Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»

На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке.

30 октября HBO / 31 октября, Amediateka

Кому смотреть: тем, кто остался в восторге от первого сезона или готов приобщиться к одному из самых успешных шоу этого года.

Проект Майка Уайта собрал с первым сезоном триумфальные десять наград «Эмми». Во втором сезоне режиссер и сценарист расскажет новую историю, которая развернется на сицилийском курорте. Из дебютного сезона к своим ролям вернутся только Дженнифер Кулидж и Джон Грайз, остальной каст обновился. В сериале появятся Обри Плаза, Том Холландер, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и другие. Раю итальянского отеля, в котором поселятся все их герои, будут угрожать измены, скандалы, а, возможно, и убийство. Всего во втором сезоне ожидается семь эпизодов.

Белый лотос

26 октября, Wink, more.tv

Кому смотреть: тем, кто любит острых на язык героинь, особенно если их играет Лена Тронина.

Саша Зорина в 10 лет стала звездой российского кино, сыграв в блокбастере «Аврора». Несмотря на большое будущее, которое ей пророчили, в 25 Саша работает на горячей линии для людей, склонных к суициду, пытается выловить хоть какую-то роль на прослушиваниях, но в основном много тусит и пьет. После очередной гулянки (по случаю своего дня рождения) она просыпается с провалом памяти в месяц и вдобавок узнает, что беременна.

В черной комедии Романа Волобуева («Последний министр») роль заглавной эгоистки — у Лены Трониной («Happy End»). Пока ее язвительная героиня будет искать отца ребенка, на экране можно будет увидеть также Кузьму Сапрыкина, Ольгу Сутулову, Сергея Гилева и Аню Чиповскую. Если в «ППЧМЗ» Волобуев рассказывал о людях, которые делают новые медиа в телеграме, то в «Авроре» он нацелен поговорить об актерстве в российской киноиндустрии.

Аврора

27 октября, Wink

Кому смотреть: тем, кому по душе корейские триллеры, где обязательно есть про любовь.

У крутой скалы находят тело мужчины. Детектив Хэ-джун начинает расследовать подозрительный случай: дело в том, что покойный был опытным скалолазом. К тому же новость о несчастье не слишком-то расстраивает его молодую жену Со-рэ. В попытках докопаться до правды следователь постепенно влюбляется в загадочную вдову.

Южнокорейский мастер Пак Чхан-ук получил за картину режиссерский приз в Каннах. После эротического триллера «Служанка» его «Решение уйти» не так открыто сексуально (хотя мерцающей красотой китаянки Тан Вэй, звезды «Вожделения», сложно не проникнуться).

Решение уйти

Луи Армстронг: черный блюз

28 октября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто интересуется джазом или готов начать.

Показанная в документальной программе кинофестиваля Торонто картина Саши Дженкинса (известного по другому доку-биографии «Wu-Tang Clan: О микрофонах и людях») привела западных критиков в восторг. Фильм рассказывает о Луи Армстронге — гении импровизации, самом известном американском джазмене 20 века, оказавшем влияние на всех музыкантов этого жанра, открыв свинг, скэт, культ солиста. Режиссера, конечно, восхищенного фигурой гения джаза, однако, скорее интересует Армстронг как человек своей эпохи. Так что точного разбора трактовки офф-бита и поразительных сольных пассажей великого трубача в ленте ждать не стоит. Постановщик использует коллажи, уникальные архивные пленки, дневниковые записи и интервью, в которых Армстронг сам говорит о своей жизни и творческом пути в Америке, где дискриминация все еще была нормой.

Луи Армстронг: черный блюз

26 октября, Disney+

Кому смотреть: детям и взрослым, которые любят разгадывать загадки.

Приключенческая комедия про четырех деток-сирот, которые замечательно умеют разгадывать всевозможные головоломки и шифры, возвращается на Disney + со вторым сезоном. В новых сериях мистера Бенедикта, собравшего команду вундеркиндов для борьбы со страшным заговором в первом сезоне, похищает его злой брат-близнец доктор Кертэйн (обоих персонажей играет Тони Хэйл). Юные ищейки должны отыскать патрона, попутно, как завелось, разрешив множество ребусов и задачек.

В саундтреке обещают по-прежнему поп-классику вроде рок-баллад 70-х и хитов конца 60-х, что автоматически добавляли ламповости в первом сезоне (особенно запомнились, конечно, ELO и Нил Даймонд). Шоу по одноименной серии книг Трентона Стюарта имело успех не только у зрителей, но и у критиков, которые сравнивали его с «Детьми шпионов» и «Королевством полной луны».

Тайное общество мистера Бенедикта

Ограбить Муссолини

26 октября, Netflix

Кому понравится: любителям жанра фильма-ограбления.

Последние месяцы Второй мировой. Милан. Главный герой по имени Изола, крупный босс черного рынка, затевает ограбить Дуче. Муссолини схоронил в некой «черной зоне» города золото, чтобы, когда запахнет жареным, сбежать в Швейцарию. Прознав про это, Изола собирает команду. Во вполне типичном составе прыгучий вор, спец по взрывам, любящий за делом приговаривать «Да здравствует анархия!», и безбашенный водитель.

Итальянскую авантюрную комедию показали на кинофестивале в Риме в этом году. В прессе мелькали сравнения с Тарантино, однако у по большей части телевизионного режиссера Ренато Де Мария, судя по отзывам, здесь проявилась особая слабость к мелодраматизму. Помимо, собственно, ограбления, в фильме есть линия с тайной невестой главного героя Ивонн. Она поет в единственном клубе Милана под неизменно чарующим названием «Кабирия» и становится объектом желания заправилы фашистской верхушки города.

Ограбить Муссолини

26 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто в первую очередь любит смотреть в кино на игру актеров.

Датский режиссер Тоббиас Линдхольм для своего англоязычного дебюта избрал реальную историю, изложенную в книге Чарльза Грэбера. В центре сюжета — медбрат, который отправил на тот свет более 300 пациентов, переходя из одной клиники в другую в течение 16 лет. Его виновность в смертях больных долго не могли доказать и арестовали только в 2003 году. Помогла полицейским в этом обыкновенная медсестра, которая работала с убийцей в одной больнице. Роль маньяка сыграл Эдди Редмейн, а роль смелой медсестры исполнила Джессика Честейн.

Добрый медбрат

26 октября, Disney +

Кому смотреть: фанатам вселенной «Звездных войн».

Анимационная серия короткометражек из вселенной «Звездных войн» от Дэйва Филони («Мандалорец») берет на себя задачу рассказать главным образом о двух джедаях — Асоке и Графе Дуку. В сериале покажут детство Асоки, ее юность в храме джедаев и события после хорошо известного приказа 66, по которому верховный лидер Палпатин потребовал признать всех джедаев изменниками и убить их, что и стало причиной начало гражданской войне в Галактике. Графу Дуку предстоит проделать путь от сомнений до сражения с магистром Йаддль из расы Йоды. Кроме этого, в шоу появится инквизитор Шестой брат. Шесть пятнадцатименутных эпизодов выходят на Disney + разом в день премьеры.