Вышел трейлер новой части хоррор-франшизы «З/Л/О», в производство уже запущена очередная часть

В сети появился трейлер фильма ужасов «З/Л/О 99», новой части хоррор-франшизы «З/Л/О». Ролик был впервые показан на прошедшем фестивале Comic-Con, а теперь все желающие могут посмотреть его онлайн.

Трейлер начинается с некой женщины, которая говорит зрителям, что «свежие души вкуснее всего». Следующие кадры посвящены показу классических атрибутов видео-культуры 90-х под песню Larger Than Life группы Backstreet Boys. В ролике сообщается, что действие развернется в 1999 году, в эпоху раннего Интернета, скейтбординга и панк-рока. Фильм будет представлять собой набор несвязанных друг с другом историй, которые так или иначе раскрывают тему 90-х годов. Внезапно музыка останавливается, и зрителям начинают показывать разнообразные хоррор-сцены — от погребения заживо до борьбы с загадочными людьми в странных костюмах и противогазах.

По традиции франшизы «З/Л/О», все эпизоды фильма были сняты в формате «найденной пленки». У каждого сегмента свой автор. В режиссерскую команду вошли Мэгги Левин, Йоханнес Робертс, Тайлер Макинтайр, а также Ванесса и Джозеф Винтер. Премьера картины состоится 20 октября 2022 года.

В то же время генеральный менеджер продюсерской компании Shudder Крэйг Энглер объявил о начале работы над следящей частью «З/Л/О» под названием «З/Л/О 85». Отдельные части предстоящего фильма снимут Майк П. Нельсон, Наташа Кермани и Джиджи Сол Герреро. Фильм выйдет в 2023 году.