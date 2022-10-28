Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чрезвычайная ситуация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»

28 октября 2022 15:00
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»

На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке. 

Белый лотос (2 сезон)

30 октября HBO / 31 октября, Amediateka

Кому смотреть: тем, кто остался в восторге от первого сезона или готов приобщиться к одному из самых успешных шоу этого года.

Проект Майка Уайта собрал с первым сезоном триумфальные десять наград «Эмми». Во втором сезоне режиссер и сценарист расскажет новую историю, которая развернется на сицилийском курорте. Из дебютного сезона к своим ролям вернутся только Дженнифер Кулидж и Джон Грайз, остальной каст обновился. В сериале появятся Обри Плаза, Том Холландер, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и другие. Раю итальянского отеля, в котором поселятся все их герои, будут угрожать измены, скандалы, а, возможно, и убийство. Всего во втором сезоне ожидается семь эпизодов.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Белый лотос

Аврора

26 октября, Wink, more.tv

Кому смотреть: тем, кто любит острых на язык героинь, особенно если их играет Лена Тронина.

Саша Зорина в 10 лет стала звездой российского кино, сыграв в блокбастере «Аврора». Несмотря на большое будущее, которое ей пророчили, в 25 Саша работает на горячей линии для людей, склонных к суициду, пытается выловить хоть какую-то роль на прослушиваниях, но в основном много тусит и пьет. После очередной гулянки (по случаю своего дня рождения) она просыпается с провалом памяти в месяц и вдобавок узнает, что беременна.

В черной комедии Романа ВолобуеваПоследний министр») роль заглавной эгоистки — у Лены Трониной («Happy End»). Пока ее язвительная героиня будет искать отца ребенка, на экране можно будет увидеть также Кузьму Сапрыкина, Ольгу Сутулову, Сергея Гилева и Аню Чиповскую. Если в «ППЧМЗ» Волобуев рассказывал о людях, которые делают новые медиа в телеграме, то в «Авроре» он нацелен поговорить об актерстве в российской киноиндустрии.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Аврора

Решение уйти

27 октября, Wink

Кому смотреть: тем, кому по душе корейские триллеры, где обязательно есть про любовь.

У крутой скалы находят тело мужчины. Детектив Хэ-джун начинает расследовать подозрительный случай: дело в том, что покойный был опытным скалолазом. К тому же новость о несчастье не слишком-то расстраивает его молодую жену Со-рэ. В попытках докопаться до правды следователь постепенно влюбляется в загадочную вдову.

Южнокорейский мастер Пак Чхан-ук получил за картину режиссерский приз в Каннах. После эротического триллера «Служанка» его «Решение уйти» не так открыто сексуально (хотя мерцающей красотой китаянки Тан Вэй, звезды «Вожделения», сложно не проникнуться).

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Решение уйти

Луи Армстронг: черный блюз

28 октября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто интересуется джазом или готов начать.

Показанная в документальной программе кинофестиваля Торонто картина Саши Дженкинса (известного по другому доку-биографии «Wu-Tang Clan: О микрофонах и людях») привела западных критиков в восторг. Фильм рассказывает о Луи Армстронге — гении импровизации, самом известном американском джазмене 20 века, оказавшем влияние на всех музыкантов этого жанра, открыв свинг, скэт, культ солиста. Режиссера, конечно, восхищенного фигурой гения джаза, однако, скорее интересует Армстронг как человек своей эпохи. Так что точного разбора трактовки офф-бита и поразительных сольных пассажей великого трубача в ленте ждать не стоит. Постановщик использует коллажи, уникальные архивные пленки, дневниковые записи и интервью, в которых Армстронг сам говорит о своей жизни и творческом пути в Америке, где дискриминация все еще была нормой.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Луи Армстронг: черный блюз

Тайное общество мистера Бенедикта (2 сезон)

26 октября, Disney+

Кому смотреть: детям и взрослым, которые любят разгадывать загадки.

Приключенческая комедия про четырех деток-сирот, которые замечательно умеют разгадывать всевозможные головоломки и шифры, возвращается на Disney + со вторым сезоном. В новых сериях мистера Бенедикта, собравшего команду вундеркиндов для борьбы со страшным заговором в первом сезоне, похищает его злой брат-близнец доктор Кертэйн (обоих персонажей играет Тони Хэйл). Юные ищейки должны отыскать патрона, попутно, как завелось, разрешив множество ребусов и задачек.

В саундтреке обещают по-прежнему поп-классику вроде рок-баллад 70-х и хитов конца 60-х, что автоматически добавляли ламповости в первом сезоне (особенно запомнились, конечно, ELO и Нил Даймонд). Шоу по одноименной серии книг Трентона Стюарта имело успех не только у зрителей, но и у критиков, которые сравнивали его с «Детьми шпионов» и «Королевством полной луны».

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Тайное общество мистера Бенедикта

Ограбить Муссолини

26 октября, Netflix

Кому понравится: любителям жанра фильма-ограбления.

Последние месяцы Второй мировой. Милан. Главный герой по имени Изола, крупный босс черного рынка, затевает ограбить Дуче. Муссолини схоронил в некой «черной зоне» города золото, чтобы, когда запахнет жареным, сбежать в Швейцарию. Прознав про это, Изола собирает команду. Во вполне типичном составе прыгучий вор, спец по взрывам, любящий за делом приговаривать «Да здравствует анархия!», и безбашенный водитель.

Итальянскую авантюрную комедию показали на кинофестивале в Риме в этом году. В прессе мелькали сравнения с Тарантино, однако у по большей части телевизионного режиссера Ренато Де Мария, судя по отзывам, здесь проявилась особая слабость к мелодраматизму. Помимо, собственно, ограбления, в фильме есть линия с тайной невестой главного героя Ивонн. Она поет в единственном клубе Милана под неизменно чарующим названием «Кабирия» и становится объектом желания заправилы фашистской верхушки города.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Ограбить Муссолини

Добрый медбрат

26 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто в первую очередь любит смотреть в кино на игру актеров.

Датский режиссер Тоббиас Линдхольм для своего англоязычного дебюта избрал реальную историю, изложенную в книге Чарльза Грэбера. В центре сюжета — медбрат, который отправил на тот свет более 300 пациентов, переходя из одной клиники в другую в течение 16 лет. Его виновность в смертях больных долго не могли доказать и арестовали только в 2003 году. Помогла полицейским в этом обыкновенная медсестра, которая работала с убийцей в одной больнице. Роль маньяка сыграл Эдди Редмейн, а роль смелой медсестры исполнила Джессика Честейн.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Добрый медбрат

Звездные войны: Сказания о джедаях

26 октября, Disney +

Кому смотреть: фанатам вселенной «Звездных войн».

Анимационная серия короткометражек из вселенной «Звездных войн» от Дэйва ФилониМандалорец») берет на себя задачу рассказать главным образом о двух джедаях — Асоке и Графе Дуку. В сериале покажут детство Асоки, ее юность в храме джедаев и события после хорошо известного приказа 66, по которому верховный лидер Палпатин потребовал признать всех джедаев изменниками и убить их, что и стало причиной начало гражданской войне в Галактике. Графу Дуку предстоит проделать путь от сомнений до сражения с магистром Йаддль из расы Йоды. Кроме этого, в шоу появится инквизитор Шестой брат. Шесть пятнадцатименутных эпизодов выходят на Disney + разом в день премьеры.

Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Звездные войны: Сказания о джедаях
Фото: Legion-Media
Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Читать далее 28 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks 10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks Читать далее 28 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Related video