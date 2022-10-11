Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами

Супергерои перестали быть всесильными еще со времен комикса «Ночь, когда умерла Гвен Стейси». У всех персонажей, спасающих мир, есть свои слабости, комплексы и травмы, они не застрахованы от депрессии и чувства вины, а их прошлое, как правило, не было простым. Рассказываем о пяти супергероях, которые сталкивались с ментальными расстройствами и учились с ними жить.

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Бэтмен – посттравматический синдром, депрессия

Брюс Уэйн, у которого на глазах убили родителей, – глубоко травмированная личность. Каждую ночь ему снится один кошмар: грабитель в переулке нападает на его отца и мать, а он не может их защитить. О комплексе вины и посттравматическом синдроме, которые Брюс остро переживал в подростковом возрасте, рассказывает сериал «Готэм». Из-за тяжелого опыта, рана после которого так и не затянулась, взрослый Уэйн склонен к депрессии, замкнут в себе и старается не привязываться к людям из-за страха их потерять. У Брюса (Роберт Паттинсон) из «Бэтмена» Мэтта Ривза расстройство сна, социофобия и сублимация – он не помнит, когда в последний раз спал, не появляется в обществе и считает себя олицетворением высшей справедливости – вымещает боль и гнев на преступниках. В трилогии Нолана Бэтмен во всех бандитах видит убийцу родителей – из-за детской травмы Брюс постоянно возвращается в прошлое, которое не может отпустить. Но при этом посттравматическое расстройство Бэтмена – его главная мотивация для защиты города от преступности, а значит, свой тяжелый опыт он использует во благо.

Темный рыцарь

Лунный рыцарь – диссоциативное расстройство личности

В сериале «Лунный рыцарь» Марк Спектор страдает диссоциативным расстройством личности, причиной которого стала детская травма. Младший брат героя Рэндалл утонул. Мать прилюдно обвинила Марка в его смерти. Находясь в депрессии, женщина пила и избивала мальчика, поэтому его сознание создало вторую личность – британца Стивена Гранта, который ничего не знал о проблемах в семье. Марк ушел из дома и поступил на службу в Морскую пехоту США, а затем стал наемником. В Египте, когда Спектора смертельно ранили, его воскресил бог Луны и Возмездия Хонсу и, сделав своим аватаром, наделил фантастической силой. Внезапная смерть матери спровоцировала рецидив диссоциативного расстройства Марка. У него случались провалы в памяти, он постепенно терял собственное «я» и столкнулся с депрессией. В это время себя проявляли три личности Марка – сотрудник музея Стивен Грант, водитель Джейк Локли и Лунный рыцарь. В сериале герой научился договариваться с собой и по приказу Хонсу боролся против последователей богини Амат, пытаясь спасти мир от разрушения.

Лунный рыцарь

Алая Ведьма – нервный срыв (нервное расстройство)

Ванда пережила много тяжелых утрат, что спровоцировало сильнейший нервный срыв. Смерти родителей, брата Пьетро и Вижна сломили героиню. Она потеряла контроль и в сериале «Ванда/Вижн» создала альтернативную вселенную, в которой ее возлюбленный жив. Ванда приезжает в Вествью и с помощью чар накрывает город куполом, насильно помещая его жителей в свой фантастический мир. Героиня не случайно выбрала ситкомы в качестве комфортной реальности для счастливой семейной жизни с Вижном – в детстве они с братом учили английский, смотря американские телешоу вместе с родителями.

Ванда не может смириться с утратой и «застревает» в первых двух стадиях переживания горя – отрицании и неконтролируемом гневе, который она проявляет, когда кто-то пытается ворваться в ее мир извне. Ближе к финалу героиня осознает, что вредит окружающим, контролируя их жизни, и сталкивается с депрессией. Она чувствует себя потерянной и беспомощной. В итоге Ванда освобождает невинных людей и окончательно принимает смерть Вижна, понимая, что готова жить дальше.

Ванда/Вижн

Джессика Джонс – посттравматическое стрессовое расстройство

Семья Джессики Джонс погибла в автокатастрофе, что вызвало посттравматическое расстройство, которое постоянно возвращает героиню в тот день. Девушка испытывает ненависть к себе и, чтобы заглушить боль, налегает на выпивку и сталкивается с зависимостью. В сериале «Джессика Джонс» тяжелая травма героини становится причиной длительной депрессии. Джессика открывает свое детективное агентство, чтобы сосредоточиться на помощи другим, и фактически работа на время заменяет ей терапию. Но из-за склонности к саморазрушению и постоянного стресса, которые стали следствием ПТСР, героиня попадает в длительные абьюзивные отношения с Пурпурным Человеком. Освободившись от его влияния, Джессика вновь переживает депрессивный эпизод. Сложный жизненный опыт героини в итоге делает ее сильнее, и она наконец учится любить себя.

Джессика Джонс

Железный человек – нарциссическое расстройство личности

«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп» – так о себе говорит Тони Старк в «Мстителях». Такая самоуверенность свойственна нарциссическим личностям, убежденным в своем превосходстве над другими. Несмотря на то что Тони – действительно гениальный ученый, он любит быть в центре внимания и эффектно появляться в супергеройском костюме на совещаниях в корпорации Stark Industries и на шоу с фейерверками в окружении моделей в «Железном человеке» и «Железном человеке – 2». Попытки вызвать всеобщее восхищение связаны с детством Тони. Отец никогда не говорил, что любит его, и был, по словам Старка, счастлив, когда отправил сына в интернат. Поэтому Тони пытается заслужить уважение и признание других, а с помощью алкоголя – изгнать чувство одиночества. Однако в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» Старк наконец закрывает гештальт и избавляется от нарциссических черт, становясь наставником Питера Паркера. Тони дал юному супергерою то, что не смог дать ему отец (Говард Старк) – научил отвечать за свои поступки, быть честным с собой и не бояться рискнуть своей жизнью ради спасения мира.

Железный человек – 2

Халк – эмоционально неустойчивое расстройство личности

Суперсила Халка проявляется, когда Брюс Бэннер испытывает неконтролируемый гнев. Его нестабильное настроение, склонность к импульсивности и агрессия объясняются эмоционально неустойчивым расстройством личности. После неудачного эксперимента и обретения невероятной силы Брюс поначалу не мог смириться со своим вторым «я» и пытался застрелиться. В фильме «Мстители: Эра Альтрона» Брюс не смог совладать с собой, чуть не уничтожил город, вступил в схватку со своим другом Тони Старком и не мог успокоиться, пока Железный человек не запустил в него боеголовки. Осознав масштабы разрушений в Йоханнесбурге, к которым был причастен Халк, Брюс считал себя опасным для окружающих и испытывал ненависть к себе. Последней каплей стало то, что он случайно задел Наташу Романофф, когда пытался отразить атаку Альтрона, из-за чего она потеряла сознание. Брюс принял решение больше не подвергать друзей опасности и вышел в открытый космос. В конце концов после долгих экспериментов Бэннер добился своего слияния с Халком и научился абсолютному самоконтролю.