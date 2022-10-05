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Киноафиша Новости Флоренс Пью наблюдает за странной девочкой в трейлере детективного триллера «Чудо»

Флоренс Пью наблюдает за странной девочкой в трейлере детективного триллера «Чудо»

5 октября 2022 10:14
Флоренс Пью наблюдает за странной девочкой в трейлере детективного триллера «Чудо»

Новый проект Себастьяна Леллио зрители смогут увидеть уже через месяц.

Netflix представил первый трейлер драматического триллера «Чудо» оскароносного режиссера Себастьяна Лелио.

Фильм основан на одноименном романе писательницы Эммы Донохью. Действие картины разворачивается в 1862 году, спустя 13 лет после печально известного голода в Ирландии, унесшего жизни более миллиона человек. Английская медсестра Либ Райт получает приглашение от христианского сообщества ирландской провинции Мидлендс для проведения 15-дневного обследования маленькой Анны. Девочка утверждает, что смогла прожить без еды четыре месяца, оставаясь сытой благодаря «манне небесной». Жители Мидлендс хотят знать, действительно ли они стали свидетелями божьего чуда или же Анна солгала о своих удивительных способностях. Здоровье девочки быстро ухудшается, поэтому Либ полна решимости докопаться до правды в этом загадочном деле.

Главную роль в картине исполнила номинантка на премию «Оскар» Флоренс Пью, звезда фильмов «Солнцестояние» Ари Астера, «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «Черная вдова» от Marvel. Также в ленте сыграли Киран Хайндс («Нефть»), Нив Агар («Гнев человеческий»), Тоби Джонс («Шерлок») и другие.

Фильм станет первой полнометражной работой Лелио со времен его картины «Глория Белл» 2018 года с Джулианной Мур.

Мировая кинотеатральная премьера «Чуда» состоится 2 ноября, а 16 ноября фильм выйдет на Netflix.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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