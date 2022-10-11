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Киноафиша Новости Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках

11 октября 2022 12:00
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках

Выдаем секреты голливудских красавчиков, которые не могут устоять перед чарами своих партнерш по съемкам.

Существует мнение, что профессиональный актер должен разделять любовь на экране и в реальности, но есть масса примеров, когда чувства со съемочной площадки плавно перетекали в жизнь. Сложно не поддаться эмоциям, когда снимаешься в одной сцене с Эммой Стоун, даже если ты Райан Гослинг. С другой стороны, а где еще голливудским красавчикам заводить отношения, как не на съемках, при такой занятости? Рассказываем про актеров, которые встречались практически со всеми своими коллегами.

Джейкоб Элорди

25-летний Джейкоб Элорди за счет своей яркой внешности просто не мог оставаться в одиночестве. Когда его карьера начала стремительно развиваться, актер стал заводить романы на съемках. Среди его громких романов можно назвать Джои Кинг, с которой он познакомился на съемках «Будки поцелуев», и Зендею, которая снялась вместе с ним в сериале «Эйфория».

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Джейкоб Элорди

Бен Аффлек

До свадьбы с Дженнифер Лопес, за которой следил весь мир, Бен Аффлек был тем еще сердцеедом. На съемочных площадках он не раз заводил романы, которые даже доходили до женитьбы. До Джей Ло актер встречался с Гвинет Пэлтроу, Сандрой Буллок и Аной де Армас. А на съемках фильма «Перл Харбор» Аффлек познакомился с Дженнифер Гарнер, которая впоследствии стала его первой женой и подарила троих детей.

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Бен Аффлек

Том Круз

О романтических похождениях Тома Круза слагают легенды. Одним из первых увлечений будущей голливудской звезды стала актриса Ребекка Де Морнэй, с которой он познакомился на съемках фильма «Рискованный бизнес». Девушка его бросила ради другого, и с тех пор не хватит пальцев рук, чтобы пересчитать романы Круза с коллегами. Актер встречался с Пенелопой Крус, Николь Кидман, Мими Роджерс и другими знаменитостями. И это не считая отношений, которые Круз официально не подтверждал.

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Том Круз

Брэд Питт

Многие до сих пор считают, что настоящей любовью Брэда Питта была Анджелина Джоли, с которой, к слову, он тоже познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». До нее актер встречался с Дженнифер Энистон, Робин Гивенс, Шэлейн Макколл, Гвинет Пэлтроу и другими красотками.

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Брэд Питт

Райан Гослинг

Секс-символ современности Райан Гослинг также перевстречался со всей женской частью Голливуда. Первый публичный роман у актера случился с Сандрой Буллок. Они познакомились на съемках фильма «Отсчет убийств» в 2002 году, но разбежались через год. Также у Гослинга были отношения с партнершей по «Дневнику памяти» Рэйчел Макадамс, актрисой Эммой Стоун, Оливией Уайлд и другими. Под венец актера смогла затащить лишь жгучая брюнетка Ева Мендес, с которой он до сих пор в браке. Любовь у них закрутилась тоже на съемках: они играли влюбленных в фильме «Место под соснами».

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Райан Гослинг

Джонни Депп

Джонни Депп в свое время не пропустил мимо ни одной красотки. Он крутил романы на съемках постоянно, успевая при этом еще и жениться. В свои лучшие годы Депп встречался с Дженнифер Грей, Вайноной Райдер, Ванессой Паради и другими. Самый громкий и скандальный роман у актера случился с коллегой по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд.

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Джонни Депп

Брэдли Купер

Брэдли Купер также не был обделен вниманием женщин. За свою карьеру он встречался с Камерон Диаз, Рене Зеллвегер, Зои Салдана, Дженнифер Эспозито и другими коллегами. Многие романы Купер не рассекречивал. Например, его подозревали в связи с партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Химию между ними в жизни и в кино не заметить было трудно. Звезды отрицали роман, однако вскоре после слухов об этом Купер расстался с моделью Ириной Шейк.

Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Брэдли Купер
Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
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