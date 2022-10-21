Криминальные войны в столице Англии: вышел «красный» трейлер второго сезона «Банд Лондона»

Стриминговый сервис AMC+ представил трейлер второго сезона криминального боевика «Банды Лондона». К главным ролям в шоу вернулись Мишель Фэйрли («Игра престолов»), Сопе Дирису («Черное зеркало»), Азиф Раза Мир и Валид Зуэйтер («Посетитель»).

События второго сезона разворачиваются через год после смерти криминального авторитета Шона Уоллеса. За это время расстановка сил в Лондоне сильно изменилась. Выжившие соратники Уоллеса продолжают терять свое влияние. Тем временем Эллиот Финч (Дирису), бывший полицейский под прикрытием, теперь вынужден работать с Инвесторами, так как они нашли некий способ давления на служителя закона. Чтобы навести порядок в городе, Инвесторы объединили силы с Асифом Африди (Раза Мир). Вместе они образовали новую криминальную коалицию, возглавляемую Кобой (Зуэйтер).

Ролик начинается с предисловия Фэйрли, которая в сериале исполняет роль Мэриан Уоллес. Она предупреждает зрителей, что их ждет «зрелище не для слабонервных». После этого нам показывают кадры из будущих серий, посвященные развернувшейся войне банд за контроль над Лондоном. Создатели демонстрируют высокий уровень жестокости в боевых сценах.

Премьера второго сезона «Банд Лондона» состоится 17 ноября 2022 года.