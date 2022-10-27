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Киноафиша Новости Вышел трейлер боевика о мести Savage Salvation c Робертом Де Ниро и Джоном Малковичем

Вышел трейлер боевика о мести Savage Salvation c Робертом Де Ниро и Джоном Малковичем

27 октября 2022 14:28
Вышел трейлер боевика о мести Savage Salvation c Робертом Де Ниро и Джоном Малковичем

Ведущую роль исполнил Джек Хьюстон.

В сети появился трейлер напряженного криминального экшен-триллера о мести Savage Salvation (можно перевести как «Дикое спасение»). Главные роли в фильме сыграли Джек Хьюстон, Роберт Де Ниро и Джон Малкович.

Действие развернется в захолустном городке, жители которого погружены в религию и наркотики. В этом уединенном месте бывший наркоман Шелби Джон (Хьюстон) и его возлюбленная Руби Ред (Уилла Фицджералд) решают начать все с чистого листа. Но счастливую жизнь омрачает трагедия — девушка главного героя умирает от передозировки. После этого опьяненный жаждой мести протагонист открывает охоту на всех дилеров, каким-либо образом связанных с продажей отравы его невесте, которая была на пути к выздоровлению от зависимости. Центрального персонажа попытается усмирить идущий по его следу пожилой полицейский (Де Ниро).

Режиссер фильма — Рэндолл Эмметт, один из продюсеров «Ирландца» Мартина Скорсезе и создатель триллера с Брюсом Уиллисом «Полночь на злаковом поле». Сценарий написали Адам Тейлор Баркер и Крис Сивертсон («Я знаю, кто убил меня»). В касте картины также задействованы Дейл Дикки, Винтер Эйв Золи, Линдсей Палсифер, Свен Теммел, Каталина Витери, Тайлер Джон Олсон и Клэй Уилкокс.

Премьера намечена на 2 декабря.

Фото: The Avenue
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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