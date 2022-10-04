Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»

Кабельный канал HBO представил трейлер восьмого эпизода «Дома Дракона» и, судя по содержанию ролика, в предстоящей серии произойдет очередной временной скачок и еще больше бурных событий.

В седьмой серии произошел переломный момент — между принцессой Рейнирой Таргариен (Эмма Д’Арси) и королевой Алисентой Хайтауэр (Оливия Кук) из-за их детей возник конфликт, который чуть было не закончился смертельным исходом. Бывшие лучшие подруги стали заклятыми врагами, а потерявший супругу Дэймон (Мэтт Смит) вернулся на Драконий камень и сочетался узами брака со своей племянницей.

В новом же ролике ясно дают понять, что здоровье действующего короля Визериса (Пэдди Консидайн) было подорвано, поэтому на Железном троне от его имени внезапно говорит бывший десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс). Ситуация доходит до точки кипения, и Рейнира решается на серьезные действия — она обращается к своему новоиспеченному мужу с просьбой помочь ей вернуть Королевскую гавань. Параллельно будет развиваться сюжетная линия повзрослевших детей персонажей и увядающего Корлиса Велариона (Стив Туссэн).

Восьмую серию эпического фентези под названием «Лорд Приливов» поставила Гита Патель («Великая»). Релиз эпизода состоится уже 10 октября, а финал первого сезона намечен на 24-е число текущего месяца.