кулидж.

На недавней премьере второго сезона «Белого лотоса» создатель сериала Майк Уайт намекнул на то, что именно ждет зрителей в третьем сезоне шоу. Режиссер сказал, что хотел бы перенести действие будущих серий в совершенно другое место:

«Мы только вчера выложили в сеть последнюю серию второго сезона, поэтому пока сложно сказать что-то конкретное о продолжении. Но если мы возьмемся за него, я думаю, что было бы забавно перенестись на совершенно другой континент. Мы уже снимали на Гавайях, снимали на Сицилии, поэтому, может быть, настала пора отправиться в Азию».

Также Уайт добавил, что Дженнифер Кулидж, скорее всего, вернется к роли Тани в третьем сезоне. Каждый сезон «Белого лотоса» — это отдельная история с совершенно новыми персонажами, однако Кулидж является приятным исключением из этого правила. Актриса сыграла одну из главных ролей в обоих сезонах сериала. По словам режиссера, он просто не может представить это шоу без нее:

«Дженнифер — мой друг, и все зрители очень полюбили ее в первом сезоне. Когда мы начали съемки второго, я подумал: «Нельзя ехать на Сицилию без Дженнифер». Вполне возможно, что в начале работы над третьим я подумаю то же самое. Например, сейчас я точно думаю, что мы не можем поехать в Японию без Дженнифер».

Второй сезон «Белого лотоса» станет доступен всем зрителям на HBO Max 30 октября.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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