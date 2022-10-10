Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов

2022 год подарил нам много образцовых сериалов, которые пугают своей таинственной атмосферой и интригуют необъяснимыми событиями. Рассказываем о мистических новинках, от которых невозможно оторваться.

Амбициозный выпускник академии МВД Вадим переводится из Москвы в Санкт-Петербург. Ему предстоит работать с непростым опером Гошей, который постоянно курит, шутит мрачные шутки и, кажется, находится на грани. Напарники должны выяснить, почему из моргов стали пропадать трупы девушек и связано ли это с сатанистами.

Черная комедия про загадки города белых ночей вдохновлена меланхоличным и инфернальным Петербургом Достоевского и Гоголя и при этом сочетает в себе криминальные твисты и остроумные диалоги в стиле кино Тарантино, мистическую атмосферу в духе « Твин Пикса », а сюжетная линия выполнена в лучших традициях напряженных детективов Финчера и бадди-муви про двух напарников, связанных общим запутанным делом, полным жутких и шокирующих тайн.

Создатели сериала Сергей Сенцов (« Красные браслеты ») и Денис Артамонов («Секреты семейной жизни») взяли все самое лучшее из классики кинематографа, вписали в мрачные реалии Санкт-Петербурга и создали свой уникальный жанр. « 1703 » не дает зрителю скучать ни минуты – острый черный юмор выстреливает в каждой сцене (его буквально хочется разобрать на цитаты), а от идеально прописанных персонажей, особенно от депрессивного, иногда очень грубого и в то же время саркастичного питерского опера в исполнении Гоши Куценко, невозможно оторвать взгляд. « 1703 » понравится всем любителям дерзких и оригинальных детективов.

1703

Клуб полуночников

Каждую ночь смертельно больные подростки из хосписа Роттердама собираются вместе и рассказывают друг другу страшные истории. Герои заключают пари, согласно которому, если один из них умрет, он должен связаться с остальными из загробного мира.

Новый хоррор-сериал с элементами мистического триллера от создателя «Призраков дома на холме» и основанный на подростковых книгах Кристофера Пайка, – не просто история о привидениях и страшилках, которые рассказывают в темноте, но и оммаж культовым ужасам 80-х – «Кошмару на улице Вязов» и «Сиянию». Игры с подсознанием и толкованием снов превращают сериал в увлекательный детектив, который балансирует на грани загробной мистики и травмирующих событий, из-за которых герои теряют связь с реальностью.

Клуб полуночников

Бесконечная ночь

Ева знакомится со странными подростками, которые могут свободно перемещаться между своими грезами и реальностью, но постепенно их мечты превращаются в настоящие кошмары, которые уничтожают героев. Девушка попытается найти ключ, чтобы остановить калейдоскоп бесконечных ужасов.

Мини-сериал «Бесконечная ночь» про ужасы во сне и наяву по эстетике напоминает « Эйфорию ». Грань между сновидениями и реальностью в сериале полностью стирается – кошмары преследуют героев и создают новую, мистическую реальность. Плавное, медлительное повествование создает ощущение, что вы вместе с подростками погружаетесь в тяжелый и странный сон, и, чтобы выбраться из него, придется разгадать пару сложных загадок. Шесть эпизодов «Бесконечной ночи» держат в абсолютном напряжении.

Бесконечная ночь

Извне

Все герои сериала по странному стечению обстоятельств попадают в ДТП и застревают в небольшом поселении, которое окружено кровожадными монстрами. Днем они мимикрируют под обычных людей, а по ночам пожирают местных. Героям «Извне» предстоит не только сразиться с монстрами, но и выяснить, откуда те взялись.

«Извне» по своей атмосфере имеет что-то общее с лучшими экранизациями романов и рассказов Стивена Кинга. Научно-фантастический сериал от создателей «Остаться в живых» с элементами хоррора и пробирающей до мурашек мистикой цепляет с первой серии гнетущей и пугающей обстановкой, которая ассоциируется с новой версией «Мглы», вышедшей в 2017 году, и «Чужаком». Жуткие монстры в «Извне» появляются не часто, лишь ближе к финалу. Но сериал постоянно проверяет зрителя на прочность, поэтому ужасает в нем буквально все – и тревожная музыка, и угрюмые персонажи, и последствия встречи с неведомыми созданиями, которые показывают лишь вскользь, и даже их тени и изображения. «Извне» – интригующая мистическая история, которая не отпускает до финальных титров.

Извне

Главные героини сериала, девушки-подростки, пытаются разгадать тайны Милвуда, связанные со страшной трагедией, потрясшей город 20 лет назад.

Мистический триллер с элементами драмы, в отличие от своего гламурного предшественника, которым все засматривались в 2010-х, концентрируется на невыносимо мрачной атмосфере города Милвуд. Здесь главный антагонист – не просто психопатическая личность с нарциссическим расстройством вдобавок, а настоящий маньяк, который охотится на школьниц и заставляет их играть в свои жестокие игры. Мистика поджидает на каждом шагу – необъяснимые события, связанные с прошлым героинь, происходят в каждой серии. В сериале мелькают отсылки и к культовым хоррорам про убийц в маске (к « Крику » и «Хэллоуину»), от которых мороз по коже. Личные драмы, психологические травмы и страшные тайны героев усложняют и без того тяжелую драму. По сути, это отдельный сериал, мало связанный с теми самыми «Милыми обманщицами». « Первородный грех » – триллер с неожиданной концовкой, который точно заслуживает продолжения.

Милые обманщицы: Первородный грех

Малыш

Главной героине сериала Наташе 38 лет, она живет одна, не замужем, у нее нет детей. Внезапно женщина становится опекуном младенца. Сначала все идет хорошо, но затем героиня начинает замечать, что за ангельским личиком малыша скрывается нечто зловещее.

«Малыш» – один из самых интересных хоррор-детективов этого года. Несмотря на то что сериал снят в жанре chilling children («пугающие дети») и содержит ужасающие отсылки к «Омену» и «Деревне проклятых», он буквально пропитан отличным черным юмором, а все мистическое отражает внутренние страхи и травмирующее прошлое женщины, которая стала опекуном капризного ребенка. «Малыш» играет со зрителем, притворяясь размеренным детективом с комедийными элементами, а затем ошарашивает зловещими деталями, как будто заимствованными из «Синистера». Мистика в сериале – самый пугающий элемент, потому что отражает трудности, с которыми может столкнуться каждая женщина.

Малыш

Сияющие

Журналистка из Чикаго пережила нападение маньяка и осталась в живых. Героиня хочет остановить убийцу, который несколько лет держит город в страхе. Девушка выясняет, что маньяк путешествует во времени и в качестве жертв выбирает талантливых девушек, жизни которых позволяют ему перемещаться в прошлое и будущее.

«Сияющие» – идеальный дуэт триллера и мистического детектива про маньяка, путешествующего во времени и питающегося энергией своих жертв. Но все фантастическое и пугающее, как и в «Малыше», – это отражение внутреннего состояния героини, которая стала жертвой насилия и переживает тяжелейший посттравматический синдром. У «Сияющих» мощная расследовательская составляющая, характерная для фильмов Финчера, которая полностью погружает зрителя в череду страшных событий. Сериал получился максимально мрачным, запутанным и давящим психологически, его непросто, но очень интересно смотреть.