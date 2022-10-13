Взросление в условиях хаоса: вышел трейлер фильма «Гром: Трудное детство»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал первый трейлер фильма «Гром: Трудное детство», приквела супергеройской картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

В центре сюжета — еще совсем юный Игорь Гром, чье детство пришлось на лихие 90-е годы. В его родном Петербурге творится настоящая анархия, бандитские группировки терроризируют мирных жителей, а полиция не может справиться с огромным наплывом преступности. На этом фоне в городе объявляется новый могущественный криминальный авторитет по прозвищу Анубис, владеющий темной магией. Отец Игоря, честный следователь Константин Гром, мечтает вернуть мир и покой на улицы. Он и его напарник Федор Прокопенко клянутся поймать Анубиса во что бы то ни стало.

Главные роли сыграли Кай Гетц («Скажи ей»), Сергей Марин («Балканский рубеж»), Алексей Ведерников («Батальонъ») и Владимир Яганов («Тетя Марта»). Режиссером проекта выступил автор первого фильма Олег Трофим. Производством картины вновь занимаются петербургская «Плюс Студия» совместно с создателями оригинального комикса Bubble Studios.

Вместе с трейлером ленты авторы поделились и датой ее выхода. Премьера «Грома: Трудное детство» состоится в новогодние праздники, 1 января 2023 года.