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Киноафиша Новости Сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Волчья стая» и отрывок из «Оборотня: Фильм»

Сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Волчья стая» и отрывок из «Оборотня: Фильм»

10 октября 2022 15:01
Сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Волчья стая» и отрывок из «Оборотня: Фильм»

Также оглашены официальные даты премьер.

В рамках панели на нью-йоркском гик-фестивале Comic-Con потоковый сервис Paramount+ презентовал видеоматериалы двух проектов от исполнительного продюсера Джеффа Дэвиса. Отрывок из предстоящего полнометражного сиквела сериала «Оборотень» и тизер-трейлер родственной по жанру многосерийной мистической драмы «Волчья стая».

В представленном фрагменте показали длинную экшен-сцену с персонажем Тайлера Хэклина и «воскресшей» героиней Кристал Рид, которая заканчивается для первого далеко не лучшим образом.

Что касается «Волчьей стаи» — это экранизация романа из литературной серии Эдо Ван Белкома. В центре повествования окажутся подростки Эверетт (Армани Джексон) и Блейк (Белла Шепард), чьи жизни навсегда меняются после того как калифорнийский лесной пожар пробуждает ужасающее сверхъестественное существо. Пострадавшую во время хаоса пару необъяснимым образом тянет друг к другу и еще двум подросткам со схожими проблемами. Когда они объединяются, герои выясняют, что их укусил оборотень. Параллельно будет развиваться сюжетная линия эксперта по поджогам Кристин Рэмси в исполнении звезды «Баффи» Сары Мишель Геллар.

Кроме того, был оглашен полный каст «Волчьей стаи». В него вошли Родриго Санторо, Хлоя Роуз Робертсон, Тайлер Лоуренс Грей, Бэйли Стендер, Чейз Лифелд, Холли Бахар, Лэнни Джун, Зак Нельсон, Стелла Смит, Рио Манджини, Джеймс Мартинес, Эми Пьетц, Бриа Бриммер, Джон Л. Адамс и Шон Филип Глазго.

«Оборотень: Фильм» и «Волчья стая» получили также даты релиза — оба проекта выйдут эксклюзивно на стриминге Paramount+ 26 января 2023 года.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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