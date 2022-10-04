Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Исповедь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»

Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»

4 октября 2022 12:38
Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»

В предстоящей серии персонажи вплотную приблизятся к гражданской войне.

Кабельный канал HBO представил трейлер восьмого эпизода «Дома Дракона» и, судя по содержанию ролика, в предстоящей серии произойдет очередной временной скачок и еще больше бурных событий.

В седьмой серии произошел переломный момент — между принцессой Рейнирой Таргариен (Эмма Д’Арси) и королевой Алисентой Хайтауэр (Оливия Кук) из-за их детей возник конфликт, который чуть было не закончился смертельным исходом. Бывшие лучшие подруги стали заклятыми врагами, а потерявший супругу Дэймон (Мэтт Смит) вернулся на Драконий камень и сочетался узами брака со своей племянницей.

В новом же ролике ясно дают понять, что здоровье действующего короля Визериса (Пэдди Консидайн) было подорвано, поэтому на Железном троне от его имени внезапно говорит бывший десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс). Ситуация доходит до точки кипения, и Рейнира решается на серьезные действия — она обращается к своему новоиспеченному мужу с просьбой помочь ей вернуть Королевскую гавань. Параллельно будет развиваться сюжетная линия повзрослевших детей персонажей и увядающего Корлиса Велариона (Стив Туссэн).

Восьмую серию эпического фентези под названием «Лорд Приливов» поставила Гита Патель («Великая»). Релиз эпизода состоится уже 10 октября, а финал первого сезона намечен на 24-е число текущего месяца.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Читать далее 30 сентября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Читать далее 30 сентября 2022
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Читать далее 1 октября 2022
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Читать далее 30 сентября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Related video