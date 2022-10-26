Джесси Айзенбер пытается разобраться в своей жизни в трейлере мини-сериала «Флейшман в беде»

Телеканал FX выпустил официальный трейлер своего мини-сериала «Флейшман в беде». Главные роли в шоу сыграли Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Клэр Дэйнс («Родина») и Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2»).

Сериал основан на одноименном романе писательницы Тэффи Бродессер-Акнер. Главный герой — 41-летний врач Тоби Флейшман (Айзенберг), разочаровавшийся в своей жизни. Однажды его бывшая жена Рэйчел (Дэйнс) ему на попечение их общих детей и исчезает. Это выводит героя из себя. Он начинает погружаться в свои воспоминания, бродить по городу и задаваться вопросом: «Как моя жизнь пришла к этой точке?» Тоби пытается понять, что же стало причиной его развода с Рэйчел: разница в интересах, видении своей карьеры и отношении к деньгам кажутся ему мелочью по сравнению с их ушедшей искренней любовью. Признаки того, что они не подходят друг другу, всегда ускользали от его взгляда.

Режиссерами сериала выступили Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини, которые ранее работали над отдельными эпизодами «Наследников», «Не сработало» и «Бесстыжих». Сценарий шоу написала сама Бродессер-Акнер.

Премьера «Флейшмана в беде» состоится 17 ноября на стриминговом сервисе Hulu.